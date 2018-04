Co jíst při běžeckém tréninku: nejdříve sacharidy, potom bílkoviny

Ideální strava běžce by měla podléhat zdravému životnímu stylu. To znamená pravidelné, dlouhodobě vyvážené a současně pestré jídlo. Před během by měly stravu tvořit hlavně kvalitní sacharidy a po běhu zase bílkoviny. Důležitý je i pitný režim.