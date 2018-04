Běhá pět let a začala o tom psát. Teď vyhrála zájezd do San Franciska

Téměř deset tisíc běžců zaplavilo letošní poslední prázdninový den ulice historického centra Prahy. Nejlepší z nich, Radoslaw Kleczek, zvládl desetikilometrový závod We Run Prague v čase lehce přes třicet minut.

Poslední zase doběhli za hodinu po vítězi. Nejrychlejší ženou závodu se stala Lucie Sekanová s časem 35:34.

Výhra půlmaraton v San Francisku

Jednapadesátiletá čtenářka Zuzana běhá už pět let a desetikilometrovou trať zdolala v čase 1 hodina a 9 minut. "Závod jsem si užila. Líbilo se mi, že všichni měli stejná trička a motta na zádech, která jsem si za běhu četla," řekla iDNES.cz vítězka blogerské soutěže.

Na půlmaraton do San Franciska, který se koná 20. října, se už těší a neměl by být pro ni problém závod dokončit. Už jednou totiž uběhla 42,195 km, a to při Poutním maratonu v Chebu.

