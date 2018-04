Beningová: Smířili jsme se s tím, že jsme odlišní a máme šťastný vztah

„Nejlepší je, když se ve vašich rozdílech nešťouráte a nezaměřujete na ně svou pozornost. Jakmile se totiž upnete na to, že se v něčem s partnerem neshodujete, rozhodí vás to natolik, že může dojít k rozchodu,“ myslí si herečka.

Důležité je podle ní také chovat k partnerovi určitou úctu a nepřekračovat hranice. Vulgarismy nebo výčitky jsou podle Annette také klíčem k rozpadu vztahu. „Ono je vlastně strašně dobře, že jsou lidé rozdílní, že má každý jiné potřeby. Doplňují se, nenudí se, mohou si navzájem dát víc. Obohatí je to. Rozdíly nakonec mohou sbližovat,“ sdělila v rozhovoru pro Today show.

Velmi je také stmelilo, když se jejich dcera rozhodla být mužem. V ženském těle se necítila dobře a rozhodla se pro změnu pohlaví. To pro oba rodiče bylo zpočátku velmi těžké. Ale když překonali počáteční šok, ještě víc je tato skutečnost semkla.

„Víte, už jsme toho spolu zažili opravdu hodně. Patříme jeden k druhému. Já věčně chodím pozdě, on je zase všude brzo. Já lítám v oblacích, on je nohama pevně na zemi. Ale oba chceme stejné věci. Máme čtyři děti, které jsou naprosto úžasné lidské bytosti a jsme na ně nesmírně pyšní. A je neuvěřitelné, že i po tolika letech společného soužití to mezi námi neustále jiskří a jsme si vzácní,“ dodala herečka, která se za Beattyho provdala v roce 1992.