Nejpevnější jsou vztahy atraktivního muže a ošklivé ženy

Podle výzkumu jsou krásné ženy příliš sebevědomé a moc dobře si uvědomují, že si mohou vybírat partnera mezi mnoha variantami.

"To by mohlo naznačovat, že je to žena, kdo rozhoduje o tom, zda bude vztah pokračovat," říká psycholog Rob Burriss z výzkumného týmu.

Podle něj vědomí žen, že si mohou vybírat, vede k tomu, že si partnera méně váží a snáze ho opustí.

A naopak po boku atraktivnějšího muže o vztah více pečují a více ho chrání.

Krasavice poškozují zdraví

Jiná studie španělských vědců navíc ukazuje, že už jen samotné setkání s krásnou ženou mužům vážně poškozuje zdraví.

Podle španělských vědců krasavice škodí všem mužům, kteří se vedle nich cítí nesebevědomě a mají pocit, že je to pro ně jiná, příliš dobrá liga. Podle Španělů se takovým mužům už za pět minut vedle krásné ženy vyloučí do těla velké množství hormonu kortizolu, který vážně poškozuje zdraví.

Kortizol v malém množství zvyšuje pozornost, při dlouhodobém působení ale zhoršuje stav srdce a může přispět ke vzniku jeho chorob, k diabetu, vysokému krevnímu tlaku a impotenci.

Stresový hormon je dobrý totiž jen v případě krize či nějaké extrémní situace. Jenže při pravidelném vylučování do těla a při dlouhodobém působení je pro zdraví zhoubný, uvádí agentura Famous.

"Tato studie ukazuje, že hladina kortizolu u mužů se zvýšila už po pěti minutách společenského styku s mladou atraktivní ženou," uvedli autoři z Valencie.

Evoluce vede ke stále krásnějším ženám

A ještě jedna špatná zpráva (pro muže) na závěr. Ukazuje se totiž, že krásných žen je stále více a pánové budou ošklivku, po jejímž boku spokojené stráví celý svůj život, jen těžko hledat.

Podle předních světových genetiků evoluce vede ke stále dokonalejším a krásnějším ženám. A zatímco tomuto pohlaví vývoj přeje, muži zůstali od dob jeskynních lidí esteticky téměř nedotčeni.

Výzkumy z poslední doby dokazují, že krásné ženy mají více dětí než jejich méně atraktivní kolegyně, a tyto pohledné rodičky pak častěji plodí dcery. A dcery, když vyrostou, bývají také většinou pohledné a opět plodí zase častěji dcery.

"Když mají atraktivnější rodiče více dcer a pokud je fyzická atraktivita dědičná, logicky to vede k tomu, že se ženy po generacích postupně stávají fyzicky atraktivnějšími než muži," tvrdí Satoši Kanazawa z London School of Economics.

Atraktivní ženy mají v průměru až o 16 procent více dětí než méně pohledné rodičky. U mužů to ale neplatí, atraktivnější jedinci podle něj více potomků než ti méně pohlední neplodí.