Vztahový detox: jaké lidi byste měla ze svého života vyprovodit

Americká herečka Demi Moore v posledních týdnech očividně pořádně zhubla. Jindy sexy vypadající žena je jako lunt a obličej navzdory vylepšujícím zákrokům plastických chirurgů působí strhaně. Může za to odhalená nevěra jejího výrazně mladšího manžela.

Podobný příběh má za sebou dnes už bývalá manželka slavného golfisty Tigera Woodse. V rozhovoru pro magazín People Elin Nordegren řekla, že jí v důsledku stresu po odhalených nevěrách manžela začaly vypadávat vlasy.

Zatímco herečka se ještě snaží svůj vztah zachránit za pomoci výletů do hor, manželka Tigera Woodse už nad svým mužem definitivně zlomila hůl. Nepomohlo mu, ani když se ze závislosti na sexu vydal léčit na speciální kliniku. Manželství definitivně padlo u rozvodového soudu.

Útěk jako strategie

Ženy prožívají problémy ve vztahu se svým partnerem mnohem intenzivněji než muži. Je jedno, co je příčinou nepohody - jestli ji způsobuje manžel tyran a násilník, nevěra, závislost na alkoholu, hracích automatech nebo výbušná či naopak flegmatická povaha protějšku.

Psycholožka Nancy Henry se svým týmem spolupracovníků z univerzity v americkém Utahu zjistila, že ženy v nespokojeném svazku častěji trpí depresemi, ale také jim následkem nepříjemné domácí atmosféry častěji hrozí nemoci srdce a oběhového systému. "Předpokládali jsme, že ti, kteří zažívají více konfliktů, nenávisti a nesouhlasu se svými protějšky, budou více v depresích, ale zjistili jsme, že to platí pro manželky, ale ne pro manžele," uvedla Nancy Henry.

Žádný správný válečník sice neskládá zbraně bez boje, ale každý velitel vojska také ví, že někdy je složení zbraní tou nejlepší strategií pro zachování dalšího života jeho mužstva. "Manželovy dluhy jsem dlouho omlouvala a věřila jeho slibům, že se vším skoncuje, ale když jsem zjistila, že je na náš byt kvůli němu uvalená exekuce, uvědomila jsem si, že je náš vztah neudržitelný. Zničil by celou rodinu, mě i naše děti," vzpomíná osmatřicetiletá Klára na období, kdy zjistila, že je její manžel závislý na automatech.

Útěkem a rozvodem před tyranem se zachránila první manželka lékaře Jaroslava Bartáka, který je obviněný ze znásilnění a dalších trestných činů. Z Bartákova vlivu se před nedávnem vymanila i jeho druhá žena. Když skončí nějaký takový vztah, není čeho litovat. Často jde skutečně o život.

"V případě jakékoli závislosti jednoho partnera je třeba dát jednoznačné ultimátum, které tuhle životní epizodu ukončí, a dotyčný nebo dotyčná nastoupí novou cestu k abstinenci. Ale pokud ultimátum nepřijme nebo ho poruší, doporučuju rozchod. Nejhorší je, když se člověk začne pohybovat v bludném kruhu výčitek, slibů, ultimát a jejich porušení," říká Jiří Presl, vedoucí lékař Drop In, které pomáhá uživatelům drog i jejich rodinným příslušníkům.

Vystupte z bludného kruhu Respektujte se To je základ toho, aby vám nikdo neubližoval. Když se začnete mít bezpodmínečně rádi, budete se přijímat, uvidíte‚ jak se "mění" i lidé ve vašem okolí, s nimiž jste až dosud měli problémy. Nemluvíme teď o namyšlenosti a narcismu, ale o sebeúctě. Pokud k sobě žádnou nemáte, celý život budete jako špalek, na kterém se štípe dříví. "Když mám sebeúctu, seberespekt, mám také automaticky určité mantinely. Nepotřebuju už přijetí zvenčí, nejsem závislý na nikom jiném a nemám problémy, protože mě nemá kdo vysávat," říká psychoterapeutka Pavla Štěpničková, která o psychoterapii mluví jako o "přeladění" osobnosti a znovunalezení vnitřního klidu pro překonávání životních změn. Získat ztracené sebevědomí je sice běh podobný maratonu, ale na konci závodu můžete stát jako vítěz. Zkuste jít cestou skupinové řízené terapie, která vám nastaví takové zrcadlo. Uvědomíte si, v čem je problém, a budete se moci posunout dál. "Vedu skupinky, kde má každý čtvrt hodiny na to říct, co ho trápí. Funguje to jako ventil – když svůj problém popíšete, vidíte ho zvenčí a ještě lépe s humorem, získáte na něj náhled. Zároveň když změníte svůj postoj k sobě, začnou se měnit i vztahy okolo vás," říká Pavla Štěpničková. "Je to těžké, protože člověk, který má problémy, je bez energie, nemá na změnu sílu. A právě kvůli tomu tu terapeut je. Podpoří ho, aby získal energii na změnu, bez které se nic nepohne k lepšímu," říká Pavla Štěpničková.

Kamarádky, které vás stahují ke dnu

Jestli jste měla nejlepší kamarádku, ale kvůli nějakým rozepřím jste o ni přišla, nejspíš budete souhlasit s britskými sociology, kteří zjistili, že některé ženy rozchod s kamarádkou prožívají intenzivněji než se svým partnerem nebo milencem. Podle socioložky Carol Smart jsou pouta mezi ženami často tak silná, že i když vztah neklape, raději ho dál aspoň v omezené míře udržují, než aby za ním udělaly definitivní čáru.

V různých životních obdobích potřebujete různou podporu. Když se čtyřicetiletá Klára ocitla po rozvodu sama, byla ráda, že jí její stejně postižené kamarádky poskytly bezpečný přístav, kde ji nikdo nekritizoval a naopak očerňoval její mužský protějšek. "Jasně že v některý okamžik potřebujete slyšet, že špatný je ten druhý, i když chyba je u obou, ale pak je třeba neustrnout, nezapšknout a posunout se o něco dál, což se v téhle skupině nestalo," říká Klára.

Věčné fňukání nad zpackaným životem kvůli rozvodu vás dál nepopostrčí. I když máte tisíc objektivních důvodů, proč jste vztah skončila, neznamená to, že všichni muži jsou prevíti, stejně jako není třeba nastolit život vylíčený v Sexmisi, kde se vlády nad světem ujaly ženy a pánové byli vyhubeni jako nepříjemný hmyz.

Destruktivní je i udržování "kamarádství", které vás stahuje ke dnu i v jiných oblastech života. Rozhodla jste se skoncovat s letitou nadváhou, ale závistivá kamarádka se stejným problémem vás vždycky strhne zpátky a znovu přiberete? Najděte si jinou a nelitujte toho vztahu. "Když jsem já přestala chodit na setkání, byla jsem černá ovce, ale zatímco ony jsou stále bez muže, i když by každá z nich ráda nějakého měla, já už mám několik let spokojený vztah," říká Klára o skupině rozvedených žen.

Mamma hotel na celý život

Lednice napěchovaná jídlem, navařeno, uklizeno, vypráno. Takový servis je nezbytný poskytovat novorozenci a kojenci, přímo úměrně zvyšujícímu se věku je však třeba rodičovskou péči ubírat. Existují však jedinci, kteří i v dospělosti požadují dokonalé rodičovské zázemí s jejich plným nasazením.

Když se váš potomek najednou ocitne bez práce a bez bydlení, není důvod, proč mu nehodit záchranný kruh v podobě možnosti návratu do dětského pokojíku, není však povinností rodičů pomoc poskytovat věčně. "Naší sousedce je dvaašedesát, ale vypadá na osmdesát. Má dva syny okolo čtyřicítky, kteří jsou a nejspíš dál budou svobodní. A zatímco oni se vracejí z práce ve čtyři odpoledne a jdou rovnou do hospody, ona dře na zahrádce, stará se o dům, štípe dříví a občas chodí na brigádu uklízet, aby jim mohla dávat peníze. Všichni vědí, že ji ničí, ale ona nemá tu sílu jim vzdorovat," líčí Veronika příběh z malé vesnice na Brněnsku.

Možná podobný případ znáte i ze svého okolí. Není až tak ojedinělý. Psychoterapeutka Pavla Štěpničková však v této souvislosti poukazuje na to, že míru ubližování si každý z nás určuje vždycky sám. "My sice mluvíme o upírech ve vztazích, kteří z nás vysávají energii, ale zapomínáme na to, že jsme to my, kdo jim to dovolí," říká. Když si vymezíte hranice svého prostoru a druhé za ně nepustíte, máte vyhráno.

Před nepříjemnou volbou "buď já, nebo dítě" bývají často postaveni rodiče potomků, kteří se stanou závislými na drogách. Univerzální rada, co v tomto případě dělat, neexistuje. Záleží na spoustě okolností a nedá se najít žádná zlatá střední cesta. "Než začnete cokoliv sami řešit, je dobré o problému nejdříve promluvit s profesionálem, který zhodnotí situaci a pravděpodobně dá nějaký návrh dalšího postupu. Pak už je jen na vás, jestli jeho rady budete respektovat, nebo uděláte něco jiného," říká Jiří Presl z Drop In.

Neochotní se mají lépe

Můžete sice pomáhat svému šéfovi s rozjíždějící se firmou tak, že budete veškerý čas včetně víkendů trávit v zaměstnání, vaše soukromí a časem i zdraví tím však bude trpět. Pokud vám práce na plný plyn nevadí, jeďte závratnou rychlostí dál. V opačném případě se ohraďte. Jen tím získáte.

Průzkumy ukázaly, že lidé, kteří v práci umí říkat ne, mají vyšší platy a snadněji dosahují šéfovských postů, zatímco snaživí jedinci, kteří každému vycházejí vstříc, stále sedí na řadových postech.

Když škodí rodiče dětem

Zatímco někdy pupečníkovou šňůru s domovem neradi přestřihují děti, bolestivější to bývá pro rodiče. Zvlášť pro matky. Místo toho, aby byly rády, že z dětí vyrostly samostatné jednotky schopné života, snaží se jim život dál řídit a zasahují do něj.

Právě z tohoto důvodu přerušila svůj vztah s matkou herečka Kateřina Macháčková. V rozhovoru pro Blesk přiznala, že když poprvé otěhotněla, matka ji nutila k interrupci, po narození syna jí zase vyčítala, že ho nemá dost ráda. "Samozřejmě se jí nelíbil ani můj první manžel a snažila se nás rozvést. A když se to stalo, zvala ho k sobě na kafe. Pak to začala dělat i s mým druhým manželem, tak jsem ji odstřihla," přiznala se Macháčková.

Drobné a občas i velké konflikty k životu patří. Je to jako s výkyvy počasí. Ale zatímco déšť a vítr neovlivníme, jak vypadají naše vztahy s druhými, záleží jen na nás.