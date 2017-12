Vztahová trička českých designérek jsou hitem sociálních sítí

Co je ti? Nic. Mám asi divný období. Je to mnou. Musím ti něco říct. Věty, které zná asi každý. Jsou univerzální a zároveň všeříkající. A dokáží pořádně zatřást partnerským vztahem. Někdy dokonce mohou vést až k rozchodu. Právě to přimělo dvě kamarádky, návrhářku Josefinu Bakošovou a umělkyni Ester Geislerovou, aby je použily jako hlavní motiv kolekce Manifesto.

„Jsou to takové vztahové věty, které každý z nás už několikrát slyšel. Buď na jednu nebo na druhou stranu. Nám přišly tak vtipné, že jsme si říkaly, že by bylo skvělé, kdybychom je mohly mít na tričku,“ říká Josefina Bakošová.

Nápad se zrodil někdy před dvěma lety, kdy jejich kamarádku opustil kluk. Do společné konverzace na sociálních sítí napsala věty, které jí při rozchodu řekl. A spustila se lavina podobných vět od dalších kamarádek a známých.

„Tímto až terapeutickým sdílením jsme byly inspirovány a říkaly si, že by to byla hezká kolekce triček. Vybraly jsme šest vět, které nenesou až tak negativní konotace. Dají se říci všelijak. Zároveň odkazují k dnešní době a vztahům,” komentuje příběh triček jedna z autorek Ester Geislerová, s tím, že si kolekcí splnily i touhu pracovat se slovy.

Kolekce se skládá z celkem šesti motivů - vět, jejichž význam funguje v dámské i pánské verzi. Trička jsou jednoduchého střihu. Dámská varianta je lehce volnější, s nápadně prodlouženým zadním dílem a ohrnutými krátkými rukávy. Pánská varianta má klasické krátké rukávy a asymetrie není tak nápadná.

Všechna trička jsou dostupná v bílé, šedé a černé barvě, přičemž barva nápisu s barvou trička příjemně koresponduje. Graficky jsou ztvárněny mladým umělcem Tomášem Zahrádkou.

Do jednotlivých triček pak Ester&Josefina navlékly své příbuzné, kamarády a známé, herečky Aňu Geislerovou a Johanu Švarcovou, herce Václava Neužila, Zdeňka a Piškulu a Václava Havelku, hudebníka Petra Marka, fotografku Kristýnu Holubovou a další. Vyfotili je a natočili s nimi krátká videa. Při tvorbě kolekce měly návrhářky v hlavě, kdo přesně a jakou konkrétní frázi bude mít na sobě.

„Věděly jsme, že těm větám dokážou vdechnout život, ať už to bude humorem, elegancí nebo určitou roztomilostí, a že jim tričko bude slušet,“ vysvětluje Ester Geislerová.

Rozchodové hlášky z Facebooku Mluvil jsem s mamkou a ta mi říkala, ať se nevážu a užívám si, tak promiň. Tak proč jsi říkala, že mě miluješ? Jsem se spletla. Jsme každý úplně jiný. Prostě jsme každý z jiné vrstvy. Počkej, až naberu o 20 kilo víc a budu mít svaly. Budeš mě chtít zpátky. Promiň, že jsem ti řekl, že ti vymáchám mop v obličeji. Nebylo to vhodné. Miluji tě. Jsi moje femme fatale. A jako s každou femme fatale to nikdy nedopadá happyendem, protože toho chlapa zničí. Já nevím, proč už mě nechceš. Já jsem krásnej chlap, mě chce každá! Zdroj: Facebook Ester&Josefina

Věty na tričkách strhly lavinu dalších vzkazů, které designérkám posílají lidé přes sociální sítě. Denně se jich na facebookové stránce Ester&Josefina objevuje několik. Lidé návrhářkám píší nejrůznější smutné, vtipné, ale i děsuplné části konverzace. Většinu z nich si mezi sebou vyměnili partneři při rozchodech.

„Píší nám jak holky, tak i kluci. Je až neuvěřitelné, kolik těch vzkazů je a je velmi zábavné si to číst. I když některé hlášky jsou dost drsné, ale spíš způsobem, kterému se zasměješ,“ říká Josefina Bakošová s tím, že v plánu mají rozšíření kolekce Manifesto.

„Vymyšlené už máme takové triko-mikiny a možná i další kousky. Na vše se moc těšíme. Je to úžasné. To sdílení je neuvěřitelná terapie. Pro všechny,“ uzavírá Josefina.