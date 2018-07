Nestíhám, pošli to mailem. Nová vztahová trička podpořila i Maxová

Uspěchaná doba a virtuální vztahy jsou hlavním motivem kolekce Manifesto návrhářek Josefiny Bakošové a Ester Geislerové. Poprvé ji autorky představily loni a měla takový úspěch, že se dočkala pokračování. Stále jde o drobné manifesty všedního dne, které notoricky používáme ve vztazích i v pracovním životě. Více se však zaměřují na současný životní styl a jeho zběsilé tempo. Nová řada Manifesto/EMET ho popisuje prostřednictvím šesti vět. Já už nemůžu. Nestíhám. Pošli mi to mailem. Mám moc práce. Dnes jsem normální. Už nejsme děti.

„Jsme stále více pracovně nasazeni, přetíženi, nestíháme, neustále to dokola opakujeme a zapomínáme na odpočinek a radosti, které nám život může přinášet,” zamýšlí se Ester Geislerová.

„Vybraly jsme běžné věty, které jsou z pracovního prostředí a které říkáme i my, anebo je denně slyšíme kolem sebe. Tyto věty se zcela přirozeně dostavily a my je zaznamenaly. A to opět na tričkách stejného střihu jako u předchozí kolekce. Změna spočívá ve fontu a v barvě potisku,“ doplňuje Josefina Bakošová.

Trička jsou minimalistického střihu. Dámská varianta je lehce volnější, s nápadně prodlouženým zadním dílem a ohrnutými krátkými rukávy. Pánská varianta má klasické krátké rukávy a asymetrie není tak nápadná.Trička jsou dostupná v šedé barvě, přičemž barva nápisu je tentokrát stříbrná. Autorem grafického ztvárnění vět je opět Tom Zahrádka. Novinkou kolekce Manifesto/EMET jsou tašky atypického, jednoduchého střihu, ušité ze dvou vrstev bavlněného plátna.



Tvářemi nové kolekce jsou například oblíbený herec Jan Cina, hudebník Albert Černý a jeho přítelkyně modelka Bára Podzimková, ale také světově proslulá topmodelka Tereza Maxová.

„Tváře, které si vybíráme, nám musí být vždy něčím blízké a musíme je mít rádi. Taky záleží na větě, kterou potom prezentují na tričku, protože s tou větou musí souznít,“ vysvětluje návrhářka Josefina Bakošová.

„Naše osobnosti v kampani EMET jsme vybíraly intuitivně. Vážíme si jich a zároveň jsme věděly, že daná věta jim půjde vizuálně vyjádřit. A také, že jim tričko bude slušet,“ doplňuje Ester Geislerová.

Slovo EMET je foneticky psané hebrejské slůvko, jež v překladu znamená pravda. Autorky si pohrávají s jeho významem. Na jedné straně je pravdivost daných výroků, které slyšíme na každém rohu, na straně druhé se ty samé fráze mohou lehce stát obyčejnou výmluvou. Proto je občas třeba si nějakou tu pravdu připomenout.

„ Zároveň EMET krásně zní a to je to, co jsme chtěly, mít pojmenovanou kolekci nějakým příjemným způsobem. EMET jsem zaslechla, když jsem si povídala s mojí nevlastní sestrou, která umí hebrejsky a okamžitě mě to zaujalo. Akorát, že správně se to píše AMT,“ vysvětluje Ester Geislerová.



Pravda pro ni znamená velmi krásný pojem spojený s láskou. „Je to něco, před čím nejde a ani nechcete uhnout. Já jsem přesvědčená o tom, že když slyšíte pravdu, tak víte , že to tak je. Někde vnitřně, na jiné úrovni, to slyšíte. Bohužel v dnešní době se s pravdou pracuje úchylným způsobem, hlavně v politice. Ohýbá se, vykrucuje, znásilňuje, musíme se jí teď víc věnovat a vydržet a nezapomínat,“ popisuje herečka.



Také pro Josefinu Bakošovou znamená pravda upřímnost. „Na nic si nehrát, nepřetvařovat se, říkat a dělat to, co si opravdu myslím,“ říká návrhářka.

Jenže právě pravda a upřímnost se stále více stávají ve vztazích nedostatkovým zbožím. Svědčí o tom nejen samotná kolekce Manifesto, ale i doprovodný projekt Terapie sdílením. Lidé autorkám neustále přes sociální sítě zasílají své úryvky ze vztahů. Nedávno z nich dokonce Ester&Josefina vytvořily knihu doplněnou o fotografie. „Práce na knížce nás moc bavila! Máme z ní radost. Terapie sdílením opravdu pomáhá. Lidé nám moc rádi píšou,“ říká Josefina Bakošová.

To Ester Geislerová je o něco kritičtější: „Bohužel se ukazuje, že lidé spolu nějak neumí komunikovat a někdy se ani vyznat v sobě a svých pocitech. Písmenka, která pak naťukají do těch černých krabiček, to někdy ještě zkomplikují.“

Čas od času se mezi zaslanými příspěvky dokonce najdou i nemístné vulgarity. „Některé věci se nedají zveřejnit, protože jsou jenom bolavé nebo zlé,” prozradila Ester Geislerová v pořadu Rozstřel.