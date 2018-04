Mámy, které nás dovedou pěkně vytočit. Najdete mezi nimi tu svoji?

Ty jsi zase přibrala?

Některé maminky se velice rády proměňují v samozvané hodnotitelky vašeho vzhledu a pokládají za nezbytné informovat vás o každém svém postřehu. Nešetří hláškami typu: "Ty jsi zase přibrala?", "Měla bys změnit kadeřníka, má milá, tenhle je naprosto nemožný" nebo "Vážně si myslíš, že si můžeš dovolit nosit mini?"

Bacha na hysterky Jste-li muž zralý na ženění, mohlo by vás něco zajímat. MUDr. Miroslav Plzák doporučoval těm, kdo se chtějí vyhnout ženě vrozeně hysterické, ověřit si její vztah k matce.

"Asi v 80 procentech vzniká nenávistné nepřátelství a ve zbylých 20 procentech protivně přecukrovaná láska mezi matkou a dcerou, která je pojímána jako nejvyšší hodnota světa," pravil nestor manželského poradenství.

"Tento typ maminek nezřídka patří do rodu zralých krasavic, které se vyznají v módě, kosmetice i mezilidských vztazích. Obvykle je jejich touha poradit nám motivována obavami o náš milostný život," upozorňuje psycholožka Marta Boučková.

S intervencí tohoto typu maminek mohou podle ní počítat zejména dcery, které jsou momentálně bez partnera, nebo se jim v partnerství nevede.

Výhodou ovšem je, že v tomto případě velmi často jde o matky čilé a aktivní, žijící si svým vlastním životem, které dceři spontánně sdělí svůj názor, načež vesele odkvačí na hodinu jógy, ke kadeřnici, na manikúru nebo s kufry na mezinárodní letiště.

Máš na víc!

Tato maminka nemusí být zrovna původní profesí učitelka, ale je jisté, že je ve svém (i ve vašem) životě silně zaměřena na výkon. A tak si buďte jistá, že se jí málokdy zavděčíte.

Vždycky jste mohla mít na vysvědčení lepší známku, vždycky jste si mohla vybrat lepší školu a vždycky jste měla na to, abyste vykonávala prestižnější a lépe hodnocenou práci. I kdybyste nakonec byla ředitelkou nadnárodní firmy, pravděpodobně se dočkáte poznámky, že kdybyste se bývala víc snažila, mohla jste dnes být prezidentkou.

Podle Marty Boučkové je pochopitelné, že milující matka chce pro své dítě to nejlepší zajištění i postavení, ale často je za jejím chováním ještě něco jiného. "Je možné, že sama měla kdysi dávno různé ambice, které se jí nepodařilo naplnit, a tak doufá, že v podobě úspěchu její dcery to konečně vyjde," poznamenává.

Ukaž, já ho přebalím

Jsou také maminky, které mají dojem, že fakt, že celkem úspěšně vychovaly vás a vaše sourozence, z nich dělá mistryně v maminkovském oboru. Zásadně vědí lépe než vy, co mají malé děti jíst, jak se mají přebalovat, co mají nosit na sobě a kdy mají co umět.

V jejich přítomnosti si i flegmatická dcera připadá jako kombinace krkavčí matky a Viktorky od splavu a mívá nezřídka i stavy, kdy lituje, že své matce vnouče vůbec kdy porodila, nebo aspoň ukázala.

Co to je zase za budižkničemu?

Mámy, jež se superkriticky staví ke každému vašemu nápadníkovi, kterého jim představíte, obvykle samy nemívají moc šťastný partnerský život. Buď je jejich manžel domácí typ v trepkách a s pořádně obouchaným sebevědomím, nebo mají každou chvíli jiného "ctitele".

Je sice možné, že maminka na vašem potenciálním ženichovi vidí i ty zápory, které vy v oparu zamilovanosti shovívavě přehlížíte, přesto berte její soudy s velkou rezervou.

"V této souvislosti mě napadá jeden postřeh," dodává psycholožka. "Generace dnešních čtyřicátnic nebyla moc zvyklá každého svého přítele představovat překotně rodičům, v poslední době se ale hodně rozmáhá trend, kdy takzvaní naši mladí sdílí s rodiči dvojdomek i chatu a ještě spolu jedou na dovolenou, a to v podstatě už krátce po prvním rande."

Kdo chce pomoc, musí respektovat

Všechny tři poslední jmenované typy matek mají podle psycholožky jedno společné: realizují se nikoli ve svých životech, ale v životech svých dcer. Často má jejich intervence podobu nezištné pomoci a spousty dobře míněných (leč nikým nežádaných) rad.

Den matek Už tuto neděli budou maminky na celém světě slavit svátek. Popřejte té své, ať už to mezi vámi jakkoli jiskří nebo drhne.



"Je pak už jen na vás, jak si svůj vztah s matkou upravíte," míní Marta Boučková. "V rodině totiž platí pravidlo, že pokud přijímáte pomoc, musíte také počítat s tím, že druhá strana bude dělat některé věci jinak, než si představujete."

A pak už si zkrátka musíte vybrat: buď příliš kritickou matku od své rodiny a domácnosti odtrhnete a budete si muset hledat "hlídání" jinde, nebo přijmete babičku takovou, jaká je, i s tím, že vám v něčem leze na nervy.

Za každých okolností je dobré si uvědomit, že maminka to většinou nemyslí zle a má na srdci především vaše blaho. Zkuste být tedy maličko shovívavější už proto, že bude v neděli slavit svátek, a respektujte její právo na vlastní názor. Koneckonců, zanedlouho možná budete podobné problémy řešit se svou dcerou vy.