Nohy oblečte do květin a barev. Vzorované kalhoty do práce i na svatbu

4:44 , aktualizováno 4:44

Extra barevné kalhoty s nápadnými potisky patří mezi hlavní módní trendy této sezony. Dají se nosit do práce, na volný čas, do společnosti, na schůzku i na procházku městem. Najdete je v kolekcích světoznámých návrhářů i na pultech levných řetězců. Vyměňte své staré černé kalhoty na vzorované nohavice, budete in.