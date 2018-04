Vzkaz mužům: Napište nám na Valentýna alespoň milou esemesku

Valentýnská SMS Prostřednictvím MF DNES pošlete svůj milostný vzkaz! Nenapadá vás, čím k Valentýnovi obdarovat milovaného partnera? Nechte se inspirovat.

MF DNES pro vás připravila jedinečnou nabídku. Pošlete SMS a vaše milostné vyznání vyjde na stránkách nejprestižnějšího deníku v České republice. Váš vzkaz si tak přečtou statisíce našich čtenářů. Zaujala vás naše nabídka? Není nic jednoduššího, než do 10. února poslat svoje milostné vyznání pomocí SMS v následujícím formátu: VAL (mezera) TEXT VZKAZU na telefonní číslo 900 11 99 Celý obsah vaší SMS se objeví v sobotu 13. února ve speciální rubrice. Podělte se o své milostné vyznání s MF DNES! Cena 1 SMS je 99 Kč, službu provozuje Expansion Group a.s., technicky zajišťuje ATS. Infolinka 776 999 199, info@atspraha.cz MF DNES si vyhrazuje neotisknout vzkazy obsahující vulgární výrazy, urážky, pomluvy či ponižování

Je fakt, že jsme za poslední století hodně slevily z formy. Už dávno nevyžadujeme srdcervoucí vyznání s pugétem a na kolenou, ve verších pod balkonem, ani ohořelý dopis s květnatou ódou na naše přednosti.

Potěší i obyčejná esemeska: "miluju te", nebo také "mam te rad."

Valentýn, svátek zamilovaných, se blíží a je na čase si na příkladech zmapovat, od koho můžeme jakou esemesku očekávat.

Puntičkář

Několik dní předem maskuje tajemství. V předvečer svátku si vás posadí ke stolu a nastíní průběh oslav: kde zamluvil stůl a na kterou hodinu, co si objednáte a co by bylo dobré, abyste měla na sobě. Druhý den vám vše ještě pro jistotu připomene smskou (a nezapomene koupit kytku).

1. Nezapomen v pul 7 u kone.

2. Milacku, sejdeme se v pul 7 dle dohody.

3. V 7 v restuaraci U draka. Tesim se.

Bohém

Nic neplánuje. Nenosí v hlavě ani datum vlastních narozenin, natož nějakého Valentýna. Právě pro jeho spontaneitu ho milujete. Do ničeho se nenechá natlačit a i když něco slíbí, nic to neznamená. Je dobré ho "inspirovat". Prostě by se nějak (pokud možno spíš mimoděk a nenápadně) měl dozvědět, že je důvod k oslavě. Může pomoct náhoda a připomene to kolegyně v práci, ale můžete ho inspirovat sama. Bývá společenský a důvod k veselí a k zábavě určitě neodmítne. Jen po něm nechtějte, aby s vámi seděl doma a sledoval Ordinaci v Růžové zahradě. Pokud s vámi bude chtít slavit Valentýna, napíše vám třeba:

1. Jsem U tygra. Prijd.

2. Miluju te, jestli chces, prijd vecer k tygrovi.

3. Chlastame U tygra. Stav se, chybis.

Bačkorář

Aby s vámi něco podnikl, vás stojí hodně sil a přemlouvání. V restauraci by byl nesvůj a seděli byste jen mlčky proti sobě. To už je lepší jít s kamarádkou. Váš partner je věrný, rodinný typ. Doma je v bezpečí a pohodlí. Nevadí mu vaše televizní seriály a před Sexem ve městě uteče k nějaké kutilské práci. Vyhrála jste, pokud k jeho domácím koníčkům patří vaření. Máte naději, že na Valentýna uvaří večeři a kytku si přece můžete koupit i sama, ne? Užijte si svou televizní zábavu a jeho nechte na pokoji.

1. Rad bych ti dnes uvaril. Na co mas chut?

2. Doufam, ze budes vecer doma. Uvaril bych veceri.

3. Prijd dnes vcas z prace. Pripravim veceri.

Snílek



Slibuje vzdušné zámky, hýří emocemi a to všechno smrtelně vážně. Vyznává vám lásku na každém kroku, což teprve na Valentýna. Sice mu musíte připomínat, aby si vzal do mrazu čepici a nezapomněl doma klíče, protože pro praktický život moc použitelný není. Ale právě na Valentýna vám ho budou všechny závidět. U večeře nebudou chybět květiny, svíčky, zjihlé pohledy do očí, tisknutí ručky a vůbec přehršel něžných dotyků. Ten den vám nejspíš nenapíše jen jednu smsku, ale hned několik. Ve všech vás ujistí o své bezmezné lásce a vylíčí (klidně ve verších) vaši společnou budoucnost v těch nejrůžovějších barvách.

1. Jsi slunce meho zivota kolem nehoz se vse toci. Zivot bez tebe si neumim predstavit.

2. Miluju te tak moc, ze na nic jineho nedokazu myslet. Kazda minuta bez tebe je jako vecnost. Tesim se az te zas obejmu.

3. Chtel bych s tebou zit v chaloupce u lesa a mit spoustu deti. Lasko, miluji te.

Mentalista

Už to ráno uhádne po čem toužíte a dokáže vycítit, i že se vaše nálada přes den může změnit. Sms od něj vás opravdu potěší, nebude ani moc strohá, ani nijak vykonstruovaná a může mít spoustu podob. Mentalista čte naše myšlenky a ví, čím potěšit. Je to obrovský pugét? Je to šperk, parfém nebo krajkové prádlo? Anebo jste spíš na básničku či byste ráda šla do kina? Snad jediná nevýhoda takového "pokladu", který máte doma je, že vlastně nevíte, co by chtěl on sám, když vás na zamilovaném filmu drží něžně za ruku. Nemanipuluje vámi trošičku?

1. Miluju te a mam pro tebe prekvapeni. Tesim se na vecer.

2. Moc na tebe myslim. Vecer si spolu nekam vyrazime.

3. Mam te moc rad. Udelame si dnes krasny vecer.

Pragmatik



Pivní labužník Několik dní předem maskuje pivní mozol. V předvečer svátku si vás posadí ke stolu hned vedle basy lahváčů a nastíní detailní průběh oslav: Kolik se toho vychlastá, v kolik hodin přijde na řadu Rum v kolik Zelená. Kolik přiveze Franta slivovice, kde jsou toalety a že by bylo dobré aby jste to všechna zaplatila, protože on to prochlastal již včera a abyste měla na sobě něco ze sekáče, kdyby Vás náhodou někdo pozvracel. Druhý den je všechno jinak, chlastá už od rána, že je nějakej Valentýn si ani nevzpomene.

1. Sory puso ale uz se sem nevejdes prijela moje bejvala

2. Bejby prijed pro me jsem totalne na srot

3. Dovez jeste basicku schne mi horni patro, tvuj mazlik.

(tip z diskuze)

Ví, že by vám udělal radost, kdyby si na svátek vzpomněl a dal vám svou náklonnost najevo. Sice se mu něco tak umělého z duše protiví, ale má vás doopravdy rád a potěšit vás, se mu vyplatí. Budete na něj milá. Určitě sám rád jí, tak proč nespojit přijemnou večeři s užitečným. Možná se přemůže i k intimnějšímu oslovení.1. Vecer te zvu na veceri do rybí restaurace. V 7 me vyzvedni v praci.2. V kolik prijdes vecer domu? Uvarim veceri. Kup vino.3. Milacku, co kdybychom zasli na veceri. Vyzvednu te v 7.

Mamánek

Kromě vás miluje také svoji maminku, takže nejspíš bezelstně navrhne, že svátek oslavíte společně. Esemeska od něj pak může mít prakticky tři varianty:

1. Mama nas ceka dnes v 7 na veceri

2. Mama dnes prijde na veceri, pocitej s tim.

3. Vezmeme dnes mamu na veceri, kdyz je ten svatek lasky.

Kanec

Protože mu láska splývá se sexem, bude jeho smyslná sms mířit s prominutím přímo mezi nohy. Vyznání nemyslí zle, takže se na něj nezlobte, budete-li mít pocit, že kvůli přednostem těla zanedbává vaši duši. Možná že kromě esemesky, v níž mohou být i slova podléhající cenzuře, dostanete i snové sexy pradélko.

1. Touzim po tobe, lasko.

2. Koupil jsem vino, tesim se na vecer.

3. Lasko, dneska si zas... Nemuzu se dockat.

Ignorant

Ignorant Valentýna ze zásady neslaví. I kdybyste sama něco naplánovala, stavěla se na hlavu, škemrala, plakala, urážela se, nic nepomůže. Valentýn je prostě blbost. Zamilovanou esemesku od něj 14. února rozhodně nečekejte. Maximálně ho můžete zkusit přimět k lakonickému "jo" nebo "ano" (šablona v mobilu) na banální dotaz: mas me rad? Ve vztahu s ignorantem musíte Valentýna přehlížet jako on, anebo se zamyslet nad tím, jestli vás náhodou neignoruje tak nějak plošně, nejen na Valentýna.