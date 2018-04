Vzhůru ke grilu na pstruha, králíka či kuře

Pikantní hamburger

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

600 g jemně mletého zadního hovězího masa 1 lžíce worchesterské omáčky 2-4 lžíce ostřejšího kečupu pár kapek chilli omáčky 1 posekaná chilli paprička 1 balení omáčky barbecue (asi 200 ml) olej na potření grilovací mřížky

1. Nejdříve si pořádně rozpálíme gril. Jemně mleté maso lehce promícháme s worchesterskou omáčkou a kečupem, popřípadě přidáme pár kapek chilli omáčky nebo posekanou chilli paparičku pro ostřejší chuť. Hmotu rozdělíme na 4 stejně velké koule. Mezi dlaněmi je lehce zmáčkneme a vytvarujeme do oválného tvaru.

2. Maso dlouho nehněteme a nemačkáme, mělo by zůstat co nejvíce nadýchané.

Rozehřátou grilovací mřížku potřeme olejem, aby se na ni maso nelepilo, a připravené hamburgry grilujeme přibližně 7-10 minut. Během grilování je často obracíme a vydatně potíráme grilovací omáčkou.

3. Podáváme s pečivem, čerstvou zeleninou a studenými pikantními omáčkami.

Vegetariánský hamburger

35 dkg pevného tofu

4 lžičky olivového oleje

šálek (0,25 l) nasekaných zelených cibulek

šálek jemně posekané mrkve

šálek posekaného salátu

1 střední stroužek česneku

půl šálku pšeničné mouky

půl šálku pšeničných otrub

2 lžíce kečupu

2 lžíce posekané petrželky

2 lžíce sezamových semínek

2 lžíce vegety

špetka kajenského pepře

čtvrt lžičky soli

trochu čerstvě umletého černého pepře

1. V tefl onové pánvi rozehřejeme olej a pět minut smažíme cibuli, mrkev, salát a rozdrcený česnek. Necháme trochu vychladnout.

2. Nakrájené tofu rozšleháme v mixéru na krém. Pak k němu přidáme mouku, otruby, kečup, petržel, sezamová semínka, vegetu, pepř a sůl a krátce mixujeme. Pak přidáme osmahnutou zeleninu a hmotu rozmixujeme do hladka. Ze směsi vytvarujeme čtyři hamburgry a obalíme je v otrubách. Smažíme na pánvi nebo grilujeme na roštu.

Grilovaný pstruh s chilli a citronem

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

4 vykuchané a očištěné čerstvé pstruhy (asi po 250 g) 1-2 dobře omyté citrony 4 tenké plátky másla hrst natě hladkolisté petržele trochu oleje na potření grilovací mřížky sůl

Na marinádu

5 lžic olivového oleje

šťáva z 1 citronu

3 prolisované stroužky česneku

1-2 chilli papričky nakrájené

sůl

mletý zelený nebo černý pepř

1. Dopředu si rozpálíme gril. Celé očištěné pstruhy omyjeme a důkladně osušíme. Pak si nakrájíme citron na klínky a smícháme v misce všechny uvedené přísady na marinádu. Ryby uvnitř i vně dostatečně potřeme marinádou, do břišní dutiny každého pstruha vložíme ještě klínek citronu, plátek másla a část petrželové natě. Podle potřeby pak ještě pstruhy necháme chvíli odležet.

TIP Místo petrželky použijte čerstvou mátu nebo meduňku a vynechte česnek. Rybu můžete připravit také zabalenou v alobalu, není sice křupavá, ale neunikne z ní žádná šťáva.

2. Připravené ryby přendáme na olejem potřenou grilovací mřížku nebo na alobal či speciální grilovací tácek a grilujeme po každé straně 7 až 10 minut. Během pečení pstruhy potíráme zbylou marinádou.

3. Upečenou rybu osolíme, na talíři obložíme klínky citronu a posypeme zbylou petrželovou natí. Nejlépe chutná grilovaný pstruh s vařeným novým bramborem nebo jemným zeleninovým salátem. Ale venku na zahradě bude vám i vašim hostům šmakovat také s čerstvým pečivem.

Marinovaný grilovaný králík s rozmarýnem

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

4 králičí stehna nebo 1 králičí zadek (stehna a hřbet) 50 g slaniny sůl pár větviček čerstvé rozmarýny

Na marinádu



4 lžíce olivového oleje

šťáva a nastrouhaná kůra z 1 citronu

1 lžíce francouzské hořčice

150 ml bílého vína

mletý pepř

3-4 stroužky prolisovaného česneku

pár snítek čerstvého tymiánu

1. Králičí stehna omyjeme studenou vodou, osušíme a důkladně odblaníme. Můžeme je ještě rozdělit na menší části a protáhnout je proužky slaniny nebo ostrým nožem uděláme do masa otvory, do kterých vsuneme klínek slaniny. Maso ještě protkneme pevnějšími větvičkami rozmarýny, zbytek bylinek použijeme do marinády. V misce smícháme všechny suroviny na marinádu a přelijeme jí připraveného králíka.

TIP Místo francouzské hořčice použijte plnotučnou nebo kremžskou a bílé víno nahraďte destilátem nebo červeným vínem.

2. Přikryjeme a necháme v chladu odležet nejlépe do druhého dne. Rozpálíme si gril a grilovací mřížku potřeme olejem. Maso nejdříve opečeme ze všech stran ve střední části grilu a potom ho přemístíme blíže ke krajům grilujeme za častého otáčení potírání zbylou marinádou asi 20 minut, dokud není propečené.

3. Upečené porce stáhneme grilu, osolíme a přikryté necháme asi 5 - 10 minut odpočívat. Podáváme s bílým pečivem a zeleninovým salátem.

Kuřecí špízy s kiwi

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

600 g kuřecích prsíček bez kostí a kůže 4 větší kiwi sůl trochu oleje na potření grilovací mřížky

Na marinádu

4 lžíce olivového oleje

2 lžíce vinného octa

2 lžíce medu

100-150 ml nejlépe černého piva

1-1,5 lžíce mletého rozmarýnu

1 lžička mletého zázvoru

mletý zelený pepř

1. Kuřecí prsa omyjeme a osušíme. Nakrájíme je na větší kousky (proužky) a vložíme do mísy nebo jiné vhodné nádoby. Všechny suroviny na marinádu smícháme, nalijeme na připravené maso a promícháme. Nádobu přikryjeme a necháme nejméně 1 hodinu odležet, ale můžeme si maso připravit předem i více hodin nebo přes noc.

2. Dřevěné špejle namočíme po dobu marinování do studené vody, aby nám během pečení nehořely, nebo si připravíme kovové grilovací jehly. Rozpálíme si gril a nakrájíme oloupané kiwi na větší kousky. Střídavě napichujeme připravené maso a kiwi na grilovací jehly nebo špejle a grilujeme za častého otáčení a potírání zbylou marinádou přibližně 10 minut.

3. Hotové špízy osolíme, necháme chvíli odpočinout na okraji grilu nebo na talíři, aby se chutě rozležely. Vhodné jsou jak studené, tak teplé přílohy, vyzkoušejte např. rýžový salát s ovocem nebo jemný bramborový salát s pažitkou a přepuštěným máslem.