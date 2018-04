Vždycky se bojím o jeho žílu, říká manželka trenéra Františka Straky

Budete v pátek Jablonci na stadionu mezi diváky?

Samozřejmě. I s dcerou.

Dala jste manželovi talisman pro štěstí?

Minule jsem našla nedaleko místa, kde bydlíme, kameny s obtisknutými lasturami. Dřív tu totiž býval ostrov a kolem moře. Tentokrát ode mě dostal sošku hinduistického boha Šivy.

Jak vypadá večer po vyhraném zápase?

Franta energii vybije na přípravu a emoce při zápase. Pak přijde domů a je rád, že je doma, že se svlékne, vykoupe a chvíli si sedne.

A když mužstvo prohraje?

Vůbec nemluví, probírá si to sám. Většinou odejde se psem na procházku a přemýšlí si.

Jaká je v takové chvíli vaše role?

Nechám ho, ale protože už jsem nějaký ten zápas viděla a Frantu můj názor zajímá, zeptá se mě nakonec obvykle sám na můj názor. Jsem docela kritická, takže mu otevřeně řeknu, kde jsem viděla chyby.

Manžel je legendárně emotivní, pověstná je jeho krční žíla...

...no to se vždycky bojím, aby mu nepraskla.

Neuvěřitelné emoce, velká exprese. Nestálo právě tohle za fámou o tom, že bere drogy?

Prý přišlo anonymní udání. Od té doby jsme se stáhli do soukromí a jsme ještě mockrát opatrnější, s kým mluvíme. Franta si tehdy nechal udělat testy a potvrdilo se, že nikdy nic nebral, ale už jen to, že vás někdo donutí něco takového podstoupit, je strašný. Větší nesmysl si na nás nemohl nikdo vymyslet.

Spojovali vás s drogami, a přitom jste opravdu nikdy nezkusili ani marihuanu?

Ne, dejte si svátek. Absolutně. My ani nekouříme. Jen si občas rádi dáme pivko nebo sklenku vína.





Zdena Straková * Narodila se v Chomutově před 44 lety.

* V patnáct přišla do Prahy, studovala sportovní gymnázium Nad Štolou, běhala za Univerzitní sportovní klub a za Spartu 400 a 800 metrů.

* Sedmnáctého prosince 1987 se v Praze provdala za o sedm let staršího fotbalistu Františka Straku (je jeho druhou manželkou).

* Odjela s manželem do Německa, kde získal angažmá.

* V červenci 1988 se jim narodila dcera Tereza.

* Naučila se německy, anglicky, italsky a španělsky.

* V roce 2002 se celá rodina vrátila do Česka.

* Ráda čte dobré detektivky a válečné a historické romány.

* Se společníkem vede německou firmu, která vykupuje a prodává šrot.

* Nedaleko Prahy, u Kněževsi, rekonstruují statek.

* Jejich dcera závodně běhá. Minulý týden odmaturovala na samé jedničky na anglicko-německé obchodní akademii a pro další studium si ji vybrala privátní americká University of New York. Bude studovat evropský obchod a právo.

* Mají tři psy a německé občanství.

* Letos v květnu byl Straka jmenován trenérem reprezentace a 5. 6. povede český tým v utkání proti Maltě.

Nemáte strach, že jeho srdce tolik emocí jednou nevydrží?

Často řeší, kdo co píše v novinách, a proto mu říkám: "Nečti to a máš klid! Ty přece víš nejlépe, co se povedlo a co ne."

Bere prášky na vysoký tlak?

Nic takového. Je úplně zdráv. Hodně sportuje a umí vypnout a odpočívat. Viděla jste ho, jak vypadá? V jednapadesáti mu mohou všichni závidět.





Urostlý a zábavný fešák byl vždycky, neměla jste strach, že vám ho přebere mladší fanynka?

Co se má v životě stát, to se stane. Ale Franta na zálety moc není, je spíš pro rodinu. Nejlíp mu je, když je s námi, a nám, když jsme s ním. Fanynky neřeším, jako manželka je musím brát s rezervou.

Jenže vy sama jste ho poznala jako ženatého. Měl už dokonce syna.

Dva roky jsme byli kamarádi. Rozuměli jsme si a najednou jsme oba cítili, že spolu chceme být víc a víc a že nás dosavadní partneři přestávají zajímat. Já do jeho manželství neviděla, on do mého vztahu také ne a ani jsme nic takového spolu neprobírali. Vyřešila jsem si svůj vztah a on zase své manželství. Do té doby jsme si nedali ani pusu.

Malému Františkovi bylo tehdy osm let. Od té doby se nikdy neviděli. Proč?

Ze strany jeho syna nebyl zájem. Manžela to hodně mrzelo a mrzí. Proto prosím, pokud o tom budete psát, tak citlivě. Byla doba, kdy jsem se snažila s jeho synem zkontaktovat a dát je dohromady, ale nepodařilo se.

Když se váš muž stal před pěti lety dědečkem, řekl jeho syn novinářům, že by se s tátou rád viděl.

Franta by byl jen rád. Zaplať pánbůh, že teď už o sobě alespoň vědí a sem tam si napíší esemesku.

Víte, kdy má Straka junior narozeniny?

No jasně, deset dní před Frantou. Taky jsme mu teď k narozeninám psali.

Spolu už jste další dítě nechtěli?

Terezce šlo při porodu o život. A pak jsme byli na všechno sami. Tady komunismus, rodiče za námi do Německa mohli jen dvakrát do roka, stejně tak my do Čech. Terča byla živel, budila se třeba pětkrát šestkrát za noc. Když jí byl měsíc, dokonce jsem z nevyspání zkolabovala. Do toho jsme se často stěhovali, bylo to náročné a se dvěma dětmi bychom to nezvládli.

Mohla jste udělat kariéru u Versaceho, a dala jste přednost rodině. Nemrzí vás to?

Franta v té době hrál, dcera byla malá a práce náročná, navíc jsem musela hodně cestovat. Nešlo by, abychom oba měli tak náročné zaměstnání, a tak jsem byla nakonec ráda, že spolupráce skončila.





Proč?

Trpěla by rodina. I u nás doma táta pracoval a máma ho podporovala. Když dneska vidíte, jak se všichni honí za penězi a slávou a jak se všem rozpadají manželství, říkám si, že se nám špatně nedaří. A že peníze nejsou všechno. Čemu se mám obětovat? Vydělávání peněz? Důležitější je spokojená rodina a pár přátel, na které se můžete spolehnout.

Vyznáte se od té doby v módě lépe?

Určitě. Byly to dva roky obrovských zkušeností. Versace chtěl v Praze otevřít první obchod, já uměla italsky, a tak mě kamarád požádal, abych mu pomohla vyřídit licenci. Získala jsem o módě pochopitelně daleko lepší přehled.

Znáte z hlavy manželovu velikost?

Je dvacet let stejná: osmačtyřicítka nebo devadesátka; a protože je vysoký a má relativně dlouhé ruce a nohy, tak vždycky prodloužená.

Jaký oblek vyberete na zápas s Maltou?

Něco vítězného. Pokaždé stojíme před skříní a přemýšlíme, co by se hodilo. Jednou například neprohrál s týmem několik kol, takže jsem celou dobu prala a žehlila dokola jednu a tu samou košili. Fanoušci ji pak vydražili a peníze šly na podporu turnaje místních žáčků.

Kde mu oblečení nakupujete?

Různě, ale přiznám se, že spíš nakupuji venku, protože u nás mi přijde oblečení obecně dost předražené. V Německu vás stejný oblek přijde o třetinu levněji.





Jezdíte někdy na dovolenou každý sám?

Když nemusíme, tak ne. Někdy vyrazím jen s Terezou, protože má volno, zatímco Franta hraje fotbal. Ale není to ono.

Umí být romantický?

Jsme spíš akční. Někdo si lehne a kouká na nebe, my jdeme na kolo, na běžky nebo si zaběhat.

Tipovala bych vás spíš na posilovnu.

Jsem lesní typ. Když to čas dovolí, vezmu psa a vyrazím na kole, případně běhám, v průměru tak osm kilometrů třikrát čtyřikrát do týdne. Někdy volněji a déle, jindy ostřeji, prokládám běh kopci.

Opálená jste ze solárka?

Pracuji na zahrádce. V neděli jsem přesázela asi dvacet květináčů a na noc jsem si musela vzít prášek proti bolesti. Na manikérky, pedikérky, maséry nemám čas a ani mě to nebaví. V zimě do solárka ale občas zajdu.

Stárnete pod dohledem plastických chirurgů?

Nejsem toho nepřítel, ale to, co si dnes nechávají dělat některé mladé holky, to bych si v jejich věku dělat nenechala. Jsem přírodní typ, ale přiznám se, že až bude hůř, možná o tom uvažovat budu.





Posílá vás manžel na plastiku, abyste vypadala mladší?

To vůbec. Říká mi, že vypadám super a že on na mně žádné chirurgické vylepšování nepotřebuje.

Co od vás naopak bezpodmínečně potřebuje?

Kdybych nevařila, to by byl asi problém. Když jedu obchodně pryč, vařím tři čtyři hodiny a všechno jim připravím do mističek. Minule ale hlásili, že si vařili večeři, takže už umí přežít i beze mě.

Kdo vás učil vařit?

Obě babičky byly vyhlášené kuchařky. A vůbec všichni příbuzní z mamčiny strany jsou dobří kuchaři. Můj bratranec má v Kalifornii bombastickou restauraci. Druhá teta vařila u Mánesa... takže asi to mám v krvi.

Manžel s hotelovou školou, vy s talentem, co si otevřít restauraci?

Je fakt, že Fanda zná perfektně stolování, jaké vidličky na co a jaké víno k čemu. Restaurace je ale veliká zodpovědnost a člověk si musí užívat i toho, že má občas volno. Kuchyňka doma mi stačí.

Teď chcete už natrvalo zůstat v Česku?

V Čechách jsme doma, líbí se mi tady, ale nikdy nevíte, kam vás práce zavede. Důležité je mít všude kolem sebe dobré lidi.

Opravujete starý statek, takže se tu přece jen usazujete?

Myslím, že tu zůstaneme, jinak bychom ho nekupovali.