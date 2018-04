Vzala jsem si staříka, mám ho podvádět?

Hlasujte: Chápete mladé ženy, které si vzaly o několik desetiletí starší partnery?

Miluji ho. Proč? Pro peníze. Má tučné konto, takhle by náš vztah vyhodnotil kde kdo, kdo nás zná.

Tuhle verzi ale nahlas nikdy nepřipustím. Žít s někým pro peníze se totiž bere jako nemorální. Něco jako prostituce a já přece nejsem žádná - s prominutím - kurva.

Přitom nás, co mají doma o hodně staršího partnera, je hodně. Váhám, mám-li jmenovat mezi celebritami. Ono se stačí porozhlédnout jen v českém "rybníčku" a hned vás napadají: Jiří Suchý a jeho nová žena Markéta, Karel Gott s o hodně mladší přítelkyní Ivanou, producent Janeček a křehká Tereza, Karel Svoboda a Vendula, Petr Janda a Alice, Juraj Herz a Tereza, Jan Nedvěd a Pavlínka, zesnulý Karel Kachyňa a jeho žena Alena...

Žádná, ani slavná, ani neznámá, nikdy nahlas nepřipustí to co já: staroba páchne.

Intelekt, či šarm geronta stačí v partnerství ženám frigidním ženám, anebo těm opravdu velmi vypočítavým, které už dopředu kalkulují s výkonným a voňavým milencem.

Já patřím asi spíš k té první skupině. Sex moc nemusím, alespoň tak mi to přišlo, když jsem si svého staříka brala.

Dneska už mám kristova léta a sošný milenec mi občas chybí. Co s tím? Mám svého muže podvádět? Jak by to bylo snadné, protože můj milý kmet je neskonale tolerantní, velkorysý, ale také sklerotický a třeba na to ani nemá, aby mě uhlídal! On by mi to dokonce možná i chápavě dovolil.

Milence ale nechci. Chtěla bych partnera, muže, manžela- movitého, krásného, svalnatého, tolerantního, pracovitého, ohleduplného, drsného i laskavého....a jsme zase v dětství, v pohádce o princovi, který si mě vyzvedne a odveze na bílém koni.

Dobře, já taky zdaleka nejsem princezna, takže je třeba slevit. Stačilo by, kdyby přijel na kole, kdyby byl krásný. Ne, aspoň aby mě měl rád, anebo stačí, kdyby měl peníze, abych nemusela šetřit. Ale takového přece mám!

Cestou z práce koupím to nejlepší lepidlo na zubní protézu.