Vzal si mladou krásku a má doma upachtěnou matku

Bylo to rodičovství plánované, žádný podraz nebo přemlouvání z mojí strany. Manžel měl již dospělé děti z předchozího vztahu, a tak se na miminko velmi těšil. Narodily se nám hned dvě. Nádherná dvojčátka.

Manžel ze začátku pomáhal, ale stále častěji se vymlouval na práci. Pořád nebyl doma. Naše první dovolená s dětmi byla naprostá katastrofa. Po tom, co mne obvinil, že mám mléko na mozku, jsme spolu do konce pobytu nepromluvili.

Přitom šlo o banalitu. Manžel se mnou chtěl jít sám na večeři a pro naše děti sehnal chůvu. Jenže já odmítla nechat svoje děti v cizí zemi ženské, kterou jsem viděla pár minut předem. Nechápal, jak se chovám, jeho první žena byla cizinka a toto neřešila. Jejich děti hlídali často cizí lidé.

Snažila jsem se mu vysvětlit, že já jsem prostě česká matka, ale nedal si říct. Po návratu mi vyčetl, že jsem se změnila, že jsem jiná žena, než kterou si bral. Od té doby se sice vše urovnalo, ale domů chodí stále později, až když děti spí, a často jezdí na služební cesty přes noc.

Na dovolené s námi od té doby nebyl. Vymlouvá se na práci, že musí vydělávat, aby splnil všechna má přání a očekávání. Jenže já bych dala půlku všeho za to, aby s námi trávil čas jako s rodinou. Chtěla jsem si s ním o tom promluvil, ale řekl, že jsem hysterka, nevím, co chci, a upřednostňuji děti před ním. Byla jsem z toho velmi nešťastná. Já ho přeci miluji, ale naše děti mne potřebují více než on.

Vůbec nepochopil, že teď je pro mne důležitější děti vykoupat a uložit do postýlek než se zúčastnit nějakého večírku nebo vernisáže. Prosila jsem ho, ať pár let počká, než budou děti starší a všechno bude jako dřív. On mi odpověděl, že nemá čas čekat, že chce žít teď. Vybral si prý mladou pěknou ženu, aby s ní prožil podzim života, a teď má doma upachtěnou mamku, kterou nezajímá nic jiného než její děti.

Jsem zoufalá, neopustím přeci svého muže proto, že žárlí na naše vlastní děti. Poraďte mi prosím:

