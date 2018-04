Výzkum: Ženy jsou chlípnější než muži

Z průzkumu vyplynulo, že mnoho žen dnes žije ve stylu hrdinek seriálu Sex ve městě.

Nehledí na věk, společenské postavení ani na partnera a prostě si užívají. Nejsou jim cizí lesbické zkušenosti, sex na jednu noc či aférky za zády partnera.

Rozsáhlý internetový průzkum čítající údaje od pěti a půl tisíce lidí provedla britská expertka na sexuální chování, doktorka Lenny Kristalová.

Zjistila například, že 57 procent žen jde do vztahu na jednu noc, pokud mají příležitost. Ve srovnání s rokem 1993 toto číslo povyskočila o 13 procent.

Celých 43 procent (v roce 1993 šlo cca třetinu) žen přiznalo, že podvádí svého partnera. Téměř polovina dotázaných dam uvedla, že by si užily sex s jinou ženou, pokud by měly záruku, že se to nikdo nedoví. Zhruba stejně žen pak přiznalo, že zkusily sex ve třech.

Pro dvě třetiny příslušnic slabšího pohlaví není důležité milovat muže, se kterým spí. Oproti tomu polovina dotázaných mužů uvedla, že se nejdříve musejí zamilovat, než se se ženou vyspí.

"Je zde jasně vidět, ze si ženy užívají více svobody a v případě sexuálního potěšení si příliš nestanovují hranice," řekla doktorka Kristalová.

"Nejvíce je to znát u dívek ve věku od devatenácti do čtyřiadvaceti let. Ty mají mnohem více sebevědomí než ženy, které odpovídaly na dotazníky v roce 1993," vysvětlila.

"Dnešní dívky a ženy považují sex za důležitou součást svého života a nechtějí se nechat svazovat žádnými konvencemi. Vypadá to, že ženy předehnaly muže v mnoha sexuálních aktivitách a postojích."

Zhruba šest žen z deseti považuje svůj sexuální života za úžasný. Jsou přitom ochotné svolit k výstřednostem a zvrhlostem, aby své zkušenosti zkvalitnily a rozšířily.

Čtyři z pěti dam přiznaly, že své sexuální hrátky s partnerem natáčejí na video, tři z deseti měly sex v zaměstnání. Výprask během sexu má v oblibě více jak polovina žen, stejné množství jich dopřálo partnerovi orální sex, když řídil auto.

Jak ale dodává Kristalová, divočejší dívky mohou být pro chlapce dobrými partnerkami. "Je dobré, že se ženy cítí více posílené svojí sexualitou. To může být zdravé pro partnerské vztahy," míní doktorka.