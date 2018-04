Při smažení vdechujeme škodlivý olej. Nejhorší je wok, tvrdí vědci

0:37 , aktualizováno 0:37

Je jedno, co smažíte. Pokud při tom stojíte u pánve, nezdravé to bude vždycky. To proto, že při smažení inhalujete částečky oleje, které ve větším množství můžou škodit zdraví. Tvrdí to aspoň skupina vědců z texaské univerzity.