Největší zájem je v Česku o plastiku víček. Cestují za ní i Němci

Vyplývá to ze zjišťování portálu Plastická-chirurgie.info mezi 44 českými plastickými chirurgy. Kromě německých klientů (64 % oslovených lékařů se o ně staralo) míří pod skalpely českých doktorů také Britové (57 %) a Rakušané (45 %)



Z výsledků je evidentní, že někteří lékaři se na zahraniční pacienty přímo zaměřují. "Pro polovinu českých plastických chirurgů představuje zahraniční klientela pouze zanedbatelné procento pacientů, naopak 18 % lékařů uvádí, že operuje více zahraničních než tuzemských pacientů. Průměrně tvoří klientela ze zahraničí 18 %, nejčastěji jde o pacienty z bohatších evropských zemí," uvedl jednatel portálu Plastická-chirurgie.info Pavel Hilbert.

Třetina pacientek chce jiná prsa

Do ordinací plastických chirurgů míří zejména lidé ve věku od 31 do 50 let a celkově více žen (82 %) než mužů. Ženy i muži mají shodně největší zájem o operaci očních víček. U žen dále v žebříčku úkonů následuje zvětšení prsou, liposukce a modelace prsou. Více než třetina všech výkonů provedených na ženách je soustředěna právě na hrudník. Mezi méně časté zákroky patří úprava nosu, face-lift a abdominoplastika (operace břicha). Kolem 2 % všech výkonů na ženách pak tvoří operace stydkých pysků čili labioplastika.



U mužů je druhou nejoblíbenější operací otoplastika (korekce postavení ušních boltců), následuje stejně jako u žen liposukce. Žebříček nejčastějších výkonů u mužů uzavírá gynekomastie - modelace mužských prsou. Menší oblibě se u mužů těší operace nosu, obřízka, abdominoplastika a face-lift.



"V rámci estetické plastické chirurgie je tradičně největší zájem o úpravy v oblasti obličeje a partií, které reprezentují sexuální atraktivitu. Mnoho žen i mužů v současnosti klade vyšší nároky na vzhled. Důvodem je vývoj společenského života, změny v profesionálních i soukromých potřebách a hlavně pocit větší sebedůvěry a zdravého sebevědomí, od čehož se odvíjí i víra ve snazší úspěch, a tak i pocit celkového uspokojení," okomentovala výsledky předsedkyně Společnosti estetické chirurgie Markéta Dušková.

Relativní novinkou je u českých lékařů lipofilling, využití odsátého tuku k vyplnění vrásek nebo k modelaci částí těla. Tato metoda získává oblibu mezi pacienty i lékaři jen postupně, zatím tvoří asi 4 % všech provedených zákroků.