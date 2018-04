Nezadané ženy jsou šťastnější než single muži. Bojí se ale samoty

Podle výzkumu analytické společnosti Mintel je 61 % žen bez partnera ve svém single životě šťastných. U opačného pohlaví je spokojenost menší - 49 % mužů je spokojených se svým životem „starých mládenců“.



Většina nezadaných partnera nehledá

Průzkum rovněž zjistil, že nový vztah za poslední rok aktivně nehledalo 75 % svobodných žen oproti 65 % nezadaných mužů. Na vině je podle výzkumníků fakt, že pro ženy je udržování heterosexuálního vztahu náročné a obecně pro ně znamená více úsilí než pro muže. Žena tráví oproti muži více času péčí o domácnost, nákupy, vařením apod. I po emoční stránce se může cítit více zatížená, neboť podle zjištění odborníků více usiluje o řešení problémů.

„Je snadné předpokládat, že všichni nezadaní se aktivně shánějí po partnerovi, ale naše data ukazují, že tomu tak vždy není. Mladí lidé dnes stále více upřednostňují své vzdělání, kariéru a finanční stabilitu před milostným vztahem,“ vysvětluje závěry Jack Duckett, analytik společnosti provádějící průzkum.



Pomáhají sociální vazby

Ženám ve spokojeném single životě pomáhá také fakt, že žijí čilejším společenským životem a je u nich mnohem pravděpodobnější, že mají blízké přátele, na něž se mohou v případě potíží obrátit. Muži naopak často v tomto ohledu spoléhají na své manželky a partnerky a obecně mívají méně dalších společenských vazeb.



Odborníci se shodují na tom, že single ženy žijí bohatším sociálním životem a mají více přátel než ženy s partnery. S tím souvisí i fakt, že single ženy mohou vést v současnosti bohatý sexuální život. „I single život může být sexuálně bohatý. Existuje totiž množství erotických pomůcek vyrobených speciálně pro potřeby žen. Mezi ně patří různé vibrátory, Venušiny kuličky či vibrační vajíčka,“ popsal Adam Durčák se sexshopu Ruzovyslon.cz. „Ženy jsou navíc charakteristické tím, že shánějí často pomůcky pro sebe, ať už partnera mají či nikoliv,“ dodává k tématu Adam Durčák.

Obavy ze samoty i o finance

Přestože se pohled společnosti na single ženy i muže mění, některé tlaky singles stále pociťují. 38 % z nich se bojí, že budou sami celý život, mezi mladými ve věku od 18 do 24 let je to dokonce 54 % nezadaných. Pro mnoho lidí zůstává dlouhodobý vztah také milníkem dospělosti, což potvrdilo 25 % nezadaných, podle kterých jsou jejich vrstevníci vyzrálejší než oni sami.



Vrásky ale dělají nezadaným ženám i mužům hlavně finance, život v jednom je dražší, než v páru nebo rodině. 29 % dotázaných svobodných zařadilo placení účtů mezi tři nejnáročnější věci ve svém životě, 25 % singles má starost, že nebudou mít na nájem nebo hypotéku.