Proč nedokážou anorektičky přestat hubnout? Podle vědců je v tom hrdost

Edward Selby z Rutgersovy univerzity v New Jersey se rozhodl přijít na kloub tomu, proč se ze začarovaného kruhu hladovění a cvičení podaří dostat pouze velmi malému procentu nemocných. Ve výzkumu se zabýval 118 ženami ve věku od 18 do 58 let, které se léčily s mentální anorexií.

Hrdost na shozená kila

Kromě již dříve odhalených negativních emocí, jako jsou smutek nebo vztek, Edward Selby odhalil, že ženy trpící anorexií pociťují velmi pozitivní emoce spojené se svými cíli ve shazování kilogramů a v jejich dosahování.

„Domníváme se, že tyto pozitivní emoce jsou u nemocných žen přehnané, a odměňují je tak za jejich sebepoškozující chování,“ uvedl americký vědec pro deník DailyMail. Úkolem vědců je podle něj nyní přijít na to, proč se právě u některých žen emoce překroutí a získávají příjemné pocity pouze z hladovění, cvičení do úmoru nebo průjmů vyvolaných laxativy, namísto běžných věcí, jako je osobní nebo pracovní život.

Psychologové i další vědci se domnívají, že jedním z původců příjemných pocitů spojených s hubnutím mohou být webové stránky a blogy, na kterých se ženy a dívky vzájemně podporují v hubnutí a motivují se k hladovění fotkami celebrit i sebe a hesly ve stylu: „Každou minutu sním o tom, že jsem hubená.“ Více si o tzv. thinspiration přečtěte zde.