Výzkum: 15 milenců je moc, sedm akorát, jen jeden známka prudérnosti

17:45 , aktualizováno 17:45

Počet sexuálních partnerů je citlivé téma, ale názor na to, kolik je „moc“ nebo „málo“, má každý. Na to, jaká čísla by si u svých milých představovali muži a jaká ženy, se ptali autoři britského průzkumu. Zajímavé je, že výsledky se příliš nelišily.