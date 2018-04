Polovina šesťáků nepoznala lásku, ale třetina prvňáků už se líbala

Nápad vytvořit "dětskou mapu" se zrodil v hlavě Jana Trnky, autora mobilních aplikací pro děti, dvojnásobného táty, zakladatele webu Tatavsukni.cz a nadšence pro nové technologie v jednom.

"Jako tátu dvou malých slečen mě přirozeně zajímalo, jaké informace jsou schopny přijímat vzhledem k svému věku," říká. "Nepodařilo se mi nikde najít stručný a přitom věcný přehled dovedností dětí v konkrétním okamžiku vývoje, proto jsme se pustili do Kidmap."

Mapa dětského světa se skládá ze dvou částí. Ta první přehledně znázorňuje jednotlivé fáze vývoje dítěte se zaměřením na jeho dovednosti, schopnosti, návyky nebo sociální zralost. Druhá je jakousi exkurzí do světa dětských snů, strachů, představ a přání, jak je zachytil kvantitativní průzkum z října minulého roku. Agentura Perfect Crowd ho provedla mezi 642 dětmi od 2 do 12 let.

Otázky, na které děti odpovídaly, mířily jak do světa jejich fantazie, tak odtajnily jejich reálné zájmy a aktivity, které podnikají samy nebo s rodiči. Některé výsledky nebyly nijak zvlášť objevné (menší i větší děti se bojí tmy, kluci touží po autíčkách, zatímco holky po panenkách), ale jiné výroky malých respondentů docela překvapily.

Máma (a táta) nade vše

Například malí kluci docela často chtějí být jako táta, ale mnohem častěji je jejich vzorem máma. Ta figurovala dokonce i v odpovědích na otázku, v co nebo koho by se kluci chtěli proměnit, když zavřou oči. Kluci chtějí být Spidermanem, Supermanem nebo mašinkou Tomášem, holky zase princeznou, vílou nebo koníkem. Obě pohlaví se však poměrně často shodla i na odpovědi maminka.

Co je KIDMAP? Unikátní projekt agentur Sugar & Ketchup, LineArt Group a Perfect Crowd a skupiny odborníků z oblasti psychologie, sociologie nebo marketingu přináší přehledně uspořádané informace o světě dětí ve věku od 2 do 12 let podle jednotlivých fází jejich vývoje. Má sloužit zejména jako podklad pro přípravu projektů, produktů a aktivit pro cílovou skupinu dětí i rodičů.

"Práce pro dětské značky je velká zodpovědnost," říká Martin Dulava z LineArt Group. "Pevně věřím, že náš projekt pomůže k osvětě lidí, kteří je mají na starosti."

Více na www.kidmap.cz

Kdyby potkaly kouzelného dědečka, přály by si menší děti nejčastěji hračky a živá zvířata, zatímco ty starší začínají před hmotnými statky dávat přednost štěstí, lásce a zdraví.

Velmi často dětská tajná přání souvisí také s rodinným životem nebo vztahy s vrstevníky, což dokazují třeba odpovědi: "aby mě miloval Kuba", "aby mě sestra poslouchala", "aby mi vrátil prababičku" nebo "svého tatínka".

Panenky, plyšáci i podpatky

Co se týká oblíbených hraček, u menších kluků vedou autíčka, ale od osmi let začíná dominovat počítač. Holky kromě panenek milují plyšáky. Se stoupajícím věkem se jich ovšem nejenže nevzdávají, ale naopak je mají stále raději.

Deset procent dívek by si přálo nosit podpatky a pětina dětí od 5 do 8 let si myslí, že v jejich věku je v pořádku používat šminky.

Virtuální život frčí

Polovina dvanáctiletých tvrdí, že ještě nepoznala lásku, ale 42 procent dětí od 5 do 8 let už má za sebou první pusu. V kontaktech jsou děti odvážné i virtuálně, pětina kluků a holek ve věku 9 až 12 let si po síti povídá s někým, koho nikdy neviděli, a třetina dětí od 5 do 12 let se buď setkala, nebo plánuje setkat s kamarádem z internetu.

K informačním technologiím mají děti důvěrný vztah. Téměř polovina dětí ve věku 2 až 4 roky už někdy hrála hru na počítači, tabletu nebo mobilu a jejich nejoblíbenější internetová stránka je youtube.com, kde jim rodiče pouští pohádky a písničky.

Vlastní mobil má více než třetina dětí od 5 do 8 let, mezi dětmi od 9 do 12 let už mobilní telefon nemá jen deset procent. Ti starší se také neobejdou bez internetu, dvě třetiny z nich mají svůj e-mail (14 procent dokonce hned několik schránek) a polovina třeťáků až šesťáků je i na Facebooku.

Zábava i kariéra

Polovina dětí ve věku 9 až 12 let přečetla méně než deset knih, více než 50 knížek má přečteno jen 12 procent z nich. Osm procent z nich už více než jednou tábořilo pod širákem a 41 procent chodí s rodiči do divadla.

Holky by chtěly být nejraději doktorkami, kluci plánují pracovat jako hasiči.