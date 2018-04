Podle Čechů už není svatba pro výchovu dětí důležitá, zjistil průzkum

15:13 , aktualizováno 15:13

Zatímco před deseti lety si většina Čechů myslela, že sňatek rodičů je pro výchovu dětí velmi důležitý, nyní stejně uvažuje už jen 28 procent. Ukázal to výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, do kterého se zapojilo 987 lidí nad 15 let.