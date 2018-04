Vztah s kolegou ve firmě je risk na vlastní nebezpečí, potvrdil výzkum

Asistující profesor Sean Horan z DePaulovy univerzity v Chicagu se podle vlastních slov o pracovní romanci zajímá proto, že je velmi častá, ale prozatím velmi málo zkoumaná. Ve své nejnovější studii se proto zaměřil na názor spolupracovníků na novopečené milence a na to, co tento názor utváří.



Velmi důležitý je podle Horana způsob, jakým se o vztahu kolegů dozvědí. "Upřímnost a přímočarost byla lépe přijímána, než když milence kolegové zahlédli líbat se na parkovišti nebo se o vztahu dozvěděli od kancelářské drbny," vysvětluje Horan.



Nadřízení jsou zapovězeni

Druhým důležitým faktorem byl celkový názor na účastníky románku a jejich postavení ve firmě. Pokud si začnete se svým nadřízeným, můžete podle Horana očekávat, že vám budou kolegové více lhát a budou vám méně věřit.



Posledním bodem určujícím přijetí vztahu mezi kolegy v pracovním kolektivu je celkový přístup firmy ke vztahům mezi zaměstnanci. Není příliš překvapivé, že ve firmách s uvolněnějším prostředím vyvolával milostný román méně odsudků a problémů než v striktně vedených firmách, které měly pravidla upravující vztahy mezi zaměstnanci. Taková místa většinou lásce příliš nepřejí a kolegové ji na pracovišti považují za neprofesionální a nevhodnou.

Celkově je to čtvrtá Horanova studie o vztazích v práci, které celkově shrnuje: "Randění na vlastní nebezpečí. Zaměstnanci by si měli uvědomit, že to ovlivní komunikaci s dalšími kolegy. Takové změny mohou ovlivnit produktivitu a výkon společnosti. A vždycky je divné se potkávat se svým bývalým partnerem. V práci se s ním budete potkávat každý den."