Výzkum: Děti mají ve svačině hodně sladkostí

Jí vaše děti zdravě? Snažte se v přiměřené míře doma dodržovat zásady zdravé životosprávy tak, aby dítěti přirozeně přešly do krve. Jezte kvalitní, vyváženou a pestrou stravu, omezte konzumaci červeného masa a živočišných tuků. Dávejte dětem ovoce a zeleninu, nechte je například v obchodě vybrat. Hlídejte jejich pitný režim, naučte je pít neslazené vody nebo čaje. Zajímejte se o to, co vaše dítě jí přes den, když u něj nejste. Dělejte dětem svačiny doma, starší aktivně zapojte do jejich přípravy.