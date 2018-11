Češi nemají kondici, ale neřeší to. Přehlíží i stres a lékařské prohlídky

Místo zeleniny a ovoce potravinové doplňky. Že Češi – pokud jde o zdravý životní styl – stále ještě raději sahají po variantách bez námahy, to není žádné překvapení. Experty však zarazilo, že tak klidně činí, i když jsou si dobře vědomi, jak mizerně na tom se svou kondicí jsou a jak často kašlou na prevenci.



Čísla, která přinesl nedávný průzkum, jenž si nechala vypracovat iniciativa Vím, co jím, jsou alarmující. Pouhá čtyři procenta Čechů ve věku 25 let a více se cítí být jednoznačně spokojeno se svým životním stylem. V rozmezí 25 až 34 let jsou o tom pevně přesvědčena dokonce pouze dvě procenta všech dotázaných.

Stres jako novodobý zabiják

Podle odbornice na výživu Karolíny Hlavaté za celkovou nespokojeností může stát i fakt, že většina Čechů vnímá pojem zdravý životní styl poněkud zkresleně. „Za složky životního stylu považují pouze stravu a pohyb. Tím to končí. Vůbec nepřipouští úlohu prevence – například v podobě pravidelných lékařských prohlídek nebo také nutnost odpočinku a relaxace,“ říká. Je podle ní zvláštní, že lidé téměř neřeší nadměrný stres.

„Přitom se ví, že právě stres je podhoubím pro celou řadu nemocí. O vysokém tlaku se mluví jako o tichém zabijákovi. Ze stresu se však pomalu stává totéž,“ upozorňuje. Její slova dokládají i konkrétní aktuální čísla.

Sedmnáct procent Čechů v průzkumu přiznalo, že se cítí být každodenně či několikrát týdně pod psychickým tlakem. O něco lépe je na tom devatenáct procent těch, kteří jsou pravidelně ve stresu zhruba jednou týdně. Pouze čtyři procenta dotázaných nepociťují žádný stres. S tím také souvisí kvalita spánku. Velkým překvapením proto nejspíš není, že časté problémy se spaním přiznalo 54 procent, tedy více než polovina lidí nad 25 let.

Pokud jde o kondici, zmiňovaná tři procenta lidí, kteří svou fyzičku hodnotí jako velmi dobrou, jsou pro Hlavatou alarmující. „Je to velmi slabý výsledek a je vidět, že po této stránce skomíráme,“ říká odborná garantka iniciativy Vím, co jím.

Patnáct procent mladých lidí mezi 25 až 34 lety navíc přiznává, že vůbec nesportuje. Nanejvýše krátkou procházku pak vnímá jako svou maximální fyzickou aktivitu neuvěřitelných 25 procent lidí napříč celým věkovým spektrem dotazovaných.

V souvislosti s prevencí se často opomíjí tak základní věc, jako jsou pravidelné prohlídky u obvodního lékaře. Zde výsledky průzkumu mapují trend, kdy mladší lidé návštěvy u lékaře většinou odsouvají a jejich četnost postupně roste s věkem a přibývajícími potížemi. Mezi mladými lidmi od 25 do 34 let totiž pouze 35 procent dbá a dochází svědomitě na preventivní prohlídky. Nad 65 let už je to 64 procent.

Hovězí není hřích

Složení jídelníčku se sice obecně považuje za hlavní aspekt zdravého životního stylu, ale teorie a praxe jsou přeci jenom dvě různé věci. Například ryby by se podle odborníků na výživu měly objevovat v jídelníčku ideálně dvakrát až třikrát týdně.

Slabosti Čechů * 48 % dospělých nad 25 let nekontroluje množství soli v potravinách a nesnaží se sůl omezovat * 31 % přiznává sklony k přejídání

Nicméně ukazuje se, že rybám s nízkým obsahem tuku, jako je například candát nebo treska, se spíše vyhýbá téměř sedmdesát procent Čechů, přičemž deset procent je nejí vůbec. Tučnější ryby typu lososa nebo tuňáka na tom nejsou o mnoho lépe. Výjimečně nebo vůbec je na talíři potkává přes 60 procent lidí.

Možná tak trochu zbytečně se podle Karolíny Hlavaté lidé vyhýbají hovězímu masu. Sedm procent dotazovaných jej z jídelníčku vyřazuje. Červené maso přitom nemusí být takový strašák. „Velmi často se potýkáme s anémií – tedy chudokrevností, a to zejména u dětí a žen. Dát si jednou za čas hovězí proto určitě není hřích,“ říká.

Ačkoli správně by podle odbornice na výživu mělo být v jídelníčku denně obsaženo pět menších porcí zeleniny a ovoce, jak se ukázalo, tak na syrové zelenině si denně pochutnává pouze každý třetí Čech.

„Přitom přes 75 procent lidí od 25 let užívá alespoň sezonně vitaminy a minerály formou doplňků stravy. Většina z nich dokonce celoročně. Raději zobou tabletky, místo aby si dali například misku s kysaným zelím,“ podivuje se Hlavatá.