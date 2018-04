Vyzkoušely jsme kosmetické rady babiček. Pivo nadchlo, bílky zklamaly

0:30 , aktualizováno 0:30

S babskými radami se poslední dobou roztrhl pytel. Proč si kupovat drahé krémy, když našim předkům stačilo to, co měli ve spíži, ptá se mnoho žen. Dají se ale vajíčka, česnek nebo vychlazená desítka srovnávat s moderními produkty? Na vlastní kůži to otestovala naše kosmetická redaktorka.