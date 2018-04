Vyzkoušeli jsme za vás pilulky a krém na zvětšení prsou

A navíc - považte - prý bez vedlejších efektů. Krásnější dekolt jen pomocí bylinek obsažených v oněch kapslích s názvem Bust Plus ("prsa plus"). Alespoň tak to tvrdil půlstránkový inzerát, který letos na jaře - jak jinak než před létem, kdy se chystáme do plavek - nešel v nejedněch novinách přehlédnout.

Plus až o tři čísla

Hledali jsme dobrovolnici, která by byla ochotna nejméně dva a maximálně šest měsíců pilulky brát, a našli jsme jednačtyřicetiletou čtenářku Zlatku. Trochu nás zaskočila, protože její poprsí nebylo až tak malé. Sama však měla na věc jiný názor.

"Mám tři děti a neubráním se pocitu, že je to na mých prsou dost znát. Přála bych si, aby byla zase plnější a pevnější," svěřila se Zlatka. "Nosím push-upky, ale samozřejmě bych byla radši, kdybych měla pevnější a plnější prsa i bez nich." To je přesně to, co tyto přípravky slibují, tak proč to nezkusit?

Reklama slibovala, že prsa "povyrostou" až o 10 cm, nebo také o 2 až 3 čísla. Zlatka byla ale dost skeptická. Jenže tak jako stovky jiných žen toužících po plnějším výstřihu bez pomoci skalpelu, dala "zázračné" kůře šanci. Zvolili jsme zlatou střední cestu, balení na čtyři měsíce. Spolu s krémem stálo 1 490 korun a 149 korun poštovné a balné.

Hledáme, oč jde

I když už se Zlatka na změny těšila, musela čekat, protože objednané pilulky přišly - tušíme, že pro enormní zájem - až skoro za dva měsíce. My jsme se mezitím pokoušeli najít o distribuční firmě Vita Natura nějaké informace. Na internetu se o přípravku hojně diskutovalo. Některé dívky si ho pochvalovaly, jiné tvrdily, že jde o podvod. Objevily se i zkušenosti, že se prsa během užívání naplnila, ale po přestávce v užívání účinky rychle odeznívaly. Našli jsme i nějaké odkazy v angličtině, kde se hovořilo o žalobách na výrobkyni podobného produktu složeného z bylinek, který nebyl řádně schválen a některým lidem způsoboval fyzické a dokonce i psychické problémy.

Pilulky nakonec dorazily v bílé obálce spolu s objednaným krémem. Bez návodu, jen v plastové dóze opatřené vinětou, kde se psalo, že se užívá jedna kapsle denně a zároveň si máme mazat hrudník krémem.

Měření a vážení * obvod hrudníku 96 cm * obvod pod prsy 84 cm * váha 60 kg

Lékař: Možná přiberete

Abychom výsledek mohli objektivně posoudit, vydali jsme se se Zlatkou včele nejprve za lékařem na kliniku plastické chirurgie. Chtěli jsme, aby naši dobrovolnici na začátku i na konci důkladně přeměřil. Důležitý byl hlavně obvod hrudníku. Váha pak pro případ, že by po prášcích nakynula celkově a ne jen v prsou.

"Nemůže mi ten přípravek nějak ublížit?"

Zajímala se Zlatka nejdřív. "Na to je těžké odpovědět, pokud nemám k dispozici přesné chemické složení. Ale pokud se to skládá pouze z bylinných látek, jak uvádí viněta, pak by vám nemělo nic hrozit," uklidnil ji lékař Jan Bouda z pražské GHC kliniky.

"A myslíte, že se mi po tom zvětší prsa?"

"Těžko říct, možná je spousta věcí. Já sám si nemyslím, že by vám jenom bylinky mohly zajistit zvětšení prsou, to dokáže jen plastická chirurgie nebo hormony," vysvětlil Bouda. "Hormony sice dokážou zvětšit prsa, jejich dlouhodobé užívání ale neprospívá zdraví a může třeba narušit menstruační cyklus." Tak tudy cesta taky nevede. "Je důležité vás taky zvážit, protože prsa se vám samozřejmě zvětší, i když přiberete," upozornil lékař. A Zlatka se jen smála: "Tak to doufám, že nebude můj případ."

Operace je jistá, ale drahá

"Jako jistou alternativu vám můžu nabídnout augmentaci neboli zvětšení prsou anebo mammaplastiku, modelaci. Tam jsou ty výsledky samozřejmě zaručeny," láká doktor Zlatku do své péče a už naznačuje, kde by co měnil. Jenže Zlatka operaci odmítá: "Stojí spoustu peněz, což si jako matka tří dětí v pubertě nemůžu finančně dovolit. A ani tak bych do toho asi nešla, tak moc se sebou zase nespokojená nejsem, abych šla pod kudlu."

Hned večer nám Zlatka telefonovala první zkušenosti s krémem. "Byl docela příjemný, takový chladivý. Mazal se celkem dobře. Raději bych sice jenom jedla pilulky, ale pokud chci hezčí prsa, budu se muset asi snažit i sama," vtipkovala. "Doufám, že to bude mít nějaký výsledek. Svému partnerovi jsem o tom neřekla, tak na něm aspoň poznám, jestli jde vidět změna nebo ne."

Složení krému i pilulek je podle viněty v podstatě stejné – tedy hlavně bylinné složky. Obojí obsahuje chmel otáčivý (humulus lupulus), fenykl obecný (foeniculum vulgare), sladké brambory a pískavici řecké seno (Trigonella foenum-graecum). O vlivu na zvětšení prsou se ale v souvislosti s žádnou z jmenovaných rostlin v moudrých knihách nikde nic nepíše. Bude mít jejich společné působení nějaký vliv na Zlatčin hrudník?

My jsme si museli na odpověď počkat čtyři měsíce, než Zlatka pilulky doužívala a krém vymazala.

