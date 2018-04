Vyzkoušeli jsme: Štíhlejší a zdravější během hodiny!

Co se děje pod kůží

Od té doby, co kolem mě prosvištěla třicítka, se mi to děje úplně stejně. Ve skříni mám své zamilované kousky oblečení, které ovšem přes boky jaksi nejdou navléci a v hrudníku dopnout. Ačkoli se snažím jíst zdravě a nepřejídat se, mé sedavé zaměstnání mi každý rok pod kůži uloží nějaký ten centimetr stresu, škodlivin a tuku. Donedávna jsem si říkala, že to bude pravděpodobně osud každého (a nejen nás žen), kdo se začíná blížit takzvanému "střednímu věku".

Z tohoto mého omylu mě ovšem rychle vyvedla paní Karolína Dyková, majitelka kosmetického JK studia: "Když náš organismus prochází obdobím s vyšší zátěží, jakým je třeba podzim a zima nebo i chvíle zvýšené míry stresu, přestane stíhat okamžitě odbourávat všechny toxické látky, které se do něj dostávají z potravy i ze vzduchu. Přebytečné toxiny pak tělo ukládá pod kůži," vysvětluje příjemná paní kosmetička.

Postupně mi vysvětlí, že pod kůží máme každý vlastně jakousi soukromou skládku toxického odpadu, který čeká, až bude mít náš lymfatický systém čas a sílu odplavit jej z organismu pryč. Pokud málo pijeme, jíme nezdravá jídla, kouříme, stresujeme a dost se nehýbáme, příležitost k odbourání jen tak nepřijde a pod kůží nám přibývají ty "zakleté centimetry".

"Zázračné" bahno

Speciální ošetření, které dokáže tyhle přebytečné a centimetry přidávající toxické látky "na počkání" z těla odplavit, se oficiálně jmenuje Universal Contour Wrap.

Dozvídám se, že tuhle proceduru vyvinul v Americe doktor Richard Strem po několika desetiletích zkoumání blahodárných účinků minerálních a bahenních léčebných ošetření na lázeňských místech po celém světě. Má formu bahenního zábalu a každý salon, který tuhle službu nabízí, vám garantuje postupné odkyselení organismu, zlepšení stavu vaší kůže a především úbytek minimálně 15 cm objemu už po prvním ošetření. Moc mě zajímá, jak je možné tak "zázračný" a rychlý výsledek zaručit, takže se rozhodují zábal vyzkoušet doslova na vlastní kůži.

Komu může zábal pomoci (a komu ne)

Paní Dyková mě vítá v uklidňujících domáckých prostorách smíchovské pobočky JK-studia. Rychle vyplňuji krátký dotazník o svém zdravotním stavu a při té příležitosti se dozvídám, že zábal není vhodný pro osoby s žilním onemocněním, epileptiky, klaustrofobiky a těhotné ženy.

Doporučuje se naopak pro celkovou detoxikaci organismu, zeštíhlení a zpevnění problematických partií a také pro pomocnou léčbu kožních onemocnění, které zmírňuje okamžitě a viditelně. Svým příznivým působením na kůži zábal rovněž zlepšuje vzhled strií a stav celulitidy v postižených partiích. Paní Karolína mě ovšem rázně upozorňuje, že se nejedná o pouhý odvodňovací trik, ani že zábal neztenčuje samotnou tukovou vrstvu v podkoží. "To bychom všechny hned vypadaly jinak," směje se paní kosmetička.

Zabalit a nechat uležet

Ještě podstoupím startovní měření nejrůznějších částí mého těla, abychom mohly mé zeštíhlování dobře monitorovat. Potom už mě paní Dyková začne ovíjet širokými elastickými obinadly namočenými do teplého bahenního roztoku. Nakonec skončím úplně ovázaná jako egyptská mumie a navrch ještě dostanu kosmicky vyhlížející obleček, aby teplo příliš rychle neutíkalo. Čeká mě hodina v tomhle "skafandru", který mi zrovna moc pohybu nedovoluje.

Musím připustit, že slovem "příjemný" by se tento zábal přesně označit nedal, ale pokud netrpíte klaustrofobií, přežít se to určitě dá. Navíc – co bychom my ženy pro svou krásu neudělaly, že? Aby mi čas rychleji ubíhal, natře mi paní majitelka na obličej pleťovou masku a povídá si se mnou, abych si stísněné pocity nestihla vzít k srdci. V příjemném a bezprostředním rozhovoru mi hodina nakonec přece jen uteče a konečně jsem vysvobozena ze svého "krunýře".

Výsledky na vlastní kůži

Moje pokožka je po rozbalení jemná a hebká a působí trochu jak přepudrovaná nejjemnějším pudrem. Jsem upozorněna, že následující tři dny ji smím omývat pouze čistou vodou (kromě podpaží, chodidel a intimních partií), dále musím dodržovat pitný režim, jíst zprvu jen ovoce a zeleninu a vyhnout se cukru, soli a alkoholu. To abych ulehčila svému lymfatickému systému, který teď bude po několik dalších dnů intenzivně odplavovat toxické látky z mého podkoží.

Nejvíc zvědavá jsem ale na výsledky měření po zábalu. Podle paní majitelky se obvykle úbytek centimetrů rovnoměrně rozloží po celém těle, já jsem ovšem překonala místní rekord a v hrudníku a na zádech jsem přišla místy až o 3,5 cm! Zase obleču trička a halenky, které mi poslední dobou ani nešly zapnout! Ačkoli rozhodně nemám nadváhu, na jednotlivých místech těla jsem během jedné hodiny dohromady přišla o 26,5 cm! V sérii tří zábalů, které jsem absolvovala s týdenním rozestupem, jsem dohromady ztratila 54 obvodových centimetrů.

Zábal funguje, ale práci za vás neudělá

Vlastní zkušenost mi tedy ukázala, že tenhle zábal opravdu funguje a během hodinového ošetření, nejlépe třikrát opakovaného, se opravdu zbavíte toxinů uložených pod kůží. Moje pokožka je teď jemnější, vypadá zdravěji a mám dobrý pocit, že jsem svůj organismus na jaře důkladně pročistila. A co víc, ubylo mi docela hodně obvodových centimetrů po celém těle, takže se zase vejdu do svých oblíbených letních modelů a sebevědomí se zase vrací.

Pokud tedy netrpíte silnou klaustrofobií, mohu UCWrap vřele doporučit. Jestli ovšem čekáte, že vám mávnutím proutku zmizí tukové zásoby a nahradí se vypracovaným svalstvem, pak vás zklamu. Takový zázrak na počkání na svého vynálezce teprve čeká. Jako hloubková detoxikace či případně zahájení odtučňovacího období je ale UCWrap vskutku nejlepší.