Vyzkoušeli jsme na vlastní hlavě: pekelné soustředění a mozek pohnul kuličkou

Plna počáteční skepse si nasadím černou čelenku a pouštím se do akce. První dvě hry proti soupeřce nestály za moc, byla jsem příliš rozptýlená.

Ale když jsem se opravdu pekelně soustředila na to, abych dostala kuličku do protilehlé branky, začala se opravdu pohybovat kýženým směrem, a já dvakrát vyhrála. Špatně se to popisuje, ale připadalo mi, že skutečně nějak vnitřně komunikuji se svým mozkem.

Na chvíli jsem si dokonce připadala trochu jako Carrie ze stejnojmenné, světoznámé knihy Stephena Kinga – děvče, které dokáže pohybovat věcmi silou vůle. Stačilo se ale nechat na chviličku strhnout nějakou poznámkou přítomných "diváků", a kulička se zastavila.





Čeho je mozek schopen

"Zahrajeme si Mindball?" Tuhle větu možná v budoucnu uslyšíte celkem často. Švédský přístroj s tímto názvem je totiž podle lektora společnosti Commservis.com Tomáše Zdechovského stále více vyhledáván nejen firmami, které hledají způsob, jak svým manažerům zvýšit výkonnost, ale i "obyčejnými" lidmi.

I my jsme tedy dostali šanci si otestovat, čeho je mozek vlastně schopen.

"Mindball je jednoduchý přístroj, který vizualizuje mozkovou aktivitu a tím je schopen zjistit, do jaké míry je člověk schopen se soustředit. Funguje na principu hry, kdy se protihráči snaží dostat kuličku do soupeřovy branky, a to bez doteku, pouze na základě mozkové koncentrace," popisuje funkci přístroje Eva Fruhwirtová z téže společnosti jako lektor.





Po hře byste neměli řídit

"Přístroj si získává stále větší oblibu například mezi sportovci, politiky, lékaři, policisty nebo špičkovými manažery. Dá se však skvěle využít také třeba u dětí, u kterých významně zvyšuje schopnost soustředění," řekl Tomáš Zdechovský.

Přístroj se sestává ze speciálního stolu, ke kterému jsou hráči připojeni čelenkami obsahující senzory, jež monitorují a vyhodnocují činnost mozku.

Tyto informace jsou zpracovávány v systému nazývaném biosensor. Ten využívá biologických signálů těla pro měření aktivity mozku. Na základě zpracovaných údajů pohybuje míčkem na stole podle toho, jakou mozkovou aktivitu hráči dovedou vyvinout.

Soustředění je dokonce tak intenzivní, že byste si po hře měli dát přestávku, než se pustíte do nějaké jiné činnosti. "Pokud strávíte hrou na Mindballu delší čas, doporučujeme pak alespoň desetiminutovou pauzu před tím, než sednete za volant auta," upozorňuje lektor, "mozek je totiž natolik zkoncentrovaný na jednu věc, že hůře vnímá další podněty."

Kromě toho, že Mindball slouží jako posilovna mozku, vás údajně naučí i dokonalé relaxaci. "Kromě toho, že lidé pro svůj výkon potřebují dokonalé soustředění, zrovna tak by měli umět duševně odpočívat, prostě vypnout," vysvětluje Tomáš Zdechovský.

Hodina hry za tisícovku

Pokud si někdo bude chtít přístroj pořídit domů, měl by si nechat zajít chuť. Pořizovací cena se totiž pohybuje v řádech stovek tisíc korun.

I tak si ovšem můžete Mindball vyzkoušet. Za hodinu strávenou v sídle firmy v Hradci Králové zaplatíte zhruba tisícovku.