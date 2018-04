Vyzkoušejte nový hit v cvičení, zavěste se do popruhů

Zní to složitě, ale je to velmi jednoduché. A co je hlavní, bude vás to bavit.

Cvičení TRX původně vymyslela armáda pro námořnictvo. Zavření vojáci v ponorkách a na lodích potřebovali i v tak malém prostoru cvičit a posilovat, a tak Randy Hetrick, zakladatel společnosti Fitness Anywhere, vymyslel systém závěsného cvičení, aby si vojáci udrželi i na moři špičkovou kondici.

I když původně TRX zahrnovalo směs spletených padákových lan, postupně se tato tréninková metoda rozvinula tak, až vznikl dnešní závěsný systém a rozšířil se mezi profesionální sportovce. Přes americkou Národní baseballovou ligu, basketbalovou NBA a hokejovou NHL se TRX rozšířilo i do fitness center a získalo si masovou oblibu.

O cvičení TRX je zkratka pro anglický název Training Resistance Exercises, což v přesném překladu znamená Odolnost-Trénink-Cvičení.

A to hlavně u žen, protože je nenáročné a zábavné.

Cvičení pro každého

Cvičit může opravdu každý, protože závěsný systém tvoří dva pásy, které se dají nastavit přesně podle typu vaší postavy. Stejně tak si i míru zátěže můžete nastavit podle svého. Škála cviků je velmi různorodá se stupňováním náročnosti.

"Pásy TRX se uchytí uprostřed na jakousi hrazdu. Je to podobné jako kruhy. Ke cvičení se používá převážně váha toho, kdo cvičí. Je to jeden z nejvíce efektivních posilovacích nástrojů, který je velice jednoduchý a hlavně účinný," vysvětluje fitness trenér ze studia Holmes Place a mistr světa v kickboxu Martin Zavoral.

"Při TRX se dají posilovat všechny partie těla a dokonce i hluboké kosterní svaly," dodává Zavoral.

Posilování rovnováhy

Trénink TRX je výborný i pro posílení rovnováhy a stability celého těla. Můžete začít základním svalovým tréninkem, koordinací či redukčním kardiotréninkem.

"Výhodou cvičení TRX je především jeho komplexnost a prostorová nenáročnost. Během jedné lekce se procvičí svaly celého těla a spálí se velké množství kalorií," vypočítává Martin Zavoral.

V současnosti se závěsný trénink rozšířil od armády a fitness center i na rehabilitační kliniky, kde se využívá především pro cvičení seniorů a vrcholových sportovců.