Vyzkoušejte francouzské speciality z grilu

Grilovaná bageta s camembertem

Příprava 10 minut + grilování 3-5 minut

Pro 4 osoby

* 2 bílé bagety

* 50 g změklého másla

* 2 camemberty

* čerstvá petrželka

* jarní cibulka

1. Bagety překrojíme na poloviny, podélně rozpůlíme a lehce pomažeme máslem.

2. Camembert nakrájíme na tenčí plátky a poklademe jím bagety. Grilujeme jen krátce na kraji grilu, aby se bagety nespálily. Sýr by měl změknout a začít bublat.

3. Ještě teplé rozpečené bagety posypeme nasekanou petrželkou a jarní cibulkou.

NÁŠ TIP Použijte místo camembertu kozí sýr. Nebo zkuste camembert potřít před grilováním pestem.

Grilovaná rajčata a žampiony

Příprava 20 minut + grilování 6-8 minut

Pro 4 osoby

* 2 velká nebo 4 menší pevná rajčata

* 4 středně velké žampiony

* 2 lžíce olivového oleje

* 3 lžíce nastrouhaného parmazánu

* 4 lžíce strouhanky

* sůl

* čerstvě mletý pepř

* 100 g piniových oříšků

* 4 stroužky česneku

* petrželka

* bazalka

1. Rajčata omyjeme a rozpůlíme. Půlky rajčat krátce zmáčkneme, zbavíme se části přebytečné šťávy a semen. Klobouky žampionů očistíme, odřízneme nohy, přepůlíme a před grilováním potřeme olivovým olejem.

2. Parmazán smícháme se strouhankou, solí, pepřem a polovinou nasekaných piniových oříšků a najemno nasekaným česnekem.

3. Žampiony grilujeme asi 2-3 minuty z každé strany. Rajčata grilujeme 3 minuty na seříznuté straně a asi 2 minuty posypané parmazánovou strouhankou. Doba grilování závisí na velikosti plodů.

4. Hotovou zeleninu servírujeme posypanou zbylými nasekanými oříšky a nakrájenou petrželí a bazalkou.

NÁŠ TIP Žampiony můžete hodinu před grilováním dát do marinády z 50 g rozehřátého másla, 3 lžic olivového oleje, 1 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce balsamikového octa, 1 lžičky hnědého cukru a špetky soli a pepře. Do marinády můžete dát i hodně drobné žampiony, jen je grilujte na špejli, ať se vám s nimi dobře manipuluje.

Grilovaný mořský okoun

Příprava 15 minut + grilování 10-15 minut

Pro 2 osoby

* menší bulvy fenyklu

* 1 lžíce oleje

* sůl

* pepř

* 1 mořský okoun

* 2 lžíce olivového oleje

* 2 lžíce citronové šťávy

* sůl

* pepř

* 1 bobkový list

* 1 citron

1. Bulvy fenyklu rozčtvrtíme a pod poklopem 5 minut ohříváme na nejvyšší stupeň v mikrovlnné troubě. Okapaný fenykl zastříkneme olejem, osolíme a opepříme.

2. Mořského okouna očistíme a vysušíme. Citron omyjeme a rozčtvrtíme. V menším hrnečku krátce prohřejeme olej, citronovou šťávu, sůl, pepř a bobkový list. Necháme vychladnout.

3. Celou rybu zevnitř i zvenčí protřeme olejovocitronovou směsí. Fenykl grilujeme asi 10 minut, rybu 10-15, dokud není měkká. Okouna servírujeme s fenyklem a citronem.

NÁŠ TIP Fenykl si připravte den předem a grilujte ho rovnou s rybou. Vyzkoušejte i čtvrtky neuvařené čekanky, naložené krátce v oleji, česneku a balsamiku.

Grilovaná kuřecí prsíčka s kostí na zelenině

Příprava 170 minut + grilování 30 minut

Pro 4 osoby

* 2 mrkve

* 1 menší cuketa

* 1 malý lilek

* 1 střední cibule

* 1 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce másla

* sůl

* pepř

* čerstvá petržel

* 100 ml bílého vína

* 2 páry kuřecích prsou s kostí a kůží

* sůl

1. Očištěnou zeleninu jemně nakrájíme, osmahneme na másle a oleji 6 až 8 minut. Osolíme, opepříme, posypeme nakrájenou petrželkou a podlijeme vínem. Dalších 3-5 minut restujeme, aby se odpařila část tekutiny. Zeleninu rozdělíme do 4 balíčků z dvojitého alobalu.

2. Kuřecí prsa rozpůlíme, opláchneme a osušíme. Nožem nařízneme kůži a kuře zvenčí i pod kůží potřeme solí. Necháme alespoň 2 hodiny vychladit, ideální je ale přes noc. Půl hodiny před grilováním kuře vyndáme z ledničky. Prsíčka grilujeme kůží dolů 15 minut, otočíme a pečeme dalších 10 minut, pak nepřikrytá poklopem 5 minut. Ke konci grilování do prsou píchneme vidličkou, jestli jsou dobře propečená, neměla by vytékat růžová šťáva.

3. Balíčky se zeleninou prohřejeme na kraji grilu a servírujeme i s hotovými do hněda opečenými prsíčky.

Grilované sardinky s aioli

Příprava 70 minut + grilování 4 minuty

Pro 4 osoby

* 100 ml bílého vína

* 100 ml olivového oleje

* sůl

* pepř

* 1 citron

* 12 ks sardinek

* 200 g majonézy

* 1 stroužek česneku

* 3 snítky čerstvého tymiánu

* 3 snítky čerstvého rozmarýnu

1. Promícháme bílé víno s olejem, solí a pepřem. Citron rozkrájíme na tenké plátky a přepůlíme je.

2. Očištěné a rozkrojené sardinky necháme hodinu marinovat ve víně s olejem a citronem.

3. Na omáčku aioli smícháme majonézu s rozdrceným česnekem, necháme vychladit.

4. Sardinky vyjměte z marinády, nechte okapat, dovnitř rybky vložte trochu bylinek a grilujte asi 2 minuty po každé straně. Podávejte s omáčkou aioli a křupavou bagetou.

NÁŠ TIP Do sardinky můžete vložit před grilováním plátek citronu z marinády. Nebo je vytřít směsí drceného česneku a citronové kůry, pokud nemáte čerstvé bylinky.

Zeleninový špíz

Příprava 30 minut + grilování 6-8 minut

Pro 4 osoby

* 8 menších žampionů

* 1 velká žlutá paprika

* 8 cherry rajčátek

* 4 menší cibule

* 1 svazek čerstvé petrželky

* 1 kelímek zakysané smetany

* 1 lžíce majonézy

* 1 bageta

* 8 lžic olivového oleje

* 2 stroužky česneku

* 3 snítky rozmarýnu

* 3 snítky tymiánu

* sůl

* pepř

1. Žampiony očistíme a případně odřízneme nožky, papriku rozpůlíme, vyjmeme semena a rozkrájíme na menší čtverce.

Rajčata omyjeme, přepůlíme. Cibuli oloupeme a rozčtvrtíme. Jednotlivé kousky zeleniny střídavě napícháme na špejle.

2. Omyté listy petrželky rozmixujeme se zakysanou smetanou a majonézou, dáme vychladit. Bagetu nakrájíme na plátky.

3. Olej promícháme s rozdrceným česnekem a nasekanými bylinkami, pepřem a solí. Potřeme jím připravené špízy a grilujeme. Podáváme s plátky opečené bagety.

NÁŠ TIP Vyzkoušejte barevnější variantu s červenou cibulí, plátky cukety a lilkem.

Grilované papriky s ančovičkami

Příprava 30 minut

Pro 4 osoby

* 4 velké červené papriky

* 6 lžic olivového oleje

* 2 stroužky česneku

* 100 g sýru feta

* 12 plátků ančoviček

1. Papriky opečeme nad grilem, dokud slupka nezčerná. Kleštěmi je přesuneme do mikroténového sáčku a necháme trochu zchladnout. Odstraníme zčernalou slupku, jádřinec a nakrájíme na plátky.

2. V olivovém oleji prohřejeme nasekaný česnek. Rozdrobíme sýr na malé kousky.

3. Plátky papriky položíme na nahřátý talíř, ozdobíme plátky ančoviček, polijeme olejem s česnekem a zasypeme sýrem.

NÁŠ TIP Zbytky rozmixujte na pastu - je z ní výborná pomazánka na toust nebo bagetu.

Nicoise salát s grilovaným tuňákem

Příprava 40 minut + grilování 10-15 minut

Pro 4 osoby

* 500 g drobných nových brambor

* 4 vejce

* 200 g zelených fazolek

* 300 g steaku z tuňáka

* 4 lžíce olivového oleje

* sůl

* pepř

* 1 hlávka salátu lollo rosso

* 100 g rukoly

* 250 g cherry rajčátek

* 1 menší okurka

* 100 g vypeckovaných černých oliv

* 1 lžíce šťávy z citronu nebo limetky

1. Brambory omyjeme a uvaříme do měkka, slijeme, necháme vychladnout a rozpůlíme. Vejce uvaříme natvrdo a rozčtvrtíme. Fazolky krátce povaříme, slijeme a propláchneme studenou vodou.

2. Steak z tuňáka potřeme 2 lžícemi oleje, osolíme, opepříme a ogrilujeme. Po upečení necháme steak několik minut dojít a zatáhnout, pak ho nakrájíme na plátky.

3. Saláty opláchneme,necháme okapat. Rajčata omyjeme, okurku nakrájíme na kostičky. Olej promícháme s citronovou šťávou.

4. Na talíře rozdělíme zeleninu, brambory, vejce, olivy, ozdobíme několika plátky steaku a pokapeme citronovou zálivkou.