Vyzkoušejte cukroví našich čtenářů

Medové pacle od Aleny Černé

*300 g hladké mouky

*200g cukru

*citronová kůra

*skořice

*2 celá vejce

*2 lžíce tekutého medu

*1/4 lžičky prášku do pečiva /nebo sody/.

Z těsta děláme kuličky a do každé zapíchneme oříšek, madli nebo rozinky. Pečeme asi na 150 °C.

Marokánky Jany Vašíčkové



*1 šlehačka (250ml)

*16 dkg moučkového cukru

*1 vanilkový cukr

*2 dkg hladké mouky

*16 dkg kandovaného ovoce (ovocný chlebíček)

*16 dkg směsi ořechů a mandlí

*cukrářská poleva mléčná



Šlehačku, moučkový cukr, vanilkový cukr a mouku vaříme do zhoustnutí. Do teplé hmoty přidáme ovoce a ořechy - a sundáme z plotýnky. Na pečicí papír klademe hromádky a sušíme asi 45 minut při 120-150 stupních (dle vlastní trouby). Vychladlé potíráme rozpuštěnou polevou.

Kokosové rohlíčky Mirky Vitoslavské



Přečetla jsem si Vaši výzvu o napsání vánočních rodinných receptů, rozhodování bylo moc těžké, protože patřím k těm, co pečou minimálně 12 druhů a vánočku k tomu. Nakonec jsem vybrala tři druhy, které už peču 20 let a nikdy na našem stole nechybí.

*250 g mletého cukru

*125 g másla /Zlatá Haná/

*125 g kokosu

*100 g polohrubé mouky

1 malou lžičku prášku do pečiva



Vše zpracujeme v těsto, nelekněte se, že se trochu drobí, nevadí to. Necháme aspoň 1 hod odpočinout a potom plníme formičky na rohlíčky. Nemastíme je ani nevysypáváme! Dáváme jen trochu těsta, protože se v troubě krásně nafoukne a uvnitř je pak cukroví duté. Pečeme je v horké troubě při 200 °C dozlatava. Hned teplé je opatrně vyklepneme, jdou pěkně ven.



Po vychladnutí rožky máčíme v čokoládové polevě z 1 rozpuštěné čokolády – tyčinky Ledové kaštany a 50 g ztuženého tuku /Iva, Lukana/.

Ořechové řezy se žloutkovou polevou:

Ve šlehači ušleháme:

* 6 bílků

* přidáme 28 dkg pískového cukru

* přidáme 30 dkg jemně mletých vlašských ořechů

* 14 dkg výběrové polohrubé mouky

* jemně vmícháme 28 dkg rozpuštěného vlažného tuku /Stela/



Pečeme na vymaštěném a vysypaném plechu v předehřáté troubě /180 °C/ do světle hněda. Hned horké polejeme žloutkovou polevou a zdobíme ořechy. Po vychladnutí udělá poleva křupavou krustu, proto krájíme nožem namočeným do horké vody.



Žloutková poleva: 6 žloutků ušleháme s 28 dkg pískového cukru

Důlkové koláčky

* 10 dkg změklého másla

* 10 dkg sádla

* 10 dkg moučkového cukru třeme ve šlehači do pěny

* přidáme 2 žloutky a vyšleháme

* na vál prosejeme 30 dkg hladké mouky



Přidáme žloutkovou směs a rychle zpracujeme v těsto. Dáme na půl hodinky odpočinout do chladna. Potom tvoříme malé kuličky, druhým koncem vařečky uděláme uprostřed důlky. Koláčky potřeme rozšlehaným vajíčkem a omočíme ve směsi jemně strouhaných ořechů a důlky plníme marmeládou, nejlépe rybízovou. Naskládáme na plech na pečicí papír a upečeme ve středně vyhřáté troubě. Vychladlé koláčky pocukrujeme.

Žabí tlamy Dalimila Klvani



Zasílám vánoční recept mé maminky,která jej dělala každý rok. Maminka už nežije, ale cukroví je výborné, a proto ho se ženou děláme každým rokem také.

Příprava 60 minut.

* 300 g hladké mouky

* 250 g hery

* 2 žloutky

* 2 PL octa



Na obalení: 2 bílky, 100 g mletých vlašských ořechů, vanilkový cukr, červený džem.

Na vále zpracujeme všechny suroviny na těsto. Necháme do druhého dne odležet. Druhý den na vále vyválíme 5mm placku. Vykrajujeme kolečka, do jejichž středu dáváme džem. Kolečka překlopíme, uzavřeme tak, že vznikne půlměsíc - tlama. Tlamu namočíme do bílků a pak obalíme cukrem smíchaným s ořechy. Uložíme na pečicí papír a pečeme při 180 °C asi 15 minut do zhnědnutí.

Autorům receptů posíláme odměnu 300 kč.