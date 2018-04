Vyzkoušejte 50 tipů a receptů na cukroví

Ořechové

MANDLOVÉ HVĚZDIČKY

* 2 bílky

* 150 g moučkového cukru

* 1/2 lžičky skořice

* 275 g mandlí

1. Bílky dáme do misky a šlehačem z nich vyšleháme tuhý sníh. Pak lehce vmícháme cukr. 3 lžičky sněhu si dáme stranou.

2. Mandle spaříme, oloupeme a semeleme. Mandle se skořicí vmícháme do zbytku sněhu a vypracujeme v těsto. Na fólii naneseme těsto a zakryjeme fólií. Vyválíme na 1/2 cm plát.

3. Hvězdičkovým tvořítkem vykrajujeme tvary a přendáváme na plech vyložený pečicím papírem. Hvězdičky potřeme zbylým sněhem a pečeme v předehřáté troubě 15 - 20 minut.

OŘECHOVÉ KOŠÍČKY

* 3 bílky

* 250 g moučkového cukru

* 300 g mletých ořechů (lískové a vlašské napůl) + ořechy na zdobení

* špetka skořice

* 40 papírových košíčků

1. Bílky dáme do hlubší misky a vyšleháme z nich tuhý sníh. Do sněhu přidáme mleté ořechy, cukr a skořici. Lehce vařečkou promícháme.

2. Ze směsi tvoříme malé kuličky, které vložíme do papírových košíčků. Do každé kuličky vtlačíme oříšek. Košíčky pak naskládáme na plech a pečeme 30 minut v troubě, kterou jsme si předem předehřáli na 130 °C.

VANILKOVÉ ROHLÍČKY

* 500 g hladké mouky

* 350 g másla

* 6 žloutků

* 200 g mletých vlašských ořechů

* 150 g vanilkového cukru

* cukr moučka na obalení

1. Máslo necháme změknout. Přidáme žloutky, cukr, prosátou mouku a mleté ořechy.

Všechny suroviny dobře promícháme a vypracujeme v hladké těsto. Necháme odpočinout.

2. Z těsta vyvalujeme malé rohlíčky a skládáme je na pečicím papírem vyložený plech. Pečeme 10 - 15 minut v troubě předehřáté na 150 °C. Ještě teplé rohlíčky obalíme v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým.

TIP

Do těsta na vanilkové rohlíčky můžete místo vlašských ořechů použít oříšky lískové nebo mandle. Pokud chcete práci urychlit, vyválejte těsto na placku a rohlíčky vykrajujte kulatou formičkou tak, že vzniknou pravidelné půlměsíčky. Pečte kratší dobu, neboť jsou tenčí.

Čokoládové

ČOKOLÁDOVÉ TOLARY

* 600 g másla

* 450 g cukru

* 600 g čokolády

* 600 g hladké mouky

* 300 g mandlových hoblinek

* špetka mletého hřebíčku a skořice

1. Čokoládu nalámeme do kastrůlku, na páře ji rozpustíme a necháme vychladnout. Máslo necháme v misce změknout, přidáme cukr a vyšleháme do pěny. Přidáme vychladlou, ale tekutou čokoládu a dobře promícháme. Do směsi přidáme prosátou mouku, mandlové hobliny a podle chuti koření. Dobře propracujeme.

2. Těsto vyválíme na 3 cm silnou roládu, zabalíme ji do fólie a necháme v lednici ztuhnout. Ztuhlou roládu krájíme na kolečka a skládáme na plech vyložený pečicím papírem.

3. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 20 minut. Upečené tolary necháme vychladnout a poté vždy polovinu tolaru potáhneme rozpuštěnou čokoládou.

VÍDEŇSKÉ VĚNEČKY

* 200 g hořké čokolády

* 200 g másla

* 2 žloutky

* 6 lžic moučkového cukru

* 2 lžíce silné vařené kávy

* 300 g hladké mouky

* 10 g prášku do pečiva

* máslo na vymazání plechu

1. Máslo necháme změknout, přisypeme cukr a přidáme kávu. Vše společně vyšleháme do pěny. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni. Do pěny přimícháme žloutky, prosátou mouku, prášek do pečiva a nakonec vlažnou, téměř studenou čokoládu. Vymícháme v těsto.

2. Těsto přendáme do cukrářského sáčku s hvězdičkovou trubičkou. Na plech, který jsme vymazali máslem, stříkáme věnečky. Před pečením dáme věnečky ztuhnout do lednice.

3. Troubu si rozehřejeme na 180 °C. Ztuhlé věnečky pečeme asi 15 minut v předehřáté troubě. Po upečení a vychladnutí můžeme ještě půlky věnečků namáčet v rozpuštěné čokoládě.

TIP

Pro nejrychlejší a nejsnadnější potahování vánočního cukroví čokoládou použijte buď koupenou polevu z hořké, mléčné nebo bílé čokolády, kterou stačí jen rozehřát ve vodní lázni, nebo rozpuštěnou čokoládu na vaření.

ČOKOLÁDOVO-VANILKOVÉ ROLÁDIČKY

* 125 g moučkového cukru

* 250 g másla

* 350 g hladké mouky

* 1 vejce + 1 žloutek

* 30 g kakaa

* 1 vanilkový cukr na obalení

1. V míse necháme změknout máslo, přisypeme moučkový cukr, přidáme vejce a vše vyšleháme do pěny. Vmícháme mouku a zpracujeme v hladké těsto. Rozdělíme ho na dva díly a do jednoho vpracujeme kakao.

2. Obě těsta necháme v lednici alespoň 2 hodiny odpočinout. Vyválíme z každého těsta 1,5 mm silný plát a položíme je na sebe. Pláty stočíme do rolády o průměru cca 3 cm. Z rolády krájíme 5 mm silná kolečka, která skládáme na plech vyložený pečícím papírem.

3. Troubu si rozehřejeme na 150 °C. Kolečka pečeme asi 15 minut ve vyhřáté troubě a hned po upečení je obalujeme ve vanilkovém cukru.

TIP

Čokoládovo-vanilkové roládičky potřebují dost času, aby se rozležely a získaly tu správnou ,jedlou’ konzistenci. Upečte je proto nejméně dva týdny před svátky a uložte je nejlépe do chladu v plechové krabici s víkem.

FANTAZII SE MEZE NEKLADOU Zapojte do zdobení cukroví také děti. Bude je bavit lepit na sušenky barevné lentilky, mandle nebo různé oříšky. Ujídání je v rámci vánočního těšení dovoleno.

Nepečené

VOSÍ HNÍZDA

* 100 g mletých dětských piškotů

* 200 g cukru moučka

* 80 g másla

* 4 lžíce rumu

* 3 lžíce kakaa

* 100 g mletých lískových ořechů

* dětské piškoty na podstavu

Náplň:

* 200 g másla

* 150 g cukru moučka

* 1 lžíce vařené kávy

* vaječný likér podle chuti

1. V misce necháme změknout máslo, přidáme moučkový cukr a lehce vyšleháme. Přimícháme rum, kakao, ořechy a nakonec rozemleté piškoty. Vše dobře promícháme a těsto necháme chvíli ztuhnout.

2. Formičku na vosí hnízda vysypeme moučkovým cukrem, namačkáme těsto, uprostřed uděláme důlek pro náplň a vyklepneme. Postup opakujeme. Hotová vosí hnízda rozložíme na tác a necháme ztuhnout v lednici.

3. Mezitím smícháme změklé máslo s moučkovým cukrem, přidáme kávu a vmícháme vaječný likér. Do důlku ve vosím hnízdu dáme náplň, zaklopíme piškotem, necháme chvíli ztuhnout a postup opakujeme.

SUŠENÉ ŠVESTKY S MANDLÍ

* 250 g sušených švestek

* 250 g mandlí

* 250 g čokolády na vaření

1. Sušené švestky z jedné strany lehce nakrojíme. Mandle spaříme a oloupeme. Do každé švestky vmáčkneme mandli.

2. Čokoládu nalámeme do kastrůlku a povolíme ve vodní lázni. Naplněnou švestku napíchneme na párátko nebo na špejli, ponoříme do čokolády, obalenou položíme na mřížku a necháme čokoládu ztuhnout.

3. Švestky můžeme ještě obalit v čokoládových hoblinách nebo lehce posypat kokosem.

TIP Mnoho dalších receptů na pečené i nepečené vánoční dobroty včetně rozmanitých polev najdete v kuchařce Lucie Rožďalovské Vánoční cukroví, kterou nedávno vydalo nakladatelství Motto.

KÁVOVÉ LANÝŽE

* 125 g mléčné čokolády

* 150 g hořké čokolády

* 125 g šlehačky

* 3 lžíce silné vařené kávy

* 70 g másla

Na potah:

* 200 g bílé čokolády

* 150 g čokolády na vaření

1. Šlehačku nalijeme do kastrůlku a přivedeme k varu. Přidáme nalámanou čokoládu, uvařenou kávu a vše převaříme. Směs necháme vychladit.

2. Uvařenou směs přelijeme do nádoby a robotem ji dobře vyšleháme. Přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou. Na plech rozprostřeme pečicí papír a něj nastříkáme asi 3 cm dlouhé lanýže a necháme ztuhnout.

3. Bílou čokoládu nahrubo nastrouháme, čokoládu na vaření rozpustíme ve vodní lázni. Lanýže potáhneme v rozpuštěné čokoládě, hned obalíme v nastrouhané bílé čokoládě a necháme ztuhnout.

TIP

Na obalování kávových lanýžů můžete místo bílé čokolády použít také strouhanou hořkou či mléčnou čokoládu, mleté oříšky, strouhaný kokos nebo sekané mandle. Čokoláda se lépe strouhá, když ji dobře vychladíte v lednici.

Kokosové

KOKOSOVÉ ROHLÍČKY S ČOKOLÁDOU

* 300 g hladké mouky

* 100 g moučkového cukru

* 200 g 100% tuku

* 130 g strouhaného kokosu

* 1 vejce

* špetku prášku do pečiva

* 2 lžíce mléka

Krém:

* 250 g mléka

* 50 g cukru

* 10 g vanilkového cukru

* 40 g pudinkového prášku

* 200 g másla

Na ozdobu:

* strouhaný kokos

* 50 g kakaa

* 200 g čokolády

1. Tuk rozpustíme a přimícháme cukr s kokosem a přidáme mouku smíchanou s práškem do pečiva, vejce a trochu mléka. Vypracujeme těsto, zabalíme do fólie a necháme alespoň dvě hodiny odležet.

2. Mezitím smícháme mléko s cukrem a zahřejeme. Když se cukr rozpustí, trochu mléka odlijeme stranou a promícháme s pudinkovým práškem. Zbytek mléka přivedeme k varu, přilijeme mléko s pudinkem a 3 - 4 minuty povaříme. Uvařený pudink během chladnutí často prošleháme. Do pudinku pak zapracujeme máslo a kakao a vyšleháme do pěny.

3. Z těsta tvoříme rohlíčky a pečeme v předehřáté troubě 10 - 15 minut. Krém pomocí cukrářského sáčku stříkáme na rohlíčky, po ztuhnutí přelijeme čokoládovou polevou a sypeme kokosem.

KOKOSOVÁ SRDÍČKA

* 250 g hladké mouky

* 170 g vlašských ořechů

* 200 g másla

* 60 g moučkového cukru

* 3 žloutky

* 120 g hořké čokolády

Na ozdobu:

* 150 g strouhaného kokosu

* 150 g mléčné nebo hořké čokolády

1. Máslo necháme změknout, smícháme ho v míse s cukrem a žloutky, vymícháme do pěny a přidáme prosátou hladkou mouku, nastrouhané vlašské ořechy a nastrouhanou hořkou čokoládu. Vše dobře vypracujeme v hladké těsto. Zabalíme je do fólie a necháme v lednici alespoň dvě hodiny odležet.

2. Odležené těsto vyválíme na 5 mm silný plát a vykrajovátkem vypichujeme srdíčka. Naskládáme je na plech a 15 minut pečeme v troubě, kterou jsme rozehřáli na 160 °C.

3. Upečená srdíčka necháme vychladnout. Hořkou nebo mléčnou čokoládu rozehřejeme na páře. Srdíčka jí potáhneme, obalíme ve strouhaném kokosu a necháme ztuhnout.

KOKOSKY

* 300 g cukru krystal

* 150 g strouhaného kokosu

* 150 g bílků (cca 8 ks)

1. Bílky nalijeme do mísy, přidáme cukr, vyšleháme do tuhého sněhu a vmícháme strouhaný kokos. Přendáme do kotlíku nebo do kastrůlku a ve vodní lázni zahříváme až na teplotu 80 °C. Během zahřívání směs průběžně mícháme.

2. Prohřátou směs sundáme z tepla a necháme 24 hodin odležet. Na plech rozprostřeme pečicí papír, který potřeme olejem, a na něj tvarujeme malé kokosky. Troubu rozehřejeme na 150 °C.

3. Kokosky pečeme 10 - 15 minut a po upečení je ještě teplé odlupujeme z papíru, aby se zchladnutím nepřilepily. Upečené kokosky necháme odležet.

TIP

Kokosky můžeme po vychladnutí potáhnout čokoládovou polevou nebo je slepovat spodní stranou k sobě máslovým čokoládovým krémem nebo nutelou.

KOKOSOVÉ KULIČKY

* 250 g másla

* 300 g moučkového cukru

* 300 g mletého kokosu

* 80 g kakaa

* vaječný likér podle chuti

1. V míse necháme změknout máslo. Potom přimícháme moučkový cukr a lehce našleháme.

2. Do vzniklé pěny přidáme po lžičkách kakao a podle chuti vaječný likér. Pokud je těsto příliš řídké, můžeme přidat trochu strouhaného kokosu.

3. Z máslového těsta vytvarujeme kuličky, které obalujeme ve strouhaném kokosu. Skladujeme v chladu.

Perníčky

MĚKKÉ MEDOVNÍČKY

* 1 kg hladké mouky

* 400 g moučkového cukru

* 400 g medu

* 4 vejce

* 2 lžičky sody

* 3 lžíce perníkového koření

* máslo na vymazání plechu

* mouka na posypání válu

1. Prosátou hladkou mouku smícháme s cukrem, sodou a kořením. Do středu směsi uděláme malou jamku, do ní přidáme rozklepnutá vejce a změklý med. Vše vypracujeme v hladké nelepivé těsto a necháme ve skleněné nádobě alespoň dva dny odležet.

2. Těsto necháme chvíli změknout a poté ho na pomoučeném válu vyválíme na přibližně 4 mm silný plát.

3. Z těsta vykrajujeme různé tvary, které skládáme na máslem vymazaný plech.

4. Pečeme 10 minut při teplotě 200 °C.

TIP

Perníčky můžete zdobit cukrovou polevou z bílků, moučkového cukru a citronové šťávy nebo je potáhnout rumovou ledovou polevou. Tu si připravíte z 260 g moučkového cukru, 2 lžic horké vody a 3 lžic rumu tak, že do hladka vymícháte cukr s vařicí vodou a rumem. Upečené a vychladlé perníčky potáhněte polevou, nechte ztuhnout a uložte do chladu nejméně na tři týdny.

MANDLOVÉ PERNÍČKY

* 125 g medu

* 70 g másla

* 250 g hladké mouky

* 100 g neloupaných strouhaných mandlí

* 70 g moučkového cukru

* [1/2 lžíce rumu

* kůru z 1 citronu

* 1/2 prášku do perníku

* 1 vejce a 1 vejce na potření

1. Ve vodní lázní rozpustíme med s máslem a přidáme podle chuti nastrouhanou citronovou kůru. Vše společně dobře promícháme. Prosátou hladkou mouku vysypeme na vál, přimícháme prášek do perníku, nastrouhané neloupané mandle a cukr. Směs přimícháme do medu ve vodní lázni a dobře vypracujeme.

2. Do vzniklého těsta přidáme vejce a lžíci rumu a směs dobře vypracujeme. Těsto necháme v chladu odležet alespoň 2 hodiny.

3. Těsto přendáme na pomoučený vál a vyválíme na 3 - 4 mm silný plát. Vykrajujeme tvary a přendáme je na plech vyložený pečicím papírem. Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme v troubě rozehřáté na 180 °C.

4. Perníčky necháme vychladnout a zdobíme bílou polevou a mandlemi.

PERNÍK DO FORMIČEK

* 500 g hladké mouky

* 250 g moučkového cukru

* 2 vejce

* 2 lžíce medu

* 2 lžíce rumu

* 1 lžička perníkového koření

* nastrouhaná citronová kůra

* 1/2 lžičky jedlé sody nebo prášku do pečiva

* máslo a mouka na vysypání formiček

1. Prosátou hladkou mouku smícháme s jedlou sodou a perníkovým kořením, přimícháme moučkový cukr, vejce, rum a změklý med.

2. Vše vypracujeme v hladké těsto, které pak zabalíme do fólie a necháme nejméně přes noc odležet v lednici.

3. Perníkové formičky vymažeme změklým máslem a vysypeme moukou. Těsto naplníme do formiček a pečeme 10 - 15 minut při teplotě 170 °C.

4. Ještě teplé perníčky hned vyklopíme z formiček, aby se nepřilepily, a necháme vychladnout.

5. Vychladlé perníčky můžeme ještě podle libosti ozdobit bílou nebo rumovou polevou nebo jen pocukrovat moučkovým cukrem.

PERNÍKOVÍ KONÍCI A SPOL. O tom, že perník není jen k jídlu, ale také může zajímavě ozdobit třeba vaši štědrovečerní tabuli, se můžete přesvědčit v knížce Miluše Pokorné Perníčky - výroba a zdobení z edice Výtvarná dílna nakladatelství Computer Press. Zkuste si vyrobit z perníku třeba svícen, ozdobičky na stromek nebo kočár i s koníky.

Opilé

KOŠÍČKY S WHISKY CREAMEM

* 125 g moučkového cukru

* 250 g másla

* 350 g hladké mouky

* 1 vanilkový cukr

* nastrouhaná citronová kůra

Krém:

* 200 g másla

* 100 ml whisky creamu

* 100 g moučkového cukru

* 100 g čokolády na posypání

1. Máslo nakrájíme na menší kousky a necháme v míse změknout. Přimícháme cukr a vejce a vymícháme do pěny. Přisypeme prosátou mouku a vypracujeme v hladké těsto, které zabalíme do fólie a necháme alespoň 2 hodiny v lednici odležet.

2. Mezitím si připravíme krém. Změklé máslo vyšleháme s cukrem do pěny a postupně zašleháváme whisky cream.

3. Do formiček na košíčky dáme kousek těsta a vymačkáme ho až ke kraji. Košíčky pečeme v rozehřáté troubě na 150 °C asi 15 - 20 minut. Po upečení košíčky vyklepneme z formiček a necháme vychladnout. Do vychladlých košíčků pomocí cukrářského sáčku nastříkáme krém a posypeme nastrouhanou čokoládou.

TIP

Do máslového krému na plnění košíčků můžete místo uvedeného whisky creamu s úspěchem použít také rum nebo vaječný koňak, případně čokoládový, kokosový nebo kávový likér. Do krému můžete pro změnu vmíchat také trochu kakaa holandského typu.

OPILÉ VIŠNĚ V ČOKOLÁDĚ

* 125 g koktejlových višní

* 200 g čokolády

* 100 g bílé čokoládové polevy nebo bílé čokolády

1. Višně přendáme do cedníku a necháme je dobře okapat. Pokud budou stále hodně vlhké, tak je osušíme. Tmavou čokoládu rozpustíme ve vodní lázni nebo na páře. Višně držíme za stopky a namáčíme je do bílé čokolády.

2. Skládáme je na drátěnou mřížku a necháme okapat a ztuhnout. Ve druhém kastrůlku rozpustíme hořkou čokoládu a namočíme v ní jen polovinu višně. Opět necháme na mřížce okapat a ztuhnout.

RUMOVÉ KOULE

* 250 g másla

* 300 g moučkového cukru

* 150 g strouhaného kokosu

* 150 g strouhaných ořechů (podle chuti lískové, vlašské nebo napůl)

* rum podle chuti

* 150 g strouhaného kokosu na obalení

1. Máslo necháme v míse v pokojové teplotě změknout. Přidáme moučkový cukr, kokos, strouhané ořechy a podle chuti rum. Ze surovin vypracujeme těsto a necháme ho chvíli odležet.

2. Z připraveného těsta tvoříme stejně velké kuličky a hned je obalujeme ve strouhaném kokosu.

3. Hotové kuličky necháme odležet, aby získaly tu správnou chuť.

DOMÁCÍ LIKÉR BAILEYS Uvařte vanilkový pudink v 1/2 litru mléka. Dvě konzervy slazeného kondenzovaného mléka vařte 2 hodiny ponořené ve vodě. Nechte vše vychladnout, pudink průběžně míchejte. Mixujte a přitom přilévejte celkem 1/2 litru rumu. Baileys podávejte chlazený.

Staročeské

KYTIČKY Z TŘENÉHO TĚSTA

* 350 g hladké mouky

* 100 g moučkového cukru

* 10 g vanilkového cukru

* 250 g Hery

* 1 žloutek

* špetka citronové kůry

* 80 g jahodové nebo malinové marmelády

1. Tuk necháme změknout, dáme do mísy, přidáme moučkový a vanilkový cukr a vyšleháme společně do pěny. Přidáme citronovou kůru, žloutek a lehce promícháme. Prosátou mouku lehce ohřejeme a vmícháme do pěny.

2. Těsto přendáme do cukrářského sáčku s hvězdičkovou trubičkou a na plech vyložený pečicím papírem stříkáme kytičky.

3. Do druhého sáčku dáme marmeládu a do středu každé kytičky uděláme malou tečku.

4. Kytičky pečeme asi 20 minut v troubě, kterou jsme si předtím předehřáli na 160 °C. Upečené kytičky necháme dobře odležet.

PRACNY

* 400 g hladké mouky

* 200 g moučkového cukru

* 200 g mletých vlašských ořechů

* 300 g másla

* 1 žloutek

* špetka citronové kůry

* 2 lžíce kakaa (může být i více)

* 30 g vanilkového cukru

1. V míse necháme změknout máslo. Přidáme cukr a dobře promícháme. Přisypeme hladkou mouku, přidáme žloutek, citronovou kůru, vanilkový cukr a podle chuti kakao. Vše propracujeme do hladkého těsta.

2. Těsto zabalíme do fólie a necháme v lednici alespoň 2 hodiny odležet. Pak těsto vmačkáme do formiček a pečeme 10 - 15 minut v předem vyhřáté troubě na teplotu 150 °C.

3. Upečené pracny ihned vyklopíme z formiček a necháme vychladnout.

LINECKÁ KOLEČKA

* 125 g moučkového cukru

* 250 g másla

* 350 g hladké mouky

* 1 vanilkový cukr

* 1 vejce

* špetka citronové kůry

* 200 g marmelády na slepení

* 150 g moučkového cukru na posypání

1. Do mísy se změklým máslem vmícháme postupně moučkový cukr, vanilkový cukr, vejce, citronovou kůru a vše dobře promícháme. Přisypeme prosátou mouku a vypracujeme v hladké těsto. Zabalíme je do fólie a necháme v lednici alespoň 2 hodiny odležet.

2. Odleželé těsto vyválíme na 2 mm silný plát. Vykrajovátkem tvoříme kolečka, která skládáme na plech. Na každém plechu do poloviny koleček vykrojíme uprostřed malé kolečko. Pečeme v předem vyhřáté troubě na 150 °C asi 15 minut.

3. Vychladlá plná kolečka potřeme marmeládou a zakryjeme kolečky s otvorem. Slepená kolečka posypeme moučkovým cukrem a necháme odležet.

LUKÁŠ POHL, ŠÉFCUKRÁŘ CAFÉ SAVOY, RADÍ: Přidáte-li do marmelády trochu citronové šťávy a rumu, rozvine se a osvěží její chuť. Já osobně dávám přednost výraznějším druhům ovoce, vyzkoušejte višňovou, malinovou nebo černorybízovou marmeládu. Poslední jmenovaná je v kombinaci s lineckým cukrovím nejlepší. Skvěle si navíc rozumí s čokoládovou polevou, jíž doporučuji kolečka potáhnout.

Bio cukroví

DATLOVÉ BOCHÁNKY

* 200 g pohankových vloček

* 125 g másla

* 250 g datlí

* 2 vejce

* 5 lžic květového medu

* 1 vanilkový cukr

* 1/2 lžičky prášku do pečiva

1. Máslo necháme rozpustit v kastrůlku. Vločky nasypeme do mísy, zalijeme rozpuštěným máslem a necháme ztuhnout. Datle zbavíme pecek a nakrájíme je nadrobno.

2. V druhé misce smícháme vejce s medem, vanilkovým cukrem a práškem do pečiva. Přidáme nakrájené datle a vločky s máslem. Dobře promícháme.

3. Pomocí dvou kávových lžiček tvoříme hrudky o průměru asi 2 - 3 cm a skládáme je na plech, který jsme vymastili tukem nebo vyložili pečicím papírem. Troubu rozehřejeme na 165 °C a hrudky pečeme asi 20 minut.

MEDOVÉ PERNÍČKY ZE ŽITNÉ MOUKY

* 850 g žitné celozrnné mouky

* 4 vejce

* 4 velké lžíce květového medu

* 350 g třtinového cukru

* 1 perníkové koření

* špetka citronové kůry

* 50 g sádla

* 1 lžíce jedlé sody nebo prášku do pečiva

1. V míse smícháme celozrnnou mouku, vejce, třtinový cukr, perníkové koření, změklé sádlo, sodu nebo prášek do pečiva a přimícháme med. Pokud je hustý, krátce jej nahřejeme ve vodní lázni. Vše dobře promícháme a vypracujeme v hladké těsto. Pokud je těsto příliš řídké, přidáme ještě špetku mouky.

2. Těsto necháme odpočinout. Potom vyválíme na 3 - 4 mm silný plát a formičkami vypichujeme různé tvary. Ty naskládáme na vymaštěný plech a upečeme ve středně vyhřáté troubě.

ČOKOLÁDOVO-ŠPALDOVÉ TYČINKY

* 150 g špaldových vloček

* 150 g tuku Hera

* 3 lžíce špaldové hladké mouky

* 3 hořké mandle

* 50 g třtinového cukru

* 1/2 prášku do pečiva

* čokoládová poleva

1. Vločky vložíme do igelitového sáčku a válečkem na nudle je rozdrtíme. Přendáme do mísy, přidáme změklou Heru, špaldovou mouku, nastrouhané mandle, cukr a prášek do pečiva. Vše dobře promícháme a vypracujeme v hladké těsto. Pokud je těsto příliš řídké, přidáme špetku mouky.

2. Těsto rozdělíme na 25 - 30 kousků. Na plech rozprostřeme papír na pečení. Z těsta vytvarujeme tyčinky a naskládáme je na plech. Vložíme do trouby rozehřáté na 200 °C a upečeme dozlatova. Tyčinky necháme dobře vychladnout, namáčíme je do rozpuštěné čokoládové polevy a necháme ztuhnout.

TIP

Špaldová mouka získala své jméno od prastaré odrůdy pšenice, která je pověstná jemnou ořechovou chutí. Je výborně stravitelná, nevyvolává alergie, obsahuje hodně bílkovin a také zdraví prospěšné minerály jako hořčík, vápník, draslík, fosfor, zinek a vitaminy především skupiny B. Špaldová mouka je vhodná pro přípravu vánočního cukroví, ale připravuje se z ní také chléb a další druhy pečiva.

NENÍ MED JAKO MED Jak se liší bio med od medu obyčejného? Podle zákona musí ekologický včelař mít svá včelstva na místě, od kterého se v okruhu 3 km nevyskytují žádné velké průmyslové aglomerace, dálnice, skládky a spalovny odpadu. Včelstvo nesmí být v období snůšky dokrmováno cukrem a včelař nesmí používat chemické prostředky. Vyzkoušejte například květový med BIOLINIE, který je prvním medem v bio kvalitě v České republice. www.probio.cz

Bezvaječné

ZÁZVORKY

* 90 g javorového sirupu

* 60 g másla

* 125 g pohankové mouky

* 2 lžičky mletého zázvoru

* 1/2 lžičky jedlé sody nebo prášku do pečiva

* 1 lžíce přírodního třtinového cukru

1. V menším kastrůlku popustíme máslo, přidáme javorový sirup, necháme vše na mírném plameni rozpustit a dobře promícháme. Poté směs sundáme z ohně a necháme vychladnout.

2. Do mísy prosijeme pohankovou mouku, přimícháme zázvor, jedlou sodu a cukr. Směs promícháme a přidáme vychladlé máslo s javorovým sirupem a vypracujeme v hladké těsto.

3. Z těsta potom vyválíme kuličky přibližně velikosti ořechu a naskládáme je na máslem vymazaný plech. Válečkem kuličky lehce zploštíme.

4. Plech s kuličkami vložíme do trouby, kterou jsme předehřáli na 180 °C. Pečeme asi 15 minut. Hotové zázvorky necháme vychladnout.

KARAMELOVÉ KOŠÍČKY

* 150 g čokolády na vaření

* 100 g tuku

* 1 slazené kondenzované mléko

* 125 g másla

* 1 lžíce rumu

* 50 malých papírových košíčků

* mandle na ozdobu

1. Kondenzované mléko v plechovce vložíme do kastrůlku s vodou, přivedeme k varu a vaříme dvě hodiny. Necháme v plechovce vychladnout. Čokoládu nalámeme do kastrůlku, přidáme tuk a na páře necháme rozpustit. Uvařené a vychladlé kondenzované mléko nalijeme do misky, přidáme změklé máslo a rum.

2. Směs vyšleháme do hladké pěny. Papírové košíčky si naskládáme na plech a do každého dáme lžičku rozpuštěné čokolády a necháme ztuhnout. Pěnu z kondenzovaného mléka přendáme do cukrářského sáčku s hvězdičkovou trubičkou a opět necháme ztuhnout.

3. Krém přelijeme lžičkou čokolády, ozdobíme oloupanou mandlí a necháme dobře ztuhnout. Příprava tohoto cukroví je časově trochu náročnější, ale práce je vyvážena vynikající chutí.

TYČINKY Z OVESNÝCH VLOČEK

* 250 g ovesných vloček

* 90 g třtinového cukru

* 90 g javorového sirupu nebo medu

* 125 g másla

* máslo na vymazání plechu

1. Na pánvi nebo v malém kastrůlku popustíme máslo, přidáme třtinový cukr a na malém plameni ho necháme rozpustit. Potom přimícháme javorový sirup a všechno dobře promícháme. Do připravené směsi přisypeme ovesné vločky a zpracujeme v řidší těsto.

2. Pekáček nebo malý plech vymažeme máslem a nalijeme do něj těsto. Povrch dobře uhladíme.

3. Troubu si předem rozehřejeme přibližně na 180 °C, vložíme do ní pekáč a pečeme asi 30 - 35 minut.

4. Z vychladlého těsta nakrájíme pravidelné tyčinky a naskládáme je na mísu nebo na talíř. Můžeme je také zčásti máčet v čokoládě na vaření nebo čokoládové polevě, kterou jsme si předem rozpustili v horké vodní lázni. Nezaschlou polevu můžeme ještě posypat strouhaným kokosem či oříšky.

TIP

Tyčinky z ovesných vloček klidně zakousněte už před Vánoci - lecitin, který obsahují, je dobrý na nervy, a tak vás stres nedostane. Oves je navíc bohatým zdrojem vlákniny, pomáhá látkové výměně, snižuje krevní tlak a únavu. Je vhodný i pro diabetiky, neboť stabilizuje krevní cukr.

K ČEMU SE JEŠTĚ HODÍ JAVOROVÝ SIRUP?

Hustá sladká přírodní šťáva, která se získává naříznutím kůry volně rostoucích kanadských javorů, obsahuje kromě jednoduchých cukrů také mnoho minerálních látek a stopových prvků, jež ji z kategorie pamlsků přesouvají mezi potraviny zdravé výživy. Používá se nejen při pečení, ale podobně jako med také ke slazení čaje, jako poleva na palačinky a poháry nebo do perníku či dortů.

Slané

EIDAMOVÁ KOLEČKA

* 80 g sýru Eidam + 70 g na posyp

* 300 g hladké mouky

* 250 g másla

* 100 ml mléka

* 30 g soli

* 15 g prášku do pečiva

* 1 vejce

* olej na vymazání plechu

1. Do změklého másla přidáme nastrouhaný sýr, sůl, vejce a mléko. Zamícháme a přisypeme prosátou hladkou mouku smíchanou s práškem do pečiva. Vypracujeme v hladké těsto.

2. Těsto necháme chvíli odpočinout. Poté ho vyválíme na 5 mm silný plát. Vypichujeme kolečka, která skládáme na olejem vymazaný plech. Posypeme nastrouhaným sýrem a pečeme 15 minut v troubě, kterou jsme si předehřáli na 160 °C.

SLANÉ TYČKY

* 400 g hladké mouky

* 250 g másla

* 20 g droždí

* špetka soli

* 1 vejce

* kmín, mák a sezamové semínko na posypání

* 1 vejce na potření

* olej na vymazání plechu

1. Máslo nakrájíme na menší kousky a necháme v misce změknout. Přidáme sůl, vejce, droždí a dobře promícháme. Přidáme prosátou mouku, vypracujeme v hladké těsto a necháme odpočinout.

2. Těsto vyválíme na 5 mm silný plát. Přendáme ho na plech, který jsme vyložili pergamenovým papírem a potřeli olejem. Plát nakrájíme na tyčinky o velikosti 4 x 1 cm. Tyčky potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme kmínem, mákem a sezamovým semínkem. Pečeme 15 minut v troubě, kterou jsme rozehřáli na 165 °C.

3. Po upečení tyčky sundáme z plechu a necháme vychladnout.

HERMELÍNOVÉ TAŠTIČKY

* 1 listové těsto

* 2 hermelíny

* 1 vejce

* sladká paprika na posypání

1. Listové těsto rozválíme na 2 mm silný plát. Hermelín nakrájíme na malé kostičky.

Z těsta vykrájíme kolečka a na ně rozdělíme nakrájený hermelín, kraje potřeme rozšlehaným vajíčkem a přehneme napůl.

2. Taštičky pomašlujeme vajíčkem a lehce posypeme paprikou. Naskládáme na plech vyložený pečicím papírem a troubu předehřejeme na 175 °C. Taštičky pečeme 15 minut v rozehřáté troubě.