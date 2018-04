Vyživte po létě celé své tělo

HÝČKEJTE CITLIVÉ PARTIE

Zaměřte se na pleť kolem očí a na rty

* SVĚŽÍ POHLED

Máte pytle pod očima, vysušené okolí očí a pár jemných vráseček navíc? Pamatujte si, že pokožka kolem očí vyžaduje extra péči. Je totiž nejjemnější z celého obličeje a neobsahuje tolik ochranných mazových žláz ani stabilizující kolagen a elastin. Proto se dehydratace, stres či podráždění projevuje nejdříve právě v okolí očí.

TIPY:

Oční krém s mořskými řasami, Ryor Ryoherba, 85 Kč

Osvěžující oční gel proti otokům Thermal Fix oční, Vichy, 430 Kč

* PRO BEZCHYBNÝ ÚSMĚV

Začněte se o své rty starat dřív, než začnou nepříjemně praskat. Jejich pokožka je velmi jemná a má velmi málo mazových žláz, a tudíž žádný ochranný hydrolipidový film. Proto rty při změně klimatických podmínek nebo při stresových situacích ztrácejí vláčnost, jsou suché a popraskané. Mějte vždy po ruce výživnou tyčinku na rty, ideálně s UV faktorem.

TIP:

Tyčinka na rty s mlékem a medem, Labello, 65 Kč

ABY VAŠE PLEŤ ZÁŘILA

Zlepšete "pitný režim" pleti, odstraňujte odumřelé buňky a rozmazlujte pokožku.

* HYDRATACE JE ZÁKLAD

Jen pokožka, která má dostatek vody, zůstane v dobré kondici. Jenže po létě může být pěkně vyprahlá. Dopřejte jí proto pořádnou porci hydratace. Pro dehydrovanou pleť existují dnes již celé řady přípravků, různé masky či speciální kúry.

TIPY:

Hydratační čisticí pleťové mléko pro normální a smíšenou pleť, Nivea Visage, 135 Kč

Bioaktivní hydratační krém proti volným radikálům, Aqua Lirene, 90 Kč

Alverde hydratační kúra s mořskými řasami, 114 Kč

* PRYČ S ODUMŘELÝMI BUŇKAMI

Mrtvé buňky, vysušená místa na pleti, spousta UV záření, zbytky mazu a špíny - to všechno mohlo způsobit, že je teď vaše pleť unavená. Vsaďte proto na exfoliaci, díky které bude vaše pokožka vypadat zdravěji a bude také schopna lépe vstřebat látky z pečujících prostředků. Použít můžete buď klasické mechanické exfoliační prostředky (žínky, houbičky, peelingové přípravky) či chemické prostředky.

TIPY:

Exfoliační přípravek pro každodenní použití Turnaround Concentrate Visible Skin Renewer, Clinique, 1390 Kč

Rostlinný peeling, Yves Rocher, 290 Kč

* PLEŤOVÉ BONBONKY

Dopřejte unavené pleti výživnou masku. Zkuste přípravky s výtažky z medu, který stimuluje metabolismus pokožky, zlepšuje její schopnost uchovat si vlhkost a je účinný proti bakteriím. Silně podrážděnou pleť nějakou dobou ošetřujte přípravky pro citlivou pokožku - navrátí jí rovnováhu. Nebo jí naordinujte extra regenerační kúru.

TIPY:

Výživná medová maska, Nivea Visage, 38 Kč

Koncentrované regenerační sérum Advanced Night Repair Concentrate, Estée Lauder, 2530 Kč

Hypoalergenní ultra-jemný čisticí gel Protective Gommage Cleanser, Dermacol, 119 Kč

KOMPLETNÍ VÝŽIVA

Používejte výživné sprchové gely, udělejte si relaxační koupel a nezapomeňte pečovat také o ruce a nehty.

* JEMNÁ OČISTA

Vyberte si výživnější sprchový gel, který ošetří létem vyčerpanou pokožku. Jednou za týden si udělejte peeling celého těla a vždy po sprše natřete pokožku hydratačním mlékem. Chcete-li si prodloužit letní bronz, použijte samoopalovací přípravek.

TIPY:

Sprchový gel Radox Milk & Almonds, 60 Kč

Tělový peeling s cukrem a vlašským ořechem, Naturals, Avon, 149 Kč

Hydratační mléko s efektem lehkého opálení Nutribronze, L’Oréal, 169 Kč

* MASÍRUJTE SE

Po pravidelném masírování bude vaše pokožka pevnější, pružnější a příjemně vláčná. Na pomoc si vezměte masážní olej a vtírejte ho jemnými krouživými pohyby do pokožky, a to vždy směrem k srdci. Masírujte se tak 10 minut. Pokožka by po ošetření neměla pálit!

TIP:

Masážní olej Relax, Salus, 94 Kč

*ČAS NA KOUPEL

Příjemně horká, voňavá koupel v sychravém počasí dodá pocit tepla a péče, kterou naše pokožka po létě potřebuje, a ,odplaví‘ všechen stres, nervozitu a napětí. Voda by neměla mít více než 37 °C.

TIP:

Pěna do koupele Vanilka & Muffin, Aquolina, 120 Kč

* PÉČE O RUCE

Ruce můžou být po létě vysušené a nepříjemně popraskané. Po každém umytí je proto raději ošetřete přípravkem, který obnoví hydrolipidický film pokožky, a vmasírujte ho i do kůžičky kolem nehtů. 6. Výživný krém na ruce Lipikar Xerand, La Roche-Posay, 220 Kč

TIP

Minimasáž očního okolí Malé množství očního krému naneste pod oči a jemně vmasírujte do pleti od vnějšího koutku oka k nosu a zpět. Masáž provádějte prsteníčkem nebo malíčkem, tak budou pohyby k citlivému očnímu okolí šetrnější. Zakončete jemným poklepem bříšky prstů.





ZREGENERUJTE VLASY

Léto mělo negativní vliv i na vaše vlasy, proto byste jim měla dopřát zvýšenou péči.

* ZVOLTE VHODNOU PÉČI

Jsou-li vaše vlasy zeslabené, změňte na čas vlasovou kosmetiku. Sáhněte po regeneračních přípravcích, speciálně určených pro narušené či zcitlivěné vlasy. Používejte šampon a kondicionér, případně i další přípravky, jako je péče nebo mléko po umytí, vždy z jedné řady. Pokud si vlasy barvíte, a to většinou doma, zajděte tentokrát raději za profesionály. Kadeřník zhodnotí stav vlasů a vybere vám vhodnou barvu.

TIP:

Šampon Absolut Repair, L’Oréal Professionnel, 250 Kč

* VYŽIVTE JE

Slunce a slaná či chlorovaná voda vysají z vašich vlasů veškerou vláhu a oslabí je. Výsledkem jsou vysušené, křehké vlasy s roztřepenými konečky. Proto je ideální nechat si po létě zastřihnout konečky a ošetřit vlasy regenerační kúrou, která je posílí a dodá jim vláhu i energii.

TIPY:'

Regenerační kúra Lifetex Extra Rich Instant Repair, Wella Professionals, 1 6 ampulí 654 Kč

Regenerační maska Total repair, Gliss Kur, 119 Kč