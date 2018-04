Co večeří výživoví poradci: saláty, chléb i krevety

Pro správné fungování organismu je důležité nechodit spát hladový, proto odborníci rozhodně nedoporučují vynechávat večeři a to ani v době, kdy chcete zhubnout. Poslední jídlo byste si měli dát tři až čtyři hodiny před spaním.

Večere by měla být opět složená ze všech tří základních živin - bílkovin, sacharidů a tuků. Zdroje cukrů se budou lišit podle toho, jestli chcete hubnout, nebo se jen zdravě stravovat. Zatímco děti a nehubnoucí dospělý si mohou dát klasické přílohy (pečivo, těstoviny, rýži, brambory), dospělý hubnoucí udělá nejlépe, když si jako zdroj sacharidů zvolí hlavně zeleninu.

Dítě by mělo z večerního jídla přijmout do 2 200 kilojoulů, dospělý nehubnoucí maximálně do 3 000 kilojoulů a dospělý hubnoucí do 2 000 kilojoulů.

Večeře výživových specialistů

MUDr. Václava Kunová

dietoložka a odborná garantka iniciativy Vím, co jím a piju

Salát Cobb

Ingredience:

římský salát

rajčata

vařené kuřecí maso

modrý sýr

parmská šunka

avokádo

zálivka (olej, sůl, pepř, dijonská hořčice, červený vinný ocet, drcený česnek, citronová šťáva)

Nápoje: neperlivá voda

Vzhledem k tomu, že mívám vždy teplý oběd a odpoledne svačinu (jogurt, tvaroh, ořechy), nemám večer příliš velký hlad. Mám ale chuť na salát, který si připravuji ze zeleniny a potravin bohatých na bílkoviny (tuňák, losos, mozzarella, feta, kuřecí maso, vejce apod.) Takové saláty zasytí a pečivo k nim už není zapotřebí. Mají velký objem, ale jejich energetická hodnota je relativně nízká.

Využívám sezónní zeleninu. Saláty vždy osuším v odstředivce na salát, aby byly listy suché a zálivka po nich ,,nesklouzla“. Pokud nestíhám, nakrájím jen rajčata, okurky a papriky, přidám kvalitní olivový olej a dobré aceto balsamico, nakrájím sýr a je hotovo.

Mám-li ale trochu času, ráda se se salátem „vyblbnu“. Příkladem je třeba na fotce uvedený a u nás nepříliš známý salát Cobb. Jednotlivé suroviny se skládají do řad, takže dobře vypadá. Říká se o něm, že to je salát pro ty, kteří nemají moc rádi saláty. Co obsahuje? Základem je v mém pojetí římský salát, rajčata, dále vařené nebo pečené kuřecí maso, modrý sýr, parmská šunka a avokádo. Navrch zálivka (olej, sůl, pepř, dijonská hořčice, červený vinný ocet, drcený česnek, citronová šťáva). Avokádo je nyní módní surovinou, ale já bych si ho měla dopřávat, protože můj organismus má vyšší potřebu vitaminu E. To mi bylo zjištěno z genetického testu, stejně jako skutečnost, že pokud bych náhodou podlehla veganskému stylu stravování, moje tělo by se brzy (dříve než u průměrné populace) dostalo do deficitu vitaminu B12.

Ne, že bych k veganství měla sklony. Mám slabost pro dobré, suché ryzlinky. Takže si je přidávám k večeři - velmi často 2 skleničky „proběhnou“.





Kristýna Báčová, DiS

nutriční specialistka Světa Zdraví 4LIFE Praha

Krevety s avokádem a rýžovými nudlemi

Ingredience:

Krevety

Avokádo

Cuketa

Mrkev

Rýžové nudle

Chilli paprička 1 ks malá

Česnek jeden stroužek

Olivový olej

Sůl

Nápoj: voda

Nakoupila jsem na tržnici čerstvé krevety, chilli papričku, cuketu, mrkev a avokádo. Krevety jsem den před jejich přípravou naložila do olivového oleje, chilli papriček a česneku. Následující den jsem krevety orestovala 1 minutu z každé strany. K nim jsem přidala pokrájenou cuketu a krátce povařenou mrkev. Lehce jsem vše zalila vodou a nechala povařit, dokud se voda neodpařila. Mezi tím jsem uvařila hrstičku rýžových nudlí ve vodě. Na talíři jsem přimíchala i tepelně nezpracované avokádo. Posolila a dochutila.

Většinou večeřím mimo domov, jelikož mám v okolí mého bydliště velký výběr kvalitních restaurací a skloubím lépe svůj čas s rodinou či přáteli. Tentokrát jsem si však uvařila večeři doma. Jedla jsem okolo osmé hodiny, což byla doba přibližně hodinu po mé gymnastice. Volila jsem pokrm s vyšším obsahem bílkovin, kvalitních tuků a s dostatkem živin. Nejedná se však o nic, co by mě před spánkem zatížilo. Naopak po mém náročném tréninku jsem záměrně volila avokádo, které velmi dobře působí na odbourávání oxidačního stresu u sportovců a pomáhá k lepší regeneraci. Navíc dodá tělu potřebné minerály, vitamíny a vlákninu. Povařená mrkev je bohatá na vitamín A, který se v kombinaci s tukem dobře vstřebá v těle. Tento vitamín je prospěšný nejen pro zrak, ale i růst, kvalitu a funkčnost kostí. Cuketa je skvělá na trávení a krevety obsahují nízký obsah tuků a vyšší příjmem bílkovin. Jedná se o rychlou a chutnou večeři.





RNDr. Pavel Suchánek



výživový specialista z IKEM a Fitbee poradny

Zvolna pečené králičí stehno se špenátovými tagliolinami

Ingredience:

králičí stehno

cibule

bílé víno

bobkový list, nové koření, sůl, pepř

Na těstoviny: špenát, žloutky, mouka

Nápoje: voda



Králičí maso zažívá obrovský návrat do našeho jídelníčku, ještě před třiceti lety skoro každý na vesnici choval vlastní králíky, ale po revoluci králičí maso z našeho jídelníčku zmizelo. Přitom je to velká škoda, jde o velmi chutné a dietní a navíc velmi dobře stravitelné maso. Tuto večeři jsem si dopřál, jinak se to ani nedá napsat, v Resortu Svatá Kateřina. Králičí stehno je pomalu pečené, což je současný kulinární trend, vložíme jej do cibulového základu s bílým vínem, bobkovým listem, novým kořením, pepřem celým a solí. Zakryjeme poklicí a pečeme pozvolna v troubě do měkka. Maso je dietní a skvěle chutná. K němu domácí špenátové taglioliny, které uvaříme z čerstvého špenátu rozmixovaného se žloutky, poté přidáme mouku vytvarujeme tagliony. I když jde o škroby, tak se zeleninou jako špenát jde o daleko zdravější přílohu než obyčejné špagety. K tomu zeleninový salát a máte skvělou večeři.

Ing. Hana Málková

odbornice na výživu ze společnosti STOB

Chléb se šunkou a sýrem, řecký salát

Ingredience:

žitný chléb

margarín, pomazánkové máslo

vepřová šunka, madeland, cottage

salát - zelenina, olivy, feta, olivový olej

Nápoje: voda

Stačí mi jedno teplé jídlo denně, což je většinou oběd, a večeře už mám obvykle studené. Mám ráda kvalitní čerstvé pečivo, které si dám s tím, co mám zrovna doma k dispozici. Většinou je to libová šunka, téměř jakýkoli sýr a občas si připravím nějakou pomazánku. Pečivo si mažu margarínem, pomazánkovým máslem nebo máslem klasickým. Mám ráda jídlo pestré, proto se mi nikdy nestane, že bych měla na talíři dva úplně stejné kousky.

K večeři mám vždy nějakou zeleninu, přes léto nejčastěji salát z čerstvé zeleniny, který doplním sýrem nebo například tuňákem. V zimě, kdy je to s čerstvou zeleninou horší, si připravuji například pečenou nebo dušenou řepu, zelný salát, pečenou dýni nebo občas i nějaké zeleninové polévky.

Studená večeře je snadná na přípravu a dodá mi vše potřebné - kvalitní bílkoviny a tuky, nechybí ani sacharidy, které mají určitě ve večeři také své místo.





PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

dietoložka a odborná garantka iniciativy Vím, co jím a piju

Losos se zeleninou a chlebem

Ingredience:

losos

žitný chléb

okurka, rajčata

Nápoje: neperlivá voda

Má dnešní večeře byla jednoduchá na přípravu. Od oběda mi zůstal kus lososa, kterého jsem připravila na másle a k dochucení jsem zvolila pouze citrón, který k rybě perfektně pasuje. K masu jsem zvolila jako přílohu čerstvý žitný chléb a celou večeři jsem doplnila o zeleninu ze zahrádky.