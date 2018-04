Výživa, pohyb a odborné vedení. Jen tak můžete zdravě zhubnout

11:14 , aktualizováno 11:14

Zeštíhlet zdravě, účinně a nastálo – to pro mnohé ženy zůstává jen snem. Ale může to být realita. Minulý týden jsme vám představili tři dámy, které budou v projektu Hubneme pro zdraví redukovat váhu pod dohledem odbornic z brněnského Institutu kompliment. Dnes vám prozradíme, co Markétu, Ivu a Beátu v následujících měsících čeká.