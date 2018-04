Vyvolená Regina: Sen o bohatství mě opustil

„Vím to, ale na ulici mi to nikdo najevo nedal. Asi se mě lidé bojí. Spíše se občas dočtu nějaké sprosťárny a pomluvy na internetu,“ říká.

Když si s ní povídáte, je veselá a žertuje. Ráda používá zdrobněliny, jako třeba autíčko či nosánek. Že šla do reality show, nelituje.

„Byla jsem vždycky zvyklá starat se sama o sebe a shánět si práci,“ říká. „Přesto jsem čekala víc. Říkala jsem si, že i když nevyhraju peníze, třeba se mi tím otevře cesta k práci v televizi, v módním návrhářství a tak.“

Hned po VyVolených nastal maraton objíždění diskoték. Připravila si vlastní program, malovala v klubech na nahá mužská těla. Využila toho, že ve VyVolených o sobě dala vědět, že maluje, a pořídila si webové stránky s galerií svých obrazů.

„Občas si někdo něco koupí. Díky kamarádkám, které pracují v Mexiku a Jihoafrické republice, se mi něco podařilo prodat i tam. Maluju i na zakázky,“ vysvětluje.

Ovšem její život reality show nezměnila. Nedávno se vrátila k tancování po nočních klubech a zase se vlní u tyče. „Přesto na sobě pozoruju změnu. Usazuju se. Dříve jsem hodně cestovala, teď se více zdržuju v Česku,“ vypráví.

„Z garsonky jsem se odstěhovala, stejně tam na mě pořád zvonily děti z blízké školy, pro které jsem byla atrakce. Mám v Brně malý domeček, žiju se psy a kočkami. Sen o tom, že budu bohatá, mě už opustil,“ říká.

Což neznamená, že sny nemá. Nedávno byla na castingu na moderátorku televizního pořadu o módě. „Mělo by to být něco jako kdysi Videofashion, to by mě bavilo,“ říká.

Jeden sen si splnila. Nechala si chirurgicky upravit nos. Její fotografie z období před a po zákroku dnes dotyčná klinika používá jako svou reklamu.

Ostatně, reklamu plastické chirurgii dělají i další soutěžící. Kateřina Langerová si nechala udělat rovnou celá nová prsa. No ano, ta Kateřina, které se říkalo Kačenka a tolik se styděla před kamerami svlékat. Václava Zapletalová, která ve VyVolených vystupovala jako Wendy, o sobě zase nechala natočit televizní reportáž, ve které jí před kamerami dělali liposukci.