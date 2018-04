OBRAZEM: Sledujte, jak se lidský plod chystá ke svému narození

3:27 , aktualizováno 3:27

Všech pět prstů na každé ručičce i nožičce, to je jedno z prvních, co na svém novorozeném miminku počítáme. Oddychneme si, když se za devět měsíců přírodě povede všechno správně. Na počítačových kresbách si projděte vývoj plodu od 13. týdne života až po narození. Není to zázrak?