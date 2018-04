Vyvarujte se nejčastějších beauty omylů

1. mýtus: NA SUCHÉ PLETI SE TVOŘÍ VÍCE VRÁSEK

Většinu vrásek má na svědomí kombinace vnějších a vnitřních faktorů, jako je sluneční záření, okolní prostředí a životní styl. Zbytek, což je asi 20 procent, je výsledkem naší mimiky. Co se týče typu pleti, pravda je taková, že jsou vrásky obvykle více vidět na velmi dehydrované pleti. Je však úplně jedno, je-li suchá nebo mastná. Jakmile jí však dopřejete pořádnou dávku hydratace, bude působit mnohem nadýchaněji a viditelněji se vyhladí.

2. mýtus: PO ČOKOLÁDĚ VÁM NASKÁČOU PUPÍNKY

Neexistuje žádný důkaz, že by právě čokoláda mohla za problémy s pletí. Ano, každodenní mlsání této pochoutky sice pokožce nijak neprospěje, nicméně dvě tři kostičky občas neuškodí. Kvalitní čokoláda s vysokým obsahem kakaa nám může naopak prospět - zvyšuje hladinu antioxidantů v krvi, vzbuzuje pocit dobré nálady a obsahuje spoustu minerálů.

3. mýtus: ZELENÁ VÝBORNĚ PŘEKRYJE ČERVENOU

Ano, zelená dokáže 'přebít' červenou, ale... žlutá to umí také. A když jde o zamaskování červených skvrnek na pokožce, pak dokonce i lépe. Vždyť co vypadá zdravěji? Pleť s nádechem do zelena nebo do žluta? Se žlutým korektorem se navíc snadněji 'manipuluje' a vypadá na pokožce přirozeněji.

4. mýtus: ZA AKNÉ MŮŽE ŠPÍNA

Nesmysl! Akné má totiž vnitřní příčinu. Je způsobeno nadměrným vylučováním kožního mazu, které většinou souvisí s hormonální nerovnováhou v těle. Vývod žlázy se ucpe, vytvoří se rohovinová zátka a tlak mazu a bakterie vyvolají zánět. Pravdou však je, že nevhodné čistění pleti problém ještě zhoršuje.

5. mýtus: MUSÍ SE POUŽÍVAT PŘÍPRAVKY JEN JEDNÉ ZNAČKY

Zapomeňte na to! Vaší pleti neublíží, zkombinujete-li několik produktů různých značek. Navíc to, že vám vyhovuje třeba krém nebo čistící emulze určité značky, ještě neznamená, že vám prospěje zase jen pleťová voda téže značky a žádná jiná. Ano, spousta kosmetických firem vyrábí výborné rpodukty, ale ne každý její jednotlivý výrobek musí být pro vás právě ten pravý. Zbytečně se 'nezaškatulkovávejte' a neochuzujte se o možnost také vyzkloušet něco jiného.

6. mýtus: VODA PROKÁŽE STEJNOU SLUŽBU JAKO TONIKUM

Máte za to, že když si po odlíčení opláchnete obličej vodou, je to, jako když použijete tonikum? Špatně. Tonizování je často opomíjený krok v péči o pleť, nicméně důležitý - odstraní poslední zbytky nečistot, pleť osvěží a připraví ji, aby lépe vstřebala látky z pečujícího přípravku. Obyčejná voda nic z toho samozřejmě nedokáže, kromě toho může pokožku zbytečně vysušovat.

7. mýtus: STÍNY JEN ZVÝRAZNÍ VRÁSKY KOLEM OČÍ

Záleží na jejich textuře! Některé dokáží jemné vrásky i šikovně zamaskovat. Určitě se vyhněte krémovým a lehce třpytivým stínům - jejich olejová báze 'zaleze' do záhybů a zbytečně tak na vrásky upozorní. Naopak pudrové drží rovnoměrně a neslévají se - aby dobře držely, před jejich aplikací přepudrujte víčka sypkým pudrem.

8. mýtus: PÓRY MŮŽETE ZMENŠIT

Bohužel, velikost pórů je dána geneticky. Jakmile opustíte teenagerovský věk, získají zpět svou 'dospělou' velikost. Můžou však vypadat větší, když se v jejich ústí nahromadí odumřelé buňky a přebytečný maz. Proto je důležité provádět exfoliaci (odstraňování odumřelých buněk), která pomáhá udržovat póry čisté. Na podobném principu pracují také ostatní kosmetické přípravky zaměřené na změnšení pórů.

9. mýtus: MASTNÁ PLEŤ SE MUSÍ VYSUŠIT

Přiměřená produkce mazu je důležitá pro 'údržbu' kůže. Žádné pleti neprospěje, budete-li ji nadměrně vysušovat. Začne pak produkovat více mazu, ten nestačí přirozeně odcházet, ale bude se hromadit v ústí mazových žláz, což povede k ucpávání pórů a tvorbě pupínků. Pokud je pleť po odlíčení napjatá či jinak podrážděná, je vysušená. Co dělat? Změňte čisticí kosmetiku.

10. mýtus: POKOŽKA POD MAKE-UPEM NEMŮŽE DÝCHAT

Jen pro ujasnění - dýcháte plícemi, kůže má především ochrannou funkci. Pleti určitě prospěje, pokud ji necháte občas od make-upu a jiných líčidel 'odpočinout'. Rozhodně ne však proto, že by ji dusily. Současné makeupy mají složení, které neucpává póry. Přesto je důležité pleť každý večer odlíčit. Jinak by make-up s nečistotami a mazem ucpával póry. Nikdy nespěte s make-upem!

11. mýtus: UMĚLÉ NEHTY ÚPLNĚ ODROVNAJÍ VAŠE VLASTNÍ

Ano, zrčitým způsobem je poškodí, ale jen dočasně a jen tu část, se kterou jsou spojeny. Nijak ale neovlivňují nehtové lůžko. Když je sundáte, vaše vlastní nehty budou tenčí, křehčí a citlivější a bude trvat asi 3 až 6 měsíců, než se úplně obnoví (v této době je vhodné posílit je různými zpěvňujícími laky). Proto nejsou vhodné jako jednorázová nebo krátkodobá záležitost. Také se musí pravidelně asi jednou za měsíc doplňovat, jinak se začnou odlupovat a lámat.

12. mýtus: DEHYDRUJE SE JENOM SUCHÁ PLEŤ

Ano, suchá pleť může trpět nedostatkem vlhkosti, ale stejně tak i normální, smíšená či mastná. Suchá pleť totiž nemusí být automaticky dehydrovaná - zatímco suchá pleť si ,nevyrábí‘ dostatek kožního mazu, dehydrované chybí vlhkost. Za to můžou změny teplot, málo tekutin či pobyt v klimatizovaných místnostech. Na suchou pleť použijte mastnější báze, mastné pleti prospějí spíše gelové konzistence bez obsahu olejových složek.

13. mýtus: KONDICIONÉR MUSÍTE POUŽÍT PO KAŽDÉM UMYTÍ

Hlavní úkol kondicionéru není jenom pomoci snadnému rozčesávání vlasů, zbavit je statické elektřiny a usnadnit jejich úpravu, ale také ochránit je před vnějšími vlivy - každý vlas totiž zároveň obalí a uhladí. To však nemusí vyhovovat každému. Vždy záleží na typu a kvalitě vlasů a také na tom, jak se cítíte s či bez kondicionéru. Mastnější vlasy často kondicionér zbytečně zatěžuje a mastí, suché a kudrnaté se bez něj naopak zacuchávají a jsou bez lesku.