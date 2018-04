Vytvořte si doma svůj vlastní koutek, zasloužíte si jej!

Takové malé Moje království by měla mít každá z nás. Jeho dopad na naše nervy je obrovský, i když vědci dosud nepotvrzený. Když ale mluvím o vašem koutku, nemyslím tím gauč v obýváku, kam se obvykle zhroutíte v čas večerních zpráv, ani židli v kuchyni, kde vás to pořád svádí něco sníst, nebo naplánovat pondělní nákup.

Váš koutek by vám měl být ihned a kdykoliv k dispozici a nabízet všechno, po čem vaše srdce touží. A pak už záleží jeho vybavení na tom, jestli jste spíš zahradnice, čtenářka, výtvarnice, pletařka, nebo křížovkářka. Všimněte si, že všichni ostatní svůj koutek mají. Děti u sebe v pokoji a manžel... muži všeobecně oplývají schopností udělat svůj koutek z celého bytu. Štěstí je, že vám stačí dva metry čtvereční.

Jestli váháte, jaký azyl by byl pro vás ten pravý, pak si vzpomeňte, o které činnosti jste naposledy řekla, že kdybyste měla trochu času a místa, hned byste se do toho pustila. Bylo to napsání povídky? Pak se inspirujte naším pracovním hnízdečkem. Bylo to přečtení knihy, na kterou se vám sbíhají sliny už léta? Pak jste ta pravá pro lenochův koutek. Nebo toužíte mít ruce zabořené v hlíně a množit cokoliv zeleného? Pak je tu třetí možnost – vaše zelené království.

