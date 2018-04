Výtok je důvod k léčbě, ne k panice

"Výtok sám o sobě není nemoc, ale příznak některého onemocnění, například zánětu sliznice zevních rodidel, pochvy či děložního hrdla," vysvětluje profesor Jan Hořejší, kapacita v dětské a dorostové gynekologii. "Je to vlastně podobné jako při rýmě: zánět nosní sliznice způsobuje, že z nosu teče."

Jako se snažíte zbavit se co nejdříve rýmy, měly byste se o totéž pokusit v případě výtoku. Samy byste ovšem byly na tenhle problém krátké. Čím dřív se proto vydáte do ordinace, tím lépe pro vás.

Diagnóza: dospívání

Mnohdy gynekolog zjistí, že jde o takzvaný pubertální výtok, který se jako jediný neléčí, protože není signálem nemoci, nýbrž pohlavního dospívání.

"Jakmile tělo začne vyrábět ženské pohlavní hormony, změní se prostředí v pochvě natolik, že se tu usídlí laktobacilus. Ten má za úkol vyrábět kyselinu mléčnou vytvářející kyselé prostředí - právě to chrání pochvu před tím, aby se v ní usadily mikroorganismy, které tu nemají co dělat," říká profesor Hořejší.

Během puberty, někdy třeba i po dva roky, se této kyseliny tvoří nadbytek. Než si na to kůže rodidel zvykne, můžete pociťovat pálení a zvýšenou vlhkost. Na kalhotkách se pak objeví skvrny jako po naškrobení. To všechno je naprosto normální. Měly byste se ale častěji mýt a měnit prádlo a také nosit vzdušnější oblečení, než jsou upjaté džíny. Pokud už ale svědění opravdu nemůžete vydržet, doporučí vám lékař jistě alkalické koupele, kdy si do vody přidáte třeba jedlou sodu, aby se nadměrná kyselost zmírnila.

Léky, osvědčená zbraň

Viníků těch výtoků, při nichž se neobejdete nejen bez lékaře, ale ani bez léků, je více. Stačí například se po stolici otírat toaletním papírem směrem odzadu dopředu, čímž se střevní bakterie přenesou do pochvy - a výtok je na světě. Někdy doprovází infekční choroby, které mají na svědomí streptokokové či stafylokokové, přispět k němu ale mohou i antibiotika, která pozmění poševní prostředí a usnadní například kvasinkám, aby se usadily tam, kde nejsou vítány.

"S jakýmkoli výtokem se maximálně během deseti dní vypořádají tabletky, globule nebo krémy, které se ovšem musí zavádět do pochvy," upozorňuje lékař. "Pokud náhodou nezabere hned první lék, je třeba vyzkoušet jiný."

Za jednou potíží mohu být dva

Není vůbec výjimečné, objevíte-li stopy po výtoku na svém spodním prádle poté, co se poprvé či podruhé pomilujete s novým klukem. Takový výtok, jímž na změnu v sexuálním životě zdaleka nereagují jen mladé dívky, obvykle záhy pomine. Podobně reaguje tělo i po sexuálním vzrušení - větší zvlhčení pochvy je ale zcela přirozené.

Nejnebezpečnější jsou samozřejmě výtoky provázející onemocnění, která se přenášejí pohlavní cestou. Ty vyžadují okamžitou a zároveň i dlouhodobější léčbu, přičemž léčen musí být spolu s vámi i váš sexuální partner. Tím spíš je důležité, abyste se do ordinace vydali hned poté, co se objeví první potíže - jen tak si totiž můžete být jisti, že jde o ty běžné.