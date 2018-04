Výtažek z bodláku dokáže „vyhladovět“ rakovinu

Tento bodlákový výtažek nyní v laboratořích zdokonaluje tým profesora Vladimíra Křena z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ve spolupráci s odborníky z olomoucké Univerzity Palackého.

Princip spočívá v tom, že silybin nádor doslova vyhladoví. Jinak řečeno: zabrání vývoji cév, které tumor vyživují. "Cévy zaniknou anebo se vůbec nevyvinou, takže nádor odumře," vysvětlil Vladimír Křen.

Rakovinný nádor už v raném stadiu vysílá do okolí "hladové" stresové signály. Ty pak tělo donutí, aby k nádoru vystavěl vyživovací cévní cestu.

"Nádor si prostě na organismu vynutí, aby ho živil. A když tomu zamezíme, může tumor už v raném stadiu odumřít. Jinak po vzniku vyživovacího cévního řečiště začne rychle růst, a může dokonce do krevního oběhu pouštět své buňky. Nádor tak metastázuje," říká Křen.

Vědci dokončují testy svých bodlákových substancí na buňkách. A protože jsou mimořádně slibné, chtějí ještě letos přejít k ověřování léčivých účinků preparátu na myších zasažených rakovinou.

"Ke zkouškám na nemocných lidech a k hotovému léku bychom se mohli dopracovat, pokud půjde vše dobře, asi tak do deseti let. Je to ještě dlouhá, ale velmi nadějná cesta," upozorňuje Křen.

Již teď je však jasné, že jde o ryze českou, šetrnou metodu léčby pevných typů nádorů s minimálními či nulovými vedlejšími účinky. S jedinou výjimkou - silybin nezabírá na leukemii. A ještě v něčem je tato metoda výjimečná. Může doplňovat klasickou chemoterapii, která sice nádor zabíjí, ale oslabuje zároveň imunitu člověka. Silybin nádor oslabí a chemoterapie jej dorazí.

Roubování čaje na bodlák

Experti z Mikrobiologického ústavu prověřují i další nadějné cesty, jak zvýšit účinnost protirakovinné substance z ostropestřce. Například zelený čaj obsahuje velmi podobné protirakovinné látky.

"Snažíme se molekuly zeleného čaje kombinovat s těmi bodlákovými. Pokud se tento štěp při roubování uchytí, může náš lék působit na rakovinu účinněji," vysvětluje šéf laboratoře.

Výzkum českých badatelů má v zahraničí natolik velký ohlas, že se koncem tohoto týdne v Praze bude konat mezinárodní konference o substancích, jejichž léčivé vlastnosti jsou podobné bodláku ostropestřci mariánskému.

Mnozí z pozvaných expertů spolupracují s Mikrobiologickým ústavem, jako například ti z Francie či Španělska. A Čechům se hlásí i další vědci, kteří chtějí jejich nové nadějné látky testovat.