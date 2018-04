Vytáhněte znovu remosku. Připravíte v ní nákyp i rajskou

Brambory s hermelínem

Příprava: 30 minut + pečení 35 minut

Pro 4 osoby

* 1 kg brambor

* 150 g šunky

* olej podle potřeby

* strouhanka podle potřeby

* 200 ml smetany

* 1 vejce

* sůl

* pepř

* 1 hermelín

1. Brambory uvaříme ve slupce doměkka. Oloupeme je a nakrájíme na plátky. Šunku pokrájíme na širší proužky.

2. Nádobu vymažeme olejem a vysypeme strouhankou. Pak ji vyložíme po dně i po obvodu plátky brambor, na ně klademe proužky šunky, přidáme další vrstvu brambor, šunky a dokončíme vrstvou brambor.

3. V misce rozšleháme smetanu s vejcem, ochutíme solí a pepřem, přelijeme přes brambory a pečeme 30 minut.

4. Po půlhodině pečení poklademe povrch brambor plátky nakrájeného hermelínu a ještě pět minut zapečeme.

Stifado

Příprava: 15 minut + vaření 20 minut

Pro 4 osoby

* 500 g hovězího masa

* 100 ml červen. vína

* 2 lžíce červ. vinného octa

* 3 kuličky pepře

* 3 hřebíčky

* 3 kuličky nového koření

* 2 bobk. listy

* 1 celá skořice

* 3 stroužky česneku

* sůl, pepř

* 10 cibulek

* 3 lžíce oleje

* 1 plechovka loupaných rajčat

1. Hovězí maso nakrájíme na kostky a naložíme je do marinády z červeného vína, octa, kuliček pepře, hřebíčku, nového koření, bobkového listu, skořice, plátků česneku, soli a pepře. Necháme marinovat šest hodin nebo přes noc.

2. Cibulky oloupeme, maso vyjmeme z marinády.

3. V nádobě rozehřejeme olej a orestujeme na něm cibulky asi pět minut, vyjmeme je a na tuku osmahneme kostky masa. Přidáme cibulky, marinádu, nasekaná rajčata z plechovky a dolijeme vodou tak, aby bylo maso a cibulky zakryté. Přikryjeme víkem a pečeme asi hodinu a půl.

Černé fazole s chorizem

Příprava: 10 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

* 300 g choriza

* 1 cibule

* 1 zelená paprika

* 1 stonek řapíkatého celeru

* 2 stroužky česneku

* 1 lžíce oleje

* 2 plechovky černých fazolí

* 2 lžíce rajčat. protlaku

* 200 ml zelen. vývaru

* chilli

* oregano

* tymián

* sůl, pepř

1. Chorizo nakrájíme na plátky, cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky, papriku rozpůlíme, odstraníme jádřinec a rozkrájíme. Stonek řapíkatého celeru oloupeme, podélně přepůlíme a pokrájíme. Česnek oloupeme a nakrájíme na plátky.

2. Vymažeme nádobu olejem, vsypeme cibuli, chorizo a papriku a necháme asi pět minut péct. Potom přidáme celer, česnek, slité fazole, rajčatový protlak, podlijeme zeleninovým vývarem, přidáme koření, nádobu zakryjeme a pečeme dalších 20–25 minut. Během nich směs občas promícháme, případně podlijeme.

Rýžový nákyp smeruňkami

Příprava: 30 minut + pečení 20 minut

Pro 4 osoby

* 1 lžíce tuku

* 4 lžíce strouhanky

* 2 vejce

* 100 g cukru krupice

* 4 lžíce rozinek

* 700 ml mléka

* špetka soli

* 120 g rýže

* 50 g másla

* vanilkový cukr

* 700 g kompotovaných nebo čerstvých meruněk

* čerstvá meduňka

1. Nádobu vymažeme tukem a vysypeme strouhankou. Z bílků ušleháme tuhý sníh a všleháme do něj část cukru. Rozinky zalijeme horkou vodou a necháme bobtnat.

2. Mléko osolíme a přivedeme k varu, vsypeme do něj přebranou a propláchnutou rýži, část másla a vaříme za stálého míchání doměkka.

3. Do částečně vychladlé kaše přimícháme zbylé máslo a cukr, vanilkový cukr, žloutky, rozinky a sníh. Kompot slijeme, čerstvé meruňky omyjeme a rozpůlíme, část jich odložíme na ozdobu.

4. Polovinu rýžové kaše vlijeme do nádoby, poklademe ovocem a přelijeme zbylou kaší. Rýžový nákyp pečeme asi 20 minut a podáváme s lístky meduňky a zbylými meruňkami.

Pomerančovo-makový koláč

Příprava: 25 minut + pečení 40 minut

Pro 4 osoby

* 1 citron

* 3 malé pomeranče

* 2 a 1/2 hrnku polohrubé mouky

* 1 prášek do pečiva

* 1 lžíce másla

* 2 vejce

* 1 hrnek mléka

* 1 hrnek mletého máku

* 1 hrnek cukru

* 1/4 hrnku oleje

* sůl

1. Z poloviny citronu ostrouháme kůru. Pomeranče omyjeme a nakrájíme na kolečka. Odstraníme jádra.

2. Mouku prosijeme s kypřícím práškem. Nádobu vymažeme máslem.

3. Vejce ušleháme do pěny, přilijeme mléko, přidáme umletý mák, cukr, olej, citronovou kůru a mouku s práškem do pečiva.

4. Dno a boky nádoby vyložíme plátky pomeranče. Pomocí lžíce pak těsto naneseme na plátky, zarovnáme a pečeme 30 až 40 minut.

Plněné papriky s rajčatovou omáčkou

Příprava: 20 minut + pečení 35 minut

Pro 4 osoby

* 500 g mletého masa

* 4 lžíce strouhanky

* 1 vejce

* 6 lžic mléka

* 1 stroužek česneku

* majoránka

* sůl

* pepř

* 1 cibule

* 4 papriky

* 400 g rajčatové passaty

* bobkový list

* tymián

* 1 lžička cukru

1. Mleté maso promícháme se strouhankou, vejcem, mlékem, utřeným stroužkem česneku, majoránkou, solí a pepřem. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. Z omytých paprik odřízneme vršky, zbavíme je jádřince, vypláchneme a necháme okapat.

3. Nádobu vymažeme olejem. Papriky naplníme masovou směsí, přiklopíme vršky a vložíme je do nádoby. Všechny pak zasypeme cibulí, podlijeme vodou a necháme péct asi 20 minut. V průběhu je přeléváme šťávou, případně podlejeme. Po dvaceti minutách přidáme do nádoby rajčatovou passatu, osolíme, opepříme, přidáme bobkový list, trochu tymiánu, lžičku cukru a pečeme dalších 15 minut.