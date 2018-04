OBRAZEM: České hračky jsou dřevěné, mechanické i měkoučké

4:04 , aktualizováno 4:04

Na mnohé z nich si vzpomenete ještě ze svého dětství. Další hračky by mohly být inspirací na dárek, nebo hezkou dekorací bytu. Podívejte se, co dokáží zlaté české ručičky. To nejlepší nabídla o víkendu putovní výstava Česká hračka ve Smržovce u Liberce.