Do průzkumu bylo zahrnuto 10.000 lidí. Z výsledků je zřejmé, že u lidí do 42 let hraje výška při hledání partnera a touze mít děti velmi důležitou úlohu. Britští muži s průměrnou výškou 178 centimetrů mají ve středním věku výrazně méně dětí než muži vysocí 184,7 cm.U žen ve stejné věkové kategorii ale platí, že výška od 150 cm do 170 cm je pro sňatek a počet dětí příznivější než výška 175 cm.Autor studie Daniel Nettle z Open University z toho vyvozuje, že výška hraje ve vztazích mezi jednotlivými pohlavími při hledání partnera a touze mít s ním děti nadále významnou roli."Z psychologických testů je známé, že ženy shledávají vysoké muže přitažlivějšími, naopak pro muže nejsou vysoké ženy příliš atraktivní," konstatuje Nettle.