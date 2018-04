Vyspávání o víkendech škodí zdraví

K tomuto poznatku dospěl nový výzkum amerických vědců, o kterém informovala agentura Reuters. Podle vedoucí výzkumu Stephanie Crowleyové z Brownovy univerzity toho "náctiletí" ve všední dny moc nenaspí - večer často zůstávají dlouho vzhůru kvůli domácím úkolům a ráno musejí brzy vstávat. O sobotách a nedělích pak tento spánkový deficit dohánějí.

Předběžné výsledky práce týmu Crowleyové s patnáctiletými a šestnáctiletými dětmi ukázaly, že ponocování a následné vyspávání o víkendech "přetočí" vnitřní hodiny v těle na pozdější čas a v pondělí ráno nastává zmatek.

"Toto přenastavení zatlačuje signál v mozku, že je třeba vstávat. Teenageři si tak sami v podstatě 'vyrobí' přes víkend časový posun, ani nemusejí nikam letět," dodala vědkyně.

Pozdní vstávání o víkendu podle ní rovněž způsobuje, že mladí jsou ve škole méně pozorní, a to především právě v pondělí. Odborníci doporučují, aby teenageři spali devět a více hodin každou noc. Většina dětí v tomto věku ale podle průzkumů spí jen něco málo přes sedm hodin.

Rodiče by tak prý měli své potomky vést k tomu, aby v noci spali zmiňovaných devět hodin a každý den vstávali ve stejnou dobu, a to i v případě, že v pátek nebo sobotu večer ponocují. I když to se lépe řekne, než udělá, konstatuje Reuters.