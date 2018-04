Vysoké podpatky? Bolí z nich nohy, ale ženy je chtějí, shodují se všichni

Ženy to chtějí

Trendy bota je prý taková, která zvedá ženskou patu klidně o dvacet centimetrů nad úroveň chodníku. Pohodlně v nich sice chodit nemůžeme, to však neznamená, že se nebudou prodávat. Právě naopak.

Ženám se takové boty líbí. Žádají je a návrháři mají důvod ke spokojenému úsměvu na tváři. Téměř třetinu tržeb u nejslavnějšího návrháře bot s českými geny v krvi Manola Blahnika tvoří útraty za boty na podpatcích mezi deseti až patnácti centimetry. Francouzský návrhář Christian Louboutin zase skicuje boty s dvaceticentimetrovými podpatky. "Slyšel jsem, že z nich bolí nohy, ale ženy je chtějí," lakonicky zdůvodňuje své extravagantní návrhy.

Vysoká jako modelka

Známé přísloví říká, že co je malé, to je hezké. V případě naší výšky to tak úplně neplatí. Ty z nás, které mají méně než 165 centimetrů, obvykle touží být vyšší. Podpatek je relativně snadnou cestou, jak dohnat to, co už geny nezvládly.

"Jsem malá, boty na vysokém podpatku mi přidávají několik centimetrů, proto je nosím," říká osmačtyřicetiletá Martina. Podobně argumentuje i čtyřiatřicetiletá Andrea. "Pro výrobce jakýchkoliv kalhot jsem při své výšce 165 centimetrů asi malá. Všechny, které mi sedí, by potřebovaly nohy delší o patnáct centimetrů. Než je střihat nebo chodit ke krejčové, je snazší nazout podpatky," zdůvodňuje téměř každodenní nošení vysokých podpatků.

Už několik centimetrů na botách dovede s naší ne vždy ideální postavou udělat optický div - prodlouží nás a také zároveň zeštíhlí. "Začala jsem je nosit v posledním roce. Žádné jehly, jen nízký podpatek. Jsem poměrně malá a oplácaná, takže jsem najednou měla pocit, že mi podpatky pomůžou se prodloužit a tím opticky zeštíhlit," uvažuje třicetiletá Lenka.

Ne každá z nás má baletní průpravu, lodičky však postávání u zrcadla dovedou úspěšně suplovat. Vysoké boty nám výškou svého podpatku přidají několik centimetrů, a ať chceme či ne, nutí nás se nehrbit a chodit vzpřímeně. Takže další centimetry jsou tu samy od sebe. Nic takového sebepohodlnější tenisky nedokážou (pro některé z nás bohužel).

Bez nahrbených zad pak už zcela automaticky vyniknou i naše prsa a také chůze je najednou ladnější. Pata zvednutá o několik centimetrů nad zem nám nedovoluje příliš svižný krok, ale jen pomalou chůzi s ladným pohupováním boků. Tohle všechno dohromady způsobí, že vyrosteme nejen do výšky, ale ještě se nám zvedne sebevědomí, stejně jako příjemný pocit ze sebe sama.

"Připadám si v nich ženštější a sexy. To je také jediný důvod, proč jsem ještě všechny boty na podpatku nevyházela do koše, přestože jsou nepohodlné," říká třiatřicetiletá Veronika. "Podtrhují ženskost, prodlužují a hezky tvarují nohy," přidává další argument šestatřicetiletá Kateřina, která si však od poslední zlomeniny nohy boty na podpatku už nemůže dovolit.

Jedině do práce

Podpatky jsou fenomén, který zajímá i takové konzervativní instituce, jako jsou banky. Průzkum na tohle téma si nechala vypracovat britská Bank of England. Zaměstnankyně, které nosí podpatky, jsou podle něj úspěšnější. U zákazníků vzbuzují větší důvěru. Ale pozor. Podpatky nesmějí mít více než pět centimetrů a boty by rozhodně neměly být bílé. Stejně tak nežádoucí jsou řetízky na kotnících nohou. Ty si zákazníci spíše než s pořádnými úroky z jejich poctivě vydělaných peněz spojují s prostitutkami.

Vysoké podpatky jsou pro velkou část z nás nutným zlem, které musíme přetrpět pouze kvůli svému zaměstnání. "Očekávají se při mé práci. Dost dobře nemůžu mít na sobě botasky, když každý muž i žena, s nimiž pracovně jednám, nosí oblek či kostým," přiznala Andrea. "Podpatky nosím pouze tehdy, kdy je to nezbytné vzhledem k druhu oděvu a situaci. Když se vrátím z ´terénu´ do kanceláře a nemám zrovna nějaké jednání, boty na podpatku letí do kouta," říká advokátka nejznámějšího českého vězně Jiřího Kajínka, Klára Slámová.

Novinář testoval podpatky "Já jsem nikdy nepovažoval vysoké podpatky na ženě za extra sexy, ovšem tahle zkušenost mi ty boty ještě znechutila. Teď už si vždycky představím, jaké to asi je pro tu paní utrpení," říká zástupce šéfredaktora MF DNES Michal Musil, který v lodičkách strávil v redakci jeden den. Test mu nabídly kolegyně z ONA DNES, když začaly pracovat na článku o vysokých podpatcích. "Ve slabé chvilce jsem s tím souhlasil. Upřímně, vůbec jsem netušil, co činím," vysvětluje. Když ráno přicházel k psacímu stolu a uviděl ty podpatky, nechtělo se mu. "Opakoval jsem si: Ty debile, proč jsi do toho šel?" První náraz však nebyl tak zlý. Jenže chodil shrbený, tak mu to alespoň kolegyně říkaly. Začal se tedy rovnat. "Hledal jsem rovnováhu, několikrát zavrávoral a málem spadnul. Chvíli jsem přemýšlel, zda mi kolegyně uhradí škodu za to, že se zraním a nebudu se moct věnovat svému milovanému lyžování," říká. Po poledni si lodičky sundal. Šel totiž mimo redakci. Vymínil si, že venku před lidmi chodit na podpatcích nebude. "Kolegyně mi říkala: ‚Musíš si to zkusit i mimo redakci, na dlažbě.‘ ´A ještě si k tomu mám dát na hlavu nápis jsem transvestita, ne?´ odpověděl jsem. ´To nepotřebuješ, to bude jasné,´ řekla a já pochopil, že má pravdu," vypráví Musil. V každém případě to prý byl jen jeden z mnoha vtipů, které ten den na svou adresu uslyšel. Odpoledne získal pocit, že už mu to docela jde. Ale přišel další problém - bolest. "Nejprve to byly nárty, posléze se přidala chodidla a lýtka," říká. Cítil je, jak vypráví, i druhý den. Jeho názor na podpatky se dost možná odlišuje od náhledu mnoha jiných mužů. "Jestli někoho baví chodit na vysokých podpatcích, ať to dělá. Ale aby se do toho někdo nutil, když nechce, za to to fakt nestojí," říká Musil.

Popelčin syndrom

"Nerada nosím boty na jakýchkoliv podpatcích, protože je to nepohodlné, nepraktické a necítím se pak jistě při chůzi. Navíc mě to omezuje, protože musím dávat pozor na povrch komunikací, zvlášť na dlažebních kostkách," říká Klára Slámová. "Pražská dlažba v centru je vražedný nástroj," přidává se třicetiletá Lenka. "Já si sice v botách na podpatku přijdu sexy, ale beru si je dvakrát do roka, a to ještě maximálně pěticentimetrové - když jdu na firemní večírek a na Vánoce k slavnostně prostřenému stolu. Po městě bych si je kvůli dlažbě nevzala, ani kdyby mi za to někdo platil," konstatuje čtyřicetiletá Šárka.

Kombinace městské dlažby a vysokých podpatků však za jistých okolností může být i výhodou. "Obuta do lodiček, z nichž jedna uvízla v nějaké zapeklité městské nástraze, můžete začít poskakovat po jedné a u kolemjdoucích mužů se dožadovat pomoci. Popelčin syndrom zafunguje okamžitě: pokud má některá dáma problémy se seznamováním, vřele taktiku doporučuji. To teprve uvidíte, kolik gentlemanů se nám po ulicích prohání," říká neméně úspěšná advokátka Klára Veselá-Samková, několik let spokojeně provdaná.

Muži je chtějí

Muži mají podpatky na ženách většinou rádi. Ovšem nejsou podpatky jako podpatky. Také velmi záleží na jejich nositelkách. "Když vidím ženu, jak se toporně pohybuje na jehlách, trpím za ni. Ale normální lodičky se mi na ženě líbí. Prodlouží jí nohy a zapříčiní zvláštní způsob chůze, který je mi příjemný," přiznává čtyřicetiletý Jiří.

"Jsou ženy, které by mi připadaly sexy i v lyžákách, a u jiných nepomůže ani Manolo Blahnik. Jinými slovy - podpatky pro mne nehrají roli," uvažuje pětatřicetiletý Zdeněk. "Vysoký podpatek zvýrazňuje hezkou nohu, žel zvýrazní i tu nehezkou. Každá žena by měla mít soudnost a ukazovat jenom to, co je na ní hezké," shrnul diskusi o vysokých podpatcích osmatřicetiletý Tomáš.

Škodí, nebo ne?

I laikovi je na první pohled jasné, že jehlový podpatek s výškou od deseti centimetrů výš nemůže mít zrovna blahodárné účinky na naše zdraví. Váha spočívá jen na přední části chodidla, zatěžována jsou kolena, kotníky, kyčelní klouby i pánev. Nepřirozené držení těla může způsobit bolesti zad, šíje, páteře a nakonec i hlavy.

Ale škodí i opačný extrém – placaté boty typu balerínky, široké tenisky, ve kterých noha "pluje". Důležité je vědět, jaký typ nohy máte, a podle něj si kupovat boty. Z pohledu lékařů jsou ideální podpatky kolem pěti centimetrů. Ty naopak mohou potíže s klouby redukovat. Ženám podle některých výzkumů mnohem více než podpatky škodí domácí práce.

"U žen, které kouří, mají nadváhu a dělají těžké domácí práce, jako je třeba drhnutí podlahy, se bolesti kolenou rozvinou daleko častěji než u žen chodících v podpatcích. Ty je před problémy spíše ochrání," řekla Margaret Thorogood z University of Warwick.

Boty pro lepší sex

Podpatek kolem sedmi centimetrů může mít příznivý vliv na zdraví i v takové oblasti, kde by to čekal málokdo. Taková bota může ženám zlepšit sexuální prožitky. Doktorka Maria Angela Cerruto z Verony přišla na to, že nás podpatky nutí zapojovat svaly podbřišku a pánevního dna. Tedy ty svaly, které jsou pro sex důležité. "Studie naznačuje, že denní nošení přiměřeně vysokých podpatků by mohlo v ideálním případě nahradit i cvičení zaměřené na pánev," uvedla Cerruto.

Zdá se tedy, že jednoznačný soud v případě podpatků se vynést nedá. Pro ty z nás, které lodičkám na chuť nepřišly (nebo už jim odvykly), by možná měly být kurzy, jak tuhle zbraň na muže i naše zdraví úspěšně ovládat. A ty ostatní, pokud to s vysokými podpatky nepřehánějí, už si mohou jen užívat.