Výsledek proměny: Jitka by se teď mohla živit modelingem

"Doufám, že to dobře dopadne. Na krátké vlasy nejsem připravená, přeci jen by to byl moc velký skok ze současné délky," říká Jitka. Kadeřnice Martina Černá se rozhodla pro jemné popelavé melíry.

Renomované kadeřnictví Joshua se zaměřuje na nekonvenčnost, individualitu a nové pohledy na účesy.

"Budeme celkově lehce zesvětlovat. Po celé hlavě Jitce uděláme hodně jemných světlejších pramínků. Na zbytek vlasů dáme sjednocující barvu v podobném tónu, jako je přirozená barva jejích vlasů," prozradila kadeřnice, co si na Jitku připravila.

Základní barvu zvolila Martina po domluvě s Jitkou v podobném odstínu, v jakém má Jitka vlastní vlasy, tedy středně hnědou ve studeném odstínu. "Jitka má úplně přírodní nebarvené vlasy, což je pro naši proměnu ideální," dodává Martina.





Na Jitce se vyřádily hned dvě kadeřnice

Protože melírů je hodně a na Jitčiných dlouhých vlasech by práce trvala dlouho, přizvala si Martina ještě kolegyni, technoložku Leonu Šenkovou. Obě simultánně pracovaly na Jitčiných kadeřích, což bylo velice efektní. Jitka neustále opakovala, jak je to pro ni všechno nové. "Mně vlasy vzadu zastřihává maminka, ofinu si zkracuji sama," vysvětlila, proč se ze začátku cítila nesvá.

Poté, co jsou barva i melíry hotové, ještě Martina při mytí použila speciální tónovač, aby odstín zesvětlených proužků nebyl moc do žluta. Po mírném vysušení začala stříhat. Vespodu vlasy nezkrátila o tolik, řádově asi pět centimetrů. Čím výš ale postupovala, tím víc musela do vlasů "zajet", aby se vytvořil stupňovitý efekt. Z Jitčiny hlavy tak padaly i dvaceticentimetrové prameny. Na to Jitka koukala trochu skepticky, ale jak se postupně rýsoval výsledný střih, zase se uklidnila.





Kadeřnice pak Jitce daly velké natáčky, aby vznikl maximální objem, který je potřeba pro finální styling.

Jednoduchý make-up podtrhl krásné rysy

Zatím začíná na Jitce pracovat vizážistka Markéta Šimrová (Pavleye Production). Na obličej použila nejprve rozjasňovač. Dotkla se jím lícních kostí, nosu a krajů čela. Teprve potom nanesla lehký make-up. Korektorem pak zahladila kruhy pod očima a prosvětlila nosoretní rýhy. Obličej ještě na závěr lehce vymodelovala tvářenkou.





Jitka je sama o sobě výrazný typ, a tak s ní vizážistka neměla moc práce. Oči zvýraznila tělovým stínem, černou tekutou linkou a nanesla řasenku.

"Jitka má symetrický obličej, u kterého jen stačí podtrhnout oči. Skvěle se na to hodí tmavá linka na horním víčku a řasenka. S tím si bohatě vystačí, není potřeba složitého stínování. To může zkusit, jen kdyby chtěla pohled ještě víc prohloubit, třeba na večer," komentuje Markéta výsledné líčení.







"Z barev se pro ni hodí studené tóny, fialkové odstíny. Má také super řasy, takže pro denní líčení postačí, když si vyhraje s řasenkou. Čemu by se určitě měla vyhnout, jsou perleťové stíny. I když Jitka vypadá mladě, začínají se objevovat vrásky, a v takových případech se ženy jakýmkoli perleťovým záležitostem musí vyhnout," dodává vizážistka.

Kadeřnice Leona pak Jitce sundala natáčky a spolu s kolegyní Martinou začaly vytvářet účes. Pro extravagantní efekt vytvořily ohromnou patku z vlasů, které táhly už od zadní části hlavy. Vlasy ještě natupírovaly, aby dosáhly co největšího objemu.

Ultramoderní oblečení Jitku omladilo

Stylistka Ivana Pražáková si zatím pro Jitku připravila tři mladistvé outfity. Prvním byly ultramoderní černé kalhoty tureckého střihu s výšivkami, které zkombinovala s šedomodrým hedvábným topem s potiskem a bílými converskami.





"Musím přiznat, že sama bych si to nikdy nekoupila, ale je to úžasně pohodlné. Určitě si pak zajedu koupit alespoň ten top, vážně moc se mi líbí," komentuje Jitka zvolené oblečení.



Další variantou na jaro či léto jsou pruhované nabírané šaty, které Jitka může doplnit krémovým sakem.

Závěrečný styling tvoří dlouhé vzdušné šaty s potiskem. K nim stylistka Jitce doporučila výraznější modré semišové lodičky. ¨





"Jitka má super výšku (174 cm, pozn. red.) a má dobrou postavu, takže jí sluší skoro vše. Oblékla jsem ji do tureckých kalhot, ale mohla by mít i úplně úzké džíny či kalhoty. Může si dovolit cokoli," říká Ivana Pražáková.

Z barev jí sluší nejvíc světle růžové, pudrové odstíny. "Jsou to zrovna ty, které právě nejvíc frčí," dodala stylistka. Naopak vyhnout by se měla křiklavým nebo příliš výrazným barvám.



"Turecké kalhoty si nemůže vzít jen tak někdo. Je potřeba na to mít dobrou postavu. Nesluší ženám, které mají krátké nohy. Mohou mít i větší zadeček, ten se schová v objemnější horní části kalhot. Ale nehodí se ani pro ty, které mají moc široká lýtka nebo stehna a zavalitější horní polovinu těla," upozornila.





Při focení jednotlivých variant oblečení si Jitka počíná jako profesionální modelka. Všichni ji chválí, ale ona se jen skromně usmívá. "Vy jste na mě všichni tak hodní. Vždyť jste na mně také pracovali několik hodin," říká. Fotograf jí však vysvětluje, že přirozenou grácii a úsměv očima nelze nacvičit, ani namalovat líčením. Ptáme se jí, zda se někdy modelingu věnovala. Jitka však kroutí hlavou. "Ne ne, nikdy. Jen někdy v patnácti jsem jednou předváděla nějaké šaty. Ale tím to také haslo."

I přes počáteční obavy je Jitka nakonec spokojená. Má pořád své delší vlasy, které si na rady kadeřnic může upravit buď dohladka, jak je zvyklá, případně různě vlnit či foukat na velký objem, jako jí udělaly při proměně.

"Jdu zavolat kamarádce, která chtěla vidět, jak vypadám. Myslím, že manželovi se to bude také líbit," říká Jitka při odchodu ze salonu.





