Vyšlechtěná slepičí vejce pomohou s léčbou rakoviny

Vědci z Roslinova institutu poblíž Edinburghu před zhruba deseti lety ohromili svět prvním naklonovaným savcem - ovcí Dolly.

Nyní přišli s dalším zázrakem genetiky: se slepicemi, jejichž vaječný bílek obsahuje vysoký podíl protirakovinotvorných proteinů.

Od bílků se protein oddělí a po vyčištění je teoreticky připraven k použití.

Ptáci musejí být krmeni speciální dietou, aby se jim kýžené proteiny ve vejcích tvořily. Zatím je v chovu asi 500 "léčivých" slepic - výsledek patnáctiletého výzkumu Heleny Sangové a jejího týmu, uvedla BBC.

Tvoření protirakovinových proteinů vědci dosáhli vpravením několika úseků lidské DNA do slepičího embrya. Kohout, který se pak vylíhl, mohl svou upravenou genetickou výbavu předávat dál přirozenou cestou.

Slepice mají totiž podle doktorky Sangové před ostatními transgenními zvířaty výhodu.

"Mají krátký a tudíž rychlý životní cyklus. Na začátku je jeden kohout, který mohl oplodnit stovky slepic. Můžete mít od každé jedno vejce denně, to znamená stovky kuřat v minimálním čase," řekla autorka projektu.

Projekt "slepičích biotováren" na levná léčiva však ještě není zdaleka u konce. Během pěti let by se měla začít léčiva testovat na pacientech a za deset let by se teoreticky mohla začít používat.