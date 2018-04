Vyšetření neplodnosti je často méně náročné u muže

Gravidita po in vitro fertilizaci, tedy oplodnění "ve zkumavce", může probíhat zcela bez komplikací jako těhotenství...

Co jíst, když chcete dítě

Co by mnohé páry daly za to, kdyby snadno a bez větší potíží partnerka otěhotněla. S postupujícím věkem je navíc stále...